Sahte WhatsApp uygulamaları 1 milyon hesabı çaldı

Sahte WhatsApp uygulamalarına dikkat
Meta tarafından yapılan açıklamaya göre Highlight Mobi, HeyWhatsApp, Theme Store for Zap, AppUpdater for WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods gibi pek çok uygulama WhatsApp gibi davranarak kullanıcı verilerini çalıyor.
Bunların bir kısmı APK sitelerinden indiriliyor. Hey Mods ise Google Play üzerinde 1 milyondan fazla indirme almış. Kullanıcıdan verilerini girmesini isteyen bu uygulamalar sonrasında kullanıcıyı bir spam merkezine dönüştürüyor.
Meta bu uygulamaların bazılarına karşı mahkeme yoluna başvurdu. Ayrıca Google ile iletişime geçerek Google Play Protect tarama çözümüne dahil edilmesini sağladı. Yine de kullanıcılara orijinal WhatsApp haricinde hiç bir uygulamaya güvenilmemesi isteniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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