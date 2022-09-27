WhatsApp'ta görüşmelere link ile katılabilme özelliği geliyor

Bugüne kadar WhatsApp görüşmelerine katılımcılar bizzat haberdar olarak giriş yapıyordu. Grup dışında olan veya arkadaş olmayanın bu sohbetlerden haberdar olması mümkün değildi. Şimdi bu durum değişiyor.
WhatsApp Call Links nedir?
WhatsApp Call Links özelliği aynı Facetime platformunda olduğu gibi harici olarak kullanıcıları sohbetlerinize davet etmenizi sağlıyor. Bu kullanıcıların cihazında sadece WhatsApp kurulu olması yeterli. Grupta veya arkadaş olmasına gerek yok.
Call Links gönderildiği zaman kullanıcının sohbetinde bir bağlantı kartı oluşturuluyor. Bu karta tıklayan kullanıcı sohbete katılabiliyor. Özellikle listede olmayan kullanıcıların sohbete katılabilmesi için kullanışlı bir özellik sayılabilir.
Diğer taraftan bağlantı linklerinin dolandırıcılık ile elde edilerek sohbete katılım sağlanmasının önüne nasıl geçileceği merak konusu. İlk etapta linki gönderen kişinin dikkatli olması tavsiye ediliyor. Son olarak Meta yakın dönemde WhatsApp uçtan uca şifreli görüşme sınırını 32 kişiye çıkaracağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum