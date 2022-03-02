Nvidia'nın kaynak kodlarında yeni bir Nintendo cihazı ortaya çıktı: Switch 2 geliyor olabilir

2017 yılında piyasaya sürülen Switch konsolu ile büyük bir satış başarısına imza atan Nintendo, yeni bir Switch modeli üzerinde çalışıyor olabilir.
Steam Deck ile rekabet edebilir
Bilindiği üzere 2021 yılında Switch konsolunu OLED ekran geliştirmesi sunarak güncelleyen Nintendo, geçtiğimiz aylarda gelecek planları arasında yeni bir konsol yer almadığını söylemişti. Bunun yanı sıra orijinal Switch'in ''nvn'' olarak etiketlenmiş bir API'si bulunduğunu düşünürsek Nvidia'nın sızdırılan kaynak kodlarında ''nvn2'' olarak listelenen yeni cihaz, Switch 2 modeline işaret ediyor olabilir.
Yeni nesil konsollar ile birlikte Nintendo'nun yerel 4K çözünürlüğü destekleyen bir model üzerinde çalıştığı iddiaları gündeme gelirken, şirket tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı. Yakın zamanda piyasaya sürülen Steam Deck ile birlikte el konsolu sektöründe rekabet artarken, Nintendo yeni konsol hakkındaki çalışmalarını hızlandırmış olabilir. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa, yeni cihazın DLSS desteği ile geleceğini ve Steam Deck ile rekabet edebileceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..