Sağlık ve fitness uygulamaları salgın döneminde patlama yaptı

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Koronavirüs salgınının dünya çapında bir anda patlak vermesi sonrasında insanlar evlere kapandı. Haliyle hareketsiz kalma tehlikesi ortaya çıkınca en azından ev ortamında egzersiz yapma ihtiyacı hissedildi. Bu nedenle sağlık ve fitness uygulamalarına ilgi adeta patlama yaptı.

Beklenmedik ilgi

Sensor Tower tarafından yapılan analize göre Şubat ayında düşüş eğiliminde olan sağlık ve fitness kategorisi Mart ayında bir anda yukarı fırladı. Mayıs ayının başlarına kadar kategorinin 656 milyon indirme rakamına ulaştığı görüldü. Analiz dönemi Mayıs ayına denk geldiği için ay tam olarak yansımamış. Bu bakımdan rakamların çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Sadece Nisan ayında 339.7 milyon indirme sayısına ulaşıldı.

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İndirme sayıları artsa da satın alma eğilimleri aynı oranda artmıyor. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13 civarında bir gelir artışı tespit edilmiş. Bu oran geçen yıl aynı dönem yüzde 47, önceki yıl dönem yüzde 76 seviyesinde. Mayıs ayında 160 milyon dolar civarında bir harcama yapıldığı ifade ediliyor.

Kategori içerisinde Strava lider durumda. Ücretsiz ve ücretli versiyonlarla gelen Strava 3.4 milyon kez indirilmiş ve yüzde 179 artış göstermiş. Satın alma hacmi ise yüzde 166 artışla 6.4 milyon dolara yükselmiş.

Karantina dönemi uzadıkça bu tarz uygulamalara olan ilginin devam edeceği açık. Dış ortamda spor yapamayan insanlar mecburen evdeki fitness durumlarını takip etmek durumunda kalıyor.

https://www.phonearena.com/news/Health---Fitness-app-downloads-surged-in-Q2-2020-with-Strava-leading-the-pack_id125136

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