Nvidia'nın kaynak kodlarında yeni bir Nintendo cihazı ortaya çıktı: Switch 2 geliyor olabilir

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2017 yılında piyasaya sürülen Switch konsolu ile büyük bir satış başarısına imza atan Nintendo, yeni bir Switch modeli üzerinde çalışıyor olabilir.

Steam Deck ile rekabet edebilir

Bilindiği üzere 2021 yılında Switch konsolunu OLED ekran geliştirmesi sunarak güncelleyen Nintendo, geçtiğimiz aylarda gelecek planları arasında yeni bir konsol yer almadığını söylemişti. Bunun yanı sıra orijinal Switch'in ''nvn'' olarak etiketlenmiş bir API'si bulunduğunu düşünürsek Nvidia'nın sızdırılan kaynak kodlarında ''nvn2'' olarak listelenen yeni cihaz, Switch 2 modeline işaret ediyor olabilir.

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Yeni nesil konsollar ile birlikte Nintendo'nun yerel 4K çözünürlüğü destekleyen bir model üzerinde çalıştığı iddiaları gündeme gelirken, şirket tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı. Yakın zamanda piyasaya sürülen Steam Deck ile birlikte el konsolu sektöründe rekabet artarken, Nintendo yeni konsol hakkındaki çalışmalarını hızlandırmış olabilir. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa, yeni cihazın DLSS desteği ile geleceğini ve Steam Deck ile rekabet edebileceğini söyleyebiliriz.

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