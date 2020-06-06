Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sağlık ve fitness uygulamaları salgın döneminde patlama yaptı

    Karantina döneminde evinde spor yapmak zorunda kalan kullanıcılar sağlık ve fitness uygulamalarına akın etti. Son 3 aylık dönemde kategori 656 milyon indirme aldı.
    6 sa.
    405
    3
    1
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sağlık ve fitness uygulamaları salgın döneminde patlama yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgınının dünya çapında bir anda patlak vermesi sonrasında insanlar evlere kapandı. Haliyle hareketsiz kalma tehlikesi ortaya çıkınca en azından ev ortamında egzersiz yapma ihtiyacı hissedildi. Bu nedenle sağlık ve fitness uygulamalarına ilgi adeta patlama yaptı.

    Beklenmedik ilgi

    Sensor Tower tarafından yapılan analize göre Şubat ayında düşüş eğiliminde olan sağlık ve fitness kategorisi Mart ayında bir anda yukarı fırladı. Mayıs ayının başlarına kadar kategorinin 656 milyon indirme rakamına ulaştığı görüldü. Analiz dönemi Mayıs ayına denk geldiği için ay tam olarak yansımamış. Bu bakımdan rakamların çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Sadece Nisan ayında 339.7 milyon indirme sayısına ulaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin uygulamalarını tespit eden uygulamayı Google kaldırdı

    Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

    İndirme sayıları artsa da satın alma eğilimleri aynı oranda artmıyor. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13 civarında bir gelir artışı tespit edilmiş. Bu oran geçen yıl aynı dönem yüzde 47, önceki yıl dönem yüzde 76 seviyesinde. Mayıs ayında 160 milyon dolar civarında bir harcama yapıldığı ifade ediliyor.

    Kategori içerisinde Strava lider durumda. Ücretsiz ve ücretli versiyonlarla gelen Strava 3.4 milyon kez indirilmiş ve yüzde 179 artış göstermiş. Satın alma hacmi ise yüzde 166 artışla 6.4 milyon dolara yükselmiş.

    Karantina dönemi uzadıkça bu tarz uygulamalara olan ilginin devam edeceği açık. Dış ortamda spor yapamayan insanlar mecburen evdeki fitness durumlarını takip etmek durumunda kalıyor.



    https://www.phonearena.com/news/Health---Fitness-app-downloads-surged-in-Q2-2020-with-Strava-leading-the-pack_id125136 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    serdok (sina özbayram) 4 sa.
    Salgın ve karantinadan dolayı sokağa çıkma yasağında bile koşan arkadaşlar indirmiştir uygulamaları.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte iPhone 11'lerde yeşil ekran sorunu başladı 1 sa. Xiaomi, Huawei Mate X benzeri katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor 2 sa. Microsoft’un yeni Telefonum uygulaması özelliği telefondaki müziği kontrol etmeye izin veriyor 3 sa. Telegram artık video düzenleyicisi ve birçok yeni özelliğe sahip 3 sa. Steam'de Resident Evil oyunlarına büyük indirimler 4 sa. Instagram, ana sayfadaki gönderileri ikiye ayıran sekmeli tasarımı test ediyor 5 sa. Fiyat-performans odaklı Moto G Fast ve Moto E modelleri tanıtıldı 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sağlık ve fitness uygulamaları salgın döneminde patlama yaptı Sonraki Ödüllü fare ve sunum aracı projesi rekor sürede fonlandı 17 sa. Realme Watch satışları "hızlı" başladı 18 sa. Koronavirüs salgınında vefat sayısı 20’nin altında 18 sa. PUBG Mobile toteme tapınma özelliğini tepkiler üzerine kaldırdı 18 sa. Galatasaray jetonu işleme başladı, fiyatı üçe katlandı 19 sa. Valorant tam sürümü çıktı | Yeni oyun modu, yeni karakter ve yeni harita 20 sa. OPPO Reno4 ve Reno4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. OnePlus 8 Pro’nun DXOMARK puanı belli oldu 21 sa. Huawei FreeGo kablosuz hoparlör Xiaomi’ye rakip olacak 21 sa. Bu gece Türkiye'den izlenebilen yılın son Ay tutulması gerçekleşecek 21 sa. Almanya teşviki artırdı: Elektrikli araçlara 9 bin euro'ya kadar indirim 22 sa. Google ve Samsung "lanetli" duvar kağıdını düzeltmeye çalışıyor 22 sa. Türkiye'deki Apple Store'ların açılacağı tarih belli oldu 22 sa. Huawei'den 8 inçlik ekranıyla bütçe dostu tablet geliyor: MatePad C3 23 sa. Facebook kullanıcıları artık fotoğraf ve videolarını Google Fotoğraflar'a aktarabiliyor 23 sa. Redmi 9'un tasarımı ortaya çıktı 1 gün Xbox Store’da PC ve konsol için indirimler başladı 1 gün iPhone 12 lansmanı ertelenecek mi? Apple tedarikçisi Broadcom'dan erteleme sinyalleri 1 gün Motorola Razr 2 daha büyük ekranla gelecek 1 gün AMD işlemcili ASUS TUF FA506 oyuncu dizüstü serisi ülkemizde satışa sunuldu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi