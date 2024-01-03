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    Anlık Bildirim

    Dikkat! İBB görünümlü sahte e-devlet mesajlarıyla dolandırıcılık yapılıyor

    Son günlerde telefonlarına SMS üzerinden e-devlet ile ilgili uyarı bildirimi alan kullanıcılar, bildirimdeki linke tıkladığında dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. 
    e-devlet Tam Boyutta Gör
    İnsanların kişisel bilgileri internete sızdırıldıkça oltalama saldırılarının da boyutu büyüyor. Geçmiş yıllarda sadece mail ile yapılan saldırılar bugün ele geçirilen telefon numaraları sayesinde SMS ve hatta WhatsApp üzerinden bile yapılabiliyor.

    Sahte e-devlet mesajları

    Türk vatandaşlarının en önemli başvuru noktalarından e-devlet kapısı da saldırılardan nasibini alıyor. Telefonlara SMS gönderen saldırganlar, kullanıcının e-devlet hesabına izinsiz giriş yapılmış havası uyandırıyor ve zararlı bir linke yönlendiriyor.

    Bu linkte ise e-devlet platformunun tasarımını birebir kopyalamış bir sahte site yer alıyor. Kullanıcı uygulamayı açmaya çalıştığında ise kredi kartı dahil kişisel verilerini kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

    T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı paylaşımda bu dolandırıcılık yöntemine dikkat çekerken resmî kurumların duyuruları haricinde herhangi bir duyuruya itibar edilmemesini istedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1753 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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