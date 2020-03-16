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    Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu

    Koronavirüs salgını tüm hızıyla devam ederken, teknoloji şirketleri de bu virüsle ilgili verileri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor ve bu şirketlere Microsoft da eklendi.
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    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu
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    Çin'de patlak veren ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ülkemizde de kendini hissettirmeye başladı. Durum böyle olunca da teknoloji şirketleri bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve halka doğru veriler sunmak için çeşitli siteleri hizmete sundular.

    Ayrıca Bkz. "Motorola Edge modelinin canlı fotoğrafı ve özellikleri sızdı"

    Microsoft yanlış bilginin önüne geçmek istiyor

    Bu konuda harekete geçen şirketlerden birisi de Microsoft. Şirket, bünyesi altındaki Bing arama motoru tabanlı bir internet sitesini hizmete sokarak, dünya üzerindeki tüm Koronavirüs verilerini yayınlamaya başladı. Buraya tıklayarak ziyaret edebileceğiniz bu internet sitesinde, dünyanın tüm ülkelerindeki onaylanan Koronavirüs vakalarını detaylı bir şekilde görebilmeniz mümkün.

    Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu
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    Buna ek olarak detaylarını incelediğiniz ülkelerdeki yayın kuruluşlarının, Koronavirüs ile ilgili haber ve makalelerine de bu site üzerinden kolayca erişebildiğinizi de belirtelim. Koronavirüs salgını başta Microsoft olmak üzere birçok teknoloji şirketinin etkinliklerini iptal etmelerine neden olmuştu.



    https://www.bing.com/covid Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mathias Sandorf 3 gün
    Ya Adamlar gayet güzel, üstelik kendi dilimizde hizmet sunmuşlar, hala vırvır ediyorsunuz. İnsan biraz utanır[>:]
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 gün
    Son derece kullanışlı ve derli toplu uygulama olmuş. Ülkelere tıklayınca ülke ile ilgili haberlerin çıkması ve istatistiklerin basit ve anlaşılır bir şekilde verilmesi bir kaç adım öne taşıyor. Mevcut covid uygulamaları arasında en başarılısı bence. Boş yere laf etmek için bahane arayan tipler var burada. Türkiyenin ortası neresiymiş bilmem ne. Tek derdiniz bu mu şimdi?
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    Mishushi (Mustafa ALDANMAZ) 4 gün
    Türkiye’nin ortası yine Kayseri acaba dünyanın merkezi mi ? Bing ile olmaz bu il ayrıca
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    RANCH SOS (Burak ) 4 gün Alignrogue
    Yıllardır Google ce Microsoft tabanlı gps uygulamalarında Türkiye nin orta noktası hep kayseri olmuştur.



    Bende defalarca gps i açmayı unutup kapalıyken Google haritalar aplikasyonuna girdiğimde kayseriden başladığına çokça şahit oldum
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    endoplazmikkul (Serkan ) 4 gün yeni yorumcu
    En güzeli john hopkins
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    Faıthful (Oğuzhan ) 4 gün
    Çok kullanışlı değil gibi
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    ti7800 (Temjin O.) 4 gün
    Microsoftunki çorba gibi. Bu daha iyi https://flu.io
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    monacomen 4 gün
    Microsoft haritası ve verilerine bakılırsa şu an için en güvenli yer Grönland buzuk kıtası gözüküyor. Danimarkaya ait bu kıta adasında şimdilik 57.500 kişi yaşıyor yani virüs bulaştırılacak veya yayılacak bir hatırı sayılır nüfus yok. Onun dışında henüz ulaşılamaz durumdaki küçük Pasifik Adaları muhtemelen jet sosyete ve ultra zenginler için özel jetleri ile ulaştıkları sığınakları olacaktır. Dominik ada ülkesinde çekilen Survivor yarışmacıları ve ekibi ile Acun, programı ne kadar uzatırsa o kadar avantajlı. Ha bir de Dubai gibi sıcaklığın yüksek ve konforun ön planda tutuldu zengin şehirler de şu an için parası olanlar için çok gözde. CNN'de şu günlerde bol bol Korku Turizmi için reklam veriyor. Kuzey Kore izole ve despot yaşam biçimi ile yaşama şansını arttırırken Rusya katı sınır politikası ile avantajını paylaşıyor. Suriye'de henüz hiç vaka yok, korku turizmi için gözde bir özellik bile olsa olmayan konforu ile pek kaale alınmayacak. Bizde ise delik deşik bir sınır, açık kapılı sığınmacı politikası ve gelene izin verip çıkışların yasaklandığı garip bir tutum ile şu an şansımızı çok zorluyoruz. İbadethanelerin hala yasaklanmaması ise sanırım felaketi çağırmak için dua etmek anlamına geliyor.

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    Alignrogue (yok eyok) 4 gün
    o kırmızı nokta ülkemizi mi temsil ediyor, yoksa ülke içinde bulunduğu yerimi (Kayseri) temsil ediyor. Nokta kayseriyi gösteriyor.
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    8473 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, bing ve
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