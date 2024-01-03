Dikkat! İBB görünümlü sahte e-devlet mesajlarıyla dolandırıcılık yapılıyor

Sahte e-devlet mesajları
Türk vatandaşlarının en önemli başvuru noktalarından e-devlet kapısı da saldırılardan nasibini alıyor. Telefonlara SMS gönderen saldırganlar, kullanıcının e-devlet hesabına izinsiz giriş yapılmış havası uyandırıyor ve zararlı bir linke yönlendiriyor.
Bu linkte ise e-devlet platformunun tasarımını birebir kopyalamış bir sahte site yer alıyor. Kullanıcı uygulamayı açmaya çalıştığında ise kredi kartı dahil kişisel verilerini kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.
T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı paylaşımda bu dolandırıcılık yöntemine dikkat çekerken resmî kurumların duyuruları haricinde herhangi bir duyuruya itibar edilmemesini istedi.
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