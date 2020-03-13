Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ikinci koronavirüs vakası açıklaması geldi

Tam Boyutta Gör

Türkiye koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri tartışırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ikinci vaka haberi geldi. Fahrettin Koca’nın ikinci hastanın da ilk hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu belirttiği açıklaması şöyle:

“Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Tam Boyutta Gör

Türkiye’deki ilk koronavirüs vakası 10 Mart 01.00’de yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu.

Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakan-aciklandi-ikinci-corona-virus-vakasi-6164752

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.