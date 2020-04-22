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    Sahra hastanesi nedir? Atatürk Havalimanı'na yapılacak salgın hastanesi hakkında tüm bilinenler

    İstanbul Atatürk Havalimanı, Sancaktepe ve Kocaeli'ye salgın hastaneleri yapılıyor. Türkiye'de devreye girecek salgın hastaneleri hakkında bilinenleri bu haberde bir araya getirdik.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sahra hastanesi nedir? Atatürk Havalimanı'na yapılacak salgın hastanesi hakkında tüm bilinenler
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    Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülkede hastanelerin yatak sayısı yetersiz kalıyor. Türkiye’deki yatakların yüzde 60’ı dolmuş durumda. Yatak yetersizliği olmaması için İstanbul’un çevresine sahra hastaneleri yapılıyor.

    Sahra hastanesi nedir?

    Sahra hastaneleri koronavirüs salgını vb. salgınlarda hizmet verecek, afet ve savaş döneminde sağlık ihtiyacını gidermek için geçici olarak kullanılacak. Sahra hastaneleri hastaların daha donanımlı hastaneye taşınmadan önce ilk müdahalenin yapılması veya hastanedeki yatakların dolması halinde kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, normal hastanelerin hasar görmediği ve çalışmasında sıkıntı olmadığı durumlarda sahra hastanesi kullanılmasının riskli olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre yeni inşa edilecek sahra hastaneleri, koronavirüs salgını sonrasında da kullanılacak.

    Ayrıca Bkz. "Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey"

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    Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin tüm yatakları yoğun bakıma dönüşebilecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan tarihinde yaptığı açıklamayla İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de 1008’er yataklı, Kocaeli Derince’de ise 250 yataklı sahra hastanesi için çalışmalara başladığını duyurdu. Bu hastaneler 45 günde tamamlanacak. Atatürk Havalimanı'na kurulacak hastanenin 1008 yatağının tamamı yoğun bakım yatağına dönüştürülebilecek. Sancaktepe'deki 1008 yataklı hastanenin ise 432'si yoğun bakım olarak hizmet verecek.

    Sahra hastanesi nedir? Atatürk Havalimanı'na yapılacak salgın hastanesi hakkında tüm bilinenler
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    Atatürk Havalimanı, yolcu uçuşlarının yeni havalimanına taşınmasıyla birlikte yalnızca kargo ve VIP uçuşlarda kullanılıyor. Atatürk Havalimanı’ndaki salgın hastanesi 17/35 pistlerinin ucuna konumlandırıldı. Bu iki pist, yeni havalimanı pistleriyle aynı doğrultuda olduğu için uzun zamandır kullanılamıyordu. Hastanenin buraya konumlandırılmasıyla birlikte gelecekte bu pistlerin kullanılmasının tamamen önüne geçildi. 05/23 pistindeki uçuşlar, hastane inşaatından etkilenmeden Annex-14 standartlarına uygun şekilde devam ediyor.

    Sahra hastanesi nedir? Atatürk Havalimanı'na yapılacak salgın hastanesi hakkında tüm bilinenler
    Tam Boyutta Gör

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın hastanelerinin yalnızca koronavirüs amacıyla değil, kalıcı olarak yapıldığını ifade ediyor. Koronavirüs sonrasında sağlık turizmi için değerlendirilecek. Ayrıca İstanbul’daki salgın hastaneleri, uçak pisti yanına inşa edildiği için yabancıların acil ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Örneğin Türkiye’de yatak ihtiyacının olmadığı fakat yabancıların acil ihtiyacının olduğu durumlarda hastalar ambulans uçaklarla buraya getirilip tedavi ettirilebilir.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hastanelerle ilgili olarak, “İstanbul'da açılacak hastaneleri sahra hastanesi olarak görmüyoruz. Bu hastaneler daha sonra da kullanılacak. Hatta çok amaçlı hastane anlamında değerlendirilebilir. Daha sonraki süreçte, bulundukları yer nedeniyle sağlık turizmi içinde önemli bir yer oluşturacaklarına inanıyorum. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 59,5. İstanbul'da bazı hastanelerimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90 olan var mı var, ancak genel olarak yüzde 59,5'u geçmiyor” dedi.

    Hastanelerin hangi özelliklere sahip olacağı konusunda bugüne kadar resmi açıklama yapılmadı.



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    ebavamqko 1 sa. en beğenilen
    Atatürk Havalimanı"ın her halükarda bir daha açılmamasını garantilemek için terminal ve otopark binaları dururken, 2 milyar liralık yol kalıplarının kırdırılıp, yandaşlara yaptırılan projedir.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    resmen muhaliflerle alay ettiler!

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Kırmızı alanlar hasteneye dönüştürülebilecek , su alt yapısı, kanalizasyon alt yapısı olmasına rağmen kullanılmayıp, yıkılacak bölgeler.

    sarı ise akp nin yandaşlarına para yedirmek ve Atatürk"ü yıkmak için kullandığı bölge.
    Atatürk Havalimanı"ın her halükarda bir daha açılmamasını garantilemek için terminal ve otopark binaları dururken, 2 milyar liralık yol kalıplarının kırdırılıp...
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    3 Yanıt Yanıtla +13
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    Tornado of Souls 1 sa. ebavamqko
    bu haramilerin milletin hayrına bir şey yaptıklarını gördün mü?
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ebavamqko
    Pist kırıldı ise inşat alını resminde görünen uçak nasıl oluyor da havalanıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ebavamqko
    Pek inandırıcı gelmedi bana, sosyal medya haberi gibi. sosyal medyada aksi ispat edilene kadar her şey yalandır.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Tornado of Souls 1 sa. ebavamqko
    bu haramilerin milletin hayrına bir şey yaptıklarını gördün mü?
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    ebavamqko 1 sa. Tornado of Souls
    bi tanede adam buldular

    öne sürdüler ... iki ağla sızla halk arkanda dır düşündüler çünkü 'bu millet mağdur olanı sever' lafının gerçek olduğunu buradan anlayabiliriz. muhalifler bile bu adama karşı sempati ile bakmaya başladı.

    ben o adamın hiç bir tavrına tutumuna güvenmiyorum. Doktor Ovalı"yı 23 nisan için eleştrimesinde adamın gerçek yüzünü görebilirsin. 23 nisan 1920 bu insanların gerçek yüzünün görünmesi için yeterlidir.

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    CleanCoders (Fatih ) 54 dk. Tornado of Souls
    Bu millet hayrına mı AKP ye oy veriyor.
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    ebavamqko 1 sa. ürüng ayıg toyon
    Şu anda sahra hastanelerine ihtiyaç var.

    lalin o terminal binalarını ve katlı otoparkları mı hastaneye çevirmek daha kolay-hızlı ve daha az maliyetli yoksa kırıp kazıp beton dönerek inşaat yapmak mı ?

    üstelik inşaat alanında gider ve su sıkıntısı olacakken , o terminal ve otopark binalarında bu sorun olmayacaktı! ama yandaşa yedirecekelr diye saçma sapan iş yaptılar.


    he bu akpnin amacı sahra hastanesi ile millete bu dönemde yardım etmek ise, mersin ve antalya da neden sahra hastanelerine kilit vurdu akp? hala şu adamların yaptıklarını masum göstermeye çalışmayın. bunların yaptığı her hayırda bir şer vardır gerçeği...
    Şu anda sahra hastanelerine ihtiyaç var. lalin o terminal binalarını ve katlı otoparkları mı hastaneye çevirmek daha kolay-hızlı ve daha az maliyetli y...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 11 dk.
    O kadar mühendis inşaatçı uzman bilmiyor bi siz biliyorsunuz anasını satim
    Geçen sene rüzgardan Atatürk havalimanına inemeyen uçak sayısı daha fazla. Sabiha Gökçen de keza.
    Birşeye de ya ne güzel olmuş aferin falan deyin be. Nasıl insanlarısınzı anlamadımki?

    Neyse blokladım az önce senden birşey öğrenmeme gerek yok. Szden gelecek bilgi gelmesin, gerek yok.Böyle iyi
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    venomboy_85 16 dk.
    Yapımı süren Sahra Hastaneleri; medikal cihazları tamamen izole trafo beslemeye sahip olan, negatif basınçlı odaları yani kısaca yoğun bakım yapılabilir şekildedir. Fuar alanlarına kurulan Sahra Hastaneleri ile karıştırmamak gerekir.

    Zaten kullanılmayan pistlerin üzerine kurulmuş olması kısmında ne gibi sorun var anlamadım.

    Ayrıca bu hastaneler yandaşa peşkeş çekilmiş değildir. Mevcut Şehir Hastaneleri'ni yapan Rönesans (bağışçı olarak) ve alt firmaları tarafından yapılıyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 24 dk.
    "Milletin hayrına birşey yaptıklarını gördün mü" dedi avatarında İsrail bayrağı olan kullanıcı...Şaka gibi.
    Davudun yıldınızın anlamını biliyorum merak etmeyin. Haramiler lafı da klasik FETÖcü söylemi.

    Arkadaş Atatürk Havalimanı millet bahçesi olacak dendi zaten çok zaman önce, neyin kafasını yaşıyorsunuz siz Allahaşkına?
    Havalimanı olarak görevini yerine getrdi bitti. Daha büyüğü gerekli olanı yapıldı eskisine gerek kalmadı. Bütün yapıların kaderi budur. Yarın Sabiha Gökçen yetmeyecek belki daha büyüğü yapılacak ona gerek kalmayacak.
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    lazer__ 14 dk. ilkerinanç
    Kışın rüzgarlardan uçaklar inemedi... dönüp Atatürk havalimanı na indiler.. Demek ki yapamamışlar. Olmamış.. biraz tarafsız değerlendirmeyi öğren
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    por favor (ssena arıkuşu) 24 dk.
    Bazı muhalifler saldırdığına göre ülke hayrına güzel bir projedir.
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    Ceqa (Güray ) 38 dk.
    Olum Sahra hastanesi için bir ay sonra yapıcaz demek kadar saçma birşey yok

    Londra da bile adamlar fuar alanını hemen Sahra hastahanesine çevirdiler ne gerek var anlayamadım
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    tncyrsln (Tunç Yeraslan ) 1 sa.
    adanada yapılan muhteşem yapıt örnek alınabilir. 10000 m2 muşamba, inşaat için yeterlidir. şov, hiç bu kadar ucuz olamazdı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    lazer__ 18 dk. tncyrsln
    Kötülemek için nasıl da çırpınıyor garipler yazık ya



    Al bak İngiltere 10 günde 4 bin yataklı sahra hastanesi kuruyor



    Sahra hastanesi nedir keşke öğrenseydin de şehir hastaneleri ile kıyaslayan kankilerin gibi komik duruma düşmeseydin



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    ürüng ayıg toyon (... ...) 1 sa.
    Sakin olun arkadaşlar,biz Akp trolleri gibi değiliz,dalga geçecek halimiz yok.Sahra hastanesi,normal bir hastane kadar olmayacak ama yine de iyi olur.Sonuç olarak koca TC hükümeti belediyeninkinden bir tık daha iyi bişeyler yapar.

    Yeri ise tam bir felaket bilinçli olarak pistin üstüne yapmışlar.
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    ebavamqko 1 sa. ürüng ayıg toyon
    Şu anda sahra hastanelerine ihtiyaç var.

    lalin o terminal binalarını ve katlı otoparkları mı hastaneye çevirmek daha kolay-hızlı ve daha az maliyetli yoksa kırıp kazıp beton dönerek inşaat yapmak mı ?

    üstelik inşaat alanında gider ve su sıkıntısı olacakken , o terminal ve otopark binalarında bu sorun olmayacaktı! ama yandaşa yedirecekelr diye saçma sapan iş yaptılar.


    he bu akpnin amacı sahra hastanesi ile millete bu dönemde yardım etmek ise, mersin ve antalya da neden sahra hastanelerine kilit vurdu akp? hala şu adamların yaptıklarını masum göstermeye çalışmayın. bunların yaptığı her hayırda bir şer vardır gerçeği...
    Yanıtla +4
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    ebavamqko 1 sa. en beğenilen
    Atatürk Havalimanı"ın her halükarda bir daha açılmamasını garantilemek için terminal ve otopark binaları dururken, 2 milyar liralık yol kalıplarının kırdırılıp, yandaşlara yaptırılan projedir.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    resmen muhaliflerle alay ettiler!

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Kırmızı alanlar hasteneye dönüştürülebilecek , su alt yapısı, kanalizasyon alt yapısı olmasına rağmen kullanılmayıp, yıkılacak bölgeler.

    sarı ise akp nin yandaşlarına para yedirmek ve Atatürk"ü yıkmak için kullandığı bölge.
    3 Yanıt Yanıtla +13
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    Tornado of Souls 1 sa. ebavamqko
    bu haramilerin milletin hayrına bir şey yaptıklarını gördün mü?
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ebavamqko
    Pist kırıldı ise inşat alını resminde görünen uçak nasıl oluyor da havalanıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ebavamqko
    Pek inandırıcı gelmedi bana, sosyal medya haberi gibi. sosyal medyada aksi ispat edilene kadar her şey yalandır.
    2 Yanıt Yanıtla
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