Sahte WhatsApp uygulamaları 1 milyon hesabı çaldı

Tam Boyutta Gör WhatsApp platformu bugüne kadar sadece tek bir uygulama ile kullanıcılara ulaştı ve herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya erişim izni vermedi. Ne var ki uygulama dünyasında sayısız sahte WhatsApp var ve kullanıcı verilerini çalıyor.

Sahte WhatsApp uygulamalarına dikkat

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre Highlight Mobi, HeyWhatsApp, Theme Store for Zap, AppUpdater for WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods gibi pek çok uygulama WhatsApp gibi davranarak kullanıcı verilerini çalıyor.

WhatsApp Call Links geliyor 1 hf. önce eklendi

Bunların bir kısmı APK sitelerinden indiriliyor. Hey Mods ise Google Play üzerinde 1 milyondan fazla indirme almış. Kullanıcıdan verilerini girmesini isteyen bu uygulamalar sonrasında kullanıcıyı bir spam merkezine dönüştürüyor.

Meta bu uygulamaların bazılarına karşı mahkeme yoluna başvurdu. Ayrıca Google ile iletişime geçerek Google Play Protect tarama çözümüne dahil edilmesini sağladı. Yine de kullanıcılara orijinal WhatsApp haricinde hiç bir uygulamaya güvenilmemesi isteniyor.

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