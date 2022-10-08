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    Sahte WhatsApp uygulamaları 1 milyon hesabı çaldı

    Sadece tek bir uygulaması olmasına rağmen WhatsApp görünümlü sahte uygulamalara kullanıcılar oldukça rağbet gösteriyor. Öyle ki yoğun bir kimlik hırsızlığı var. 
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    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    WhatsApp platformu bugüne kadar sadece tek bir uygulama ile kullanıcılara ulaştı ve herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya erişim izni vermedi. Ne var ki uygulama dünyasında sayısız sahte WhatsApp var ve kullanıcı verilerini çalıyor.

    Sahte WhatsApp uygulamalarına dikkat

    Meta tarafından yapılan açıklamaya göre Highlight Mobi, HeyWhatsApp, Theme Store for Zap, AppUpdater for WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods gibi pek çok uygulama WhatsApp gibi davranarak kullanıcı verilerini çalıyor.

    Bunların bir kısmı APK sitelerinden indiriliyor. Hey Mods ise Google Play üzerinde 1 milyondan fazla indirme almış. Kullanıcıdan verilerini girmesini isteyen bu uygulamalar sonrasında kullanıcıyı bir spam merkezine dönüştürüyor.

    Meta bu uygulamaların bazılarına karşı mahkeme yoluna başvurdu. Ayrıca Google ile iletişime geçerek Google Play Protect tarama çözümüne dahil edilmesini sağladı. Yine de kullanıcılara orijinal WhatsApp haricinde hiç bir uygulamaya güvenilmemesi isteniyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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