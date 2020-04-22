Sahra hastanesi nedir? Atatürk Havalimanı'na yapılacak salgın hastanesi hakkında tüm bilinenler

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülkede hastanelerin yatak sayısı yetersiz kalıyor. Türkiye’deki yatakların yüzde 60’ı dolmuş durumda. Yatak yetersizliği olmaması için İstanbul’un çevresine sahra hastaneleri yapılıyor.

Sahra hastanesi nedir?

Sahra hastaneleri koronavirüs salgını vb. salgınlarda hizmet verecek, afet ve savaş döneminde sağlık ihtiyacını gidermek için geçici olarak kullanılacak. Sahra hastaneleri hastaların daha donanımlı hastaneye taşınmadan önce ilk müdahalenin yapılması veya hastanedeki yatakların dolması halinde kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, normal hastanelerin hasar görmediği ve çalışmasında sıkıntı olmadığı durumlarda sahra hastanesi kullanılmasının riskli olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre yeni inşa edilecek sahra hastaneleri, koronavirüs salgını sonrasında da kullanılacak.

Ayrıca Bkz. "Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey"

İlginizi Çekebilir

Tüm uyarılara rağmen yaşlılar toplu taşıma kullanmaya devam ediyor

Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin tüm yatakları yoğun bakıma dönüşebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan tarihinde yaptığı açıklamayla İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de 1008’er yataklı, Kocaeli Derince’de ise 250 yataklı sahra hastanesi için çalışmalara başladığını duyurdu. Bu hastaneler 45 günde tamamlanacak. Atatürk Havalimanı'na kurulacak hastanenin 1008 yatağının tamamı yoğun bakım yatağına dönüştürülebilecek. Sancaktepe'deki 1008 yataklı hastanenin ise 432'si yoğun bakım olarak hizmet verecek.

Tam Boyutta Gör

Atatürk Havalimanı, yolcu uçuşlarının yeni havalimanına taşınmasıyla birlikte yalnızca kargo ve VIP uçuşlarda kullanılıyor. Atatürk Havalimanı’ndaki salgın hastanesi 17/35 pistlerinin ucuna konumlandırıldı. Bu iki pist, yeni havalimanı pistleriyle aynı doğrultuda olduğu için uzun zamandır kullanılamıyordu. Hastanenin buraya konumlandırılmasıyla birlikte gelecekte bu pistlerin kullanılmasının tamamen önüne geçildi. 05/23 pistindeki uçuşlar, hastane inşaatından etkilenmeden Annex-14 standartlarına uygun şekilde devam ediyor.

Tam Boyutta Gör

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın hastanelerinin yalnızca koronavirüs amacıyla değil, kalıcı olarak yapıldığını ifade ediyor. Koronavirüs sonrasında sağlık turizmi için değerlendirilecek. Ayrıca İstanbul’daki salgın hastaneleri, uçak pisti yanına inşa edildiği için yabancıların acil ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Örneğin Türkiye’de yatak ihtiyacının olmadığı fakat yabancıların acil ihtiyacının olduğu durumlarda hastalar ambulans uçaklarla buraya getirilip tedavi ettirilebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hastanelerle ilgili olarak, “İstanbul'da açılacak hastaneleri sahra hastanesi olarak görmüyoruz. Bu hastaneler daha sonra da kullanılacak. Hatta çok amaçlı hastane anlamında değerlendirilebilir. Daha sonraki süreçte, bulundukları yer nedeniyle sağlık turizmi içinde önemli bir yer oluşturacaklarına inanıyorum. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 59,5. İstanbul'da bazı hastanelerimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90 olan var mı var, ancak genel olarak yüzde 59,5'u geçmiyor” dedi.

Hastanelerin hangi özelliklere sahip olacağı konusunda bugüne kadar resmi açıklama yapılmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.