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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ikinci koronavirüs vakası açıklaması geldi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurdu. ikinci hastanın da ilk hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu belirtildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ikinci koronavirüs vakası açıklaması geldi
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    Türkiye koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri tartışırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ikinci vaka haberi geldi. Fahrettin Koca’nın ikinci hastanın da ilk hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu belirttiği açıklaması şöyle:

    “Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" ifadeleri kullanıldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ikinci koronavirüs vakası açıklaması geldi
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    Türkiye’deki ilk koronavirüs vakası 10 Mart 01.00’de yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu.

     Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



    https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakan-aciklandi-ikinci-corona-virus-vakasi-6164752 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 1 hf. en beğenilen kuasudba
    Kolonyayı fazla çektiniz sanırım kafa yapmış. Bir olayıda siyasete bağlamayın artık.
    2 Yanıt Yanıtla +36
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    nightsoldier 1 hf. interwap
    İtalyada açıkladılar ve bunun büyük bir hata olduğuna farkettiklerinde virüs çoktan tüm ülkeye önelenemeyecek şekilde yayılmıştı bile.
    Olay şu şekilde oldu:
    1. italya hükümeti virüsün yerini coğrafi koordinatlarıyla verdi.
    2. o kasabada yaşayan halk, virüs kapmamak için ülkenin başka yerlerine göç etmeye başladı.
    3. yolculuğa çıkanların büyük bir kısmı virüsten dolayı enfekte olmuşlardı bile.
    4. Kuluçka dönemi bittiğinde ise tüm ülkeye yayılmasının önünü alamadılar.

    Bu vaka bir daha yaşanmasın diye yeri açıklanmıyor ve bence iyi de yapılıyor.
    İtalyada açıkladılar ve bunun büyük bir hata olduğuna farkettiklerinde virüs çoktan tüm ülkeye önelenemeyecek şekilde yayılmıştı bile. Olay şu şekilde oldu...
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    2 Yanıt Yanıtla +29
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    WB 1 hf.
    Sakliyorlar, aslinda binlerce... hayir hayir yuzbinlerce.. yok.. milyonlarca coronali varmis, yaaa
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 hf. WB
    Bu ülkede her şey şakayla başlar, sonra bir bakmışsın gerçek olmuş
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    pcqlock (Mustafa Hakan) 1 hf.
    Valla kendi annemi ikna edemiyorum. Kadinlarla günü varmis yapma diyorum. Ama yok el sikismiyoruz bisi olmaz hayir diyemem diyor.



    Bir yandanda halen umreden almanyadan adam geliyor ülkeye. Bence yaz ayini evde gecirecegiz
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    onatba (onat coşkun) 1 hf. pcqlock
    TTB %40 etkilenecek diyor. Eger bu %40 ayni anda etkilenirse kayip italyadaki gibi çok olur. Lakin kontrol altında senelere yayılırsa kayıp az olur.



    Umarım üstel olarak yayılmaz. Kontrol altinda tutulur.
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    Formani 1 hf.
    Okullar üniversiteler tatil oldu, yurtlarda kalanlar evlerine gitti, virüs onların olduğu şehirdeyse, geri döndüklerinde hastalığı yayacaklar, bu iş kötüye gider
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    onatba (onat coşkun) 1 hf. pcqlock
    Ateş yoksa bulaşma ihtimali çok düşük. o sebeple eve gönderiyorlar. Ama ateş çıkınca hastaneye gidene kadar ....
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    pcqlock (Mustafa Hakan) 1 hf.
    Tee en basta yurdisindan gelenleri ben karantinada bekletiyorlar zannediyordum.



    Daha dun atesleri yoksa evinize gidin 14 gun bejleyin dendigini öğrendim.



    Kesin şöyle olur. Almanyadan gelir adam. Hisim akraba evine ziyarete gider. Hosgeldin demeye

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    monacomen 1 hf.
    Son dakika... Diyanet'ten koronavirüs ve Cuma namazı açıklaması
    13.03.2020 - 11:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 11:51

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen, henüz tedavisi bulunamayan koronavirüs nedeniyle Cuma namazıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

    Cuma namazı; Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabit olup, cemaatle kılınan ve şartlarını taşıyan her mükellefin yerine getirmesi gereken farz bir namazdır. Bununla birlikte can ve mala yönelik tehlikeler ve hastalık gibi çeşitli mazeretlerin, Cuma namazına gitmemeyi mubah hale getirdiği bilinmektedir. Bu kapsamda hasta olup Cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kimselerin Cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığı kaynaklarımızda açıkça ifade edilmiştir. İslam’ın hayatın korunmasına yönelik aldığı önlem olarak bulaşıcı hastalık durumu da, aşağıda zikredilen şartlar çerçevesinde Cuma namazıyla ilgili bir mazeret olarak değerlendirilmiştir.

    Bu çerçevede;
    Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.
    Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, Cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekânlara gitmeleri caiz değildir.
    Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdırlar.

    Din İşleri Yüksek Kurulu
    cnnturk.com/...
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    Mnr_baskurt (Münür Başkurt) 1 hf. ATASOYBAHA
    Resmi acikmaya gerek yok ama vekil eskisi ne derse o garip

    Alin size bir vaka daha 3 cikti beyinde başlamış
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    arabaci_takimi (Orhan ) 1 hf.
    Kulucka suresinin yaklasik 1 hafta oldugu dusunuldugunde, aslinda bu 2 tane vaka gecen haftanin durumunu gosteriyor. 1 hafta icinde o vakadan kim bilir kac kisiye sicradi. Bugunku durumun ne oldugu gelecek hafta ancak ogrenilebilir. Ayrica gercek sayilarin saklaniyor olmasi ihtimali, testlerin yetersizligi de cabasi.
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    ATASOYBAHA (BAHADIR ATASOYBAHA) 1 hf. Mnr_baskurt
    Resmi açıklamaya gerek falan yok. Bakan ilk açıklamayı yapmadan eski vekillerden biri İstanbul'da 1 kişide çıktı açıklanır dendi. Açıklandı şehir söylenmedi. Demek ki İstanbul.
    1 Yanıt Yanıtla
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