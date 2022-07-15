iPhone 14 "sahte" silikon kılıfları Çin'de satışa çıktı

Apple, iPhone 14 serisini birkaç ay içinde duyuracak. Lansman gününe yaklaştıkça iPhone 14 tasarımı ve özelliklerine ilişkin söylentiler de artmaya başladı. Yeni gördüğümüz CAD dosyaları 2022 iPhone’ların muhtemelen neye benzeyeceğini ortaya çıkardı. Çinliler, şimdiden iPhone 14 kılıflarının üretimine başladı.

Apple, iPhone 14 satışlarının daha iyi olmasını bekliyor 1 gün önce eklendi

iPhone 14 silikon kılıfları

Twitter kullanıcısı Majin Bu tarafından paylaşıldığı üzere, muhtemel iPhone 14 silikon kılıflarının harika bir kopyası karşımızda. iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max için tasarlanan silikon kılıflar iPhone 13 silikon kılıfları kutusu göz önüne alındığında MagSafe ibaresi dışında orijinaline yakın; tabii ki kutusundan çıkarıldığında farklar ortaya çıkacaktır.

Normal modellerdeki ve Pro versiyonlarda kamera kesimi arasındaki fark açıkça görülebiliyor. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’te büyürken, iPhone 14 normal modeli için değişmemiş görünüyor. Bu iPhone 14 kılıfları CAD modelleri ve çizimler kullanılarak yapılmış.

Yeni iPhone’ların teknik çizimleri ve CAD dosyaları her zaman sızdırılır. Kılıf üreticileri bunlara bakarak yeni modeller için aksesuarlarını tasarlar. Yeni iPhone’da SIM kart yuvasının olup olmayacağı gibi bazı detaylar kaçırılabilse de üreticiler boyut değişikliğinde kamera bölmesinin nerede ne kadar büyüklükte olduğunu ve hangi değişiklikleri yapmaları gerektiğini bilmiş olur.

Bunlar muhtemelen iPhone 14 kılıfları olmayacak olsa da aksesuar üreticilerinin şimdiden kılıf üretimine geçmesi güzel. Bazı kullanıcılar daha telefona sahip olmadan kılıf siparişi veriyor. Apple’ın kendi orijinal kılıflarının fiyatı göz önüne alındığında orijinalinden farksız veya tamamen farklı seçeneklerin çok olması güzel.

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Sahte iPhone 14 silikon kılıfları Çin'de satışta