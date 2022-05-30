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    Salda Gölü'nde NASA'nın da faydalanacağı bilim merkezinin projesi hazırlandı

    Mars’taki Jezero Krateri'ne benzerliği ile bilim dünyasının ilgisini çeken Salda Gölü'ne bilim merkezi kuruluyor. Bilim merkezinde elde edilen veriler NASA'nın Mars araştırmalarında da kullanılacak.
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    Salda Gölü'ne NASA'nın da kullanabileceği bilim merkezi kuruluyor
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    Mineral ve kaya yapısı nedeniyle Mars’taki Jezero Krateri'nin milyar yıllar önceki haline benzetilen Salda Gölü’ne kurulacak bilim merkezinin proje aşaması tamamlandı. Jeolojik açıdan önemli değere sahip Salda Gölü’nde yapılacak araştırmalar, NASA ile paylaşılarak Mars'a dair bulgulara ulaşılmaya çalışılacak.

    Salda Gölü’nün bilimsel değerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilecek bilim merkezi, Salda Gölü’ne yakın mesafede 3 bin 396 metrekarelik alana kurulacak. Bölgenin doğal yapısının bozulmaması için yüzde 100 ahşap malzeme kullanılacak ve beyaz kumsalın uzağına kurulacak.

    Daha önce NASA’nın Salda çalışmalarına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, bilim merkezinin önemi hakkında şunları söyledi:

    "Örnekleri depolayacağımız, soğuk zincirleri kurabileceğimiz bir sistemin olması, burada çalışacak herkes için son derece önemli olacak. Bu nedenle sadece NASA ekibiyle değil, bundan sonra burada yapılacak tüm çalışmalarda herkesi kapsayacak, bağdaştıracak, sinerji oluşturacak bir merkez olmalı. Gençlerimize ulaşacak, bilimsel altyapı meydana getirecek bir ortamın yaratılması, her şeyin üzerinde önemli. Bunun yanında böyle bir merkezin kurulması jeo-turizmi de hareketlendirecek."

    Salda Gölü'ne NASA'nın da kullanabileceği bilim merkezi kuruluyor
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    Bilim merkezinde, jeolojik çalışmalar için ihtiyaç duyulan tüm teknolojik donanımların bulunacağı belirtiliyor. Bilim merkezini tüm akademisyenler kullanabilecek. Elde edilen tüm veriler Türkiye’deki üniversiteler ve NASA ile paylaşılacak. Mars’ın yapısı ve Mars’taki yaşam hakkındaki bilimsel çalışmalarda bu verilerden faydalanılacak.

    NASA, Salda Gölü’nün jeolojik ve mineralojik yapısının Mars’taki Jezero Krateri’ne benzeyen tek göl olduğunu açıklamıştı. NASA’nın bu ifadelerinden sonra tüm dünyanın ilgisini çeken göl hakkındaki paylaşımda, “Mars'a geri sayım başladı" başlığıyla "Jezero Krateri'ne kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde orada neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var.” ifadeleri kullanılmıştı.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 4 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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