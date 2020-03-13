Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ikinci koronavirüs vakası açıklaması geldi

Türkiye koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri tartışırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ikinci vaka haberi geldi. Fahrettin Koca’nın ikinci hastanın da ilk hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu belirttiği açıklaması şöyle:
“Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakası 10 Mart 01.00’de yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu.
Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakan-aciklandi-ikinci-corona-virus-vakasi-6164752 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Olay şu şekilde oldu:
1. italya hükümeti virüsün yerini coğrafi koordinatlarıyla verdi.
2. o kasabada yaşayan halk, virüs kapmamak için ülkenin başka yerlerine göç etmeye başladı.
3. yolculuğa çıkanların büyük bir kısmı virüsten dolayı enfekte olmuşlardı bile.
4. Kuluçka dönemi bittiğinde ise tüm ülkeye yayılmasının önünü alamadılar.
Bu vaka bir daha yaşanmasın diye yeri açıklanmıyor ve bence iyi de yapılıyor.