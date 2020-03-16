Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu

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Çin'de patlak veren ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ülkemizde de kendini hissettirmeye başladı. Durum böyle olunca da teknoloji şirketleri bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve halka doğru veriler sunmak için çeşitli siteleri hizmete sundular.

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Microsoft yanlış bilginin önüne geçmek istiyor

Bu konuda harekete geçen şirketlerden birisi de Microsoft. Şirket, bünyesi altındaki Bing arama motoru tabanlı bir internet sitesini hizmete sokarak, dünya üzerindeki tüm Koronavirüs verilerini yayınlamaya başladı. Buraya tıklayarak ziyaret edebileceğiniz bu internet sitesinde, dünyanın tüm ülkelerindeki onaylanan Koronavirüs vakalarını detaylı bir şekilde görebilmeniz mümkün.

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Buna ek olarak detaylarını incelediğiniz ülkelerdeki yayın kuruluşlarının, Koronavirüs ile ilgili haber ve makalelerine de bu site üzerinden kolayca erişebildiğinizi de belirtelim. Koronavirüs salgını başta Microsoft olmak üzere birçok teknoloji şirketinin etkinliklerini iptal etmelerine neden olmuştu.

https://www.bing.com/covid

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