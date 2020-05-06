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    Salgından etkilenenler kervanına Airbnb de katıldı

    Koronavirüs salgını nedeniyle turizm ve seyahat sektörünün ölme noktasına geldiği bugünlerde ilgili internet hizmetleri de çıkmaza girdi. Airbnb 1900 kişiyi işten çıkarıyor.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Salgından etkilenenler kervanına Airbnb de katıldı

    Koroanvirüs salgını nedeniyle 4 milyardan fazla insanın eve kapanması sosyal medya ve içerik platformlarının patlama yapmasına neden oldu ancak bazı firmaları da kötü etkilemiş durumda.

    Ağır yaralı

    Özellikle konaklama ve ev paylaşım sektörleri adeta kan ağlıyor. Bu sektörlere yönelik olarak çalışan internet hizmetleri de bundan nasibini alıyor. Ev paylaşım platformlarının en büyüğü Airbnb de zorda.

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    İnsanların seyahat edememesi neticesinde kullanımı azalmaya başlayan Airbnb, mevcut mali durumu idare edebilmek için işten çıkarmalara başladı. Firma iş gücünün yüzde 25’ine denk gelen toplamda 1900 kişiyi işten çıkarıyor.

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    İşten çıkarılan personele 14 haftalık maaş ödemesi yapılacak. Ayrıca firmada çalıştığı her yıl için de buna bir hafta daha eklenecek. ABD’de olanlar için bir yıl boyunca da sağlık sigortalarının yapılacağı ifade ediliyor. Global çalışanlar da yıl sonuna kadar sağlık sigortasına sahip olabilecekler.

    2 milyar dolar civarında bir borcu olan Airbnb yakın dönemde sermaye arttırımı için çabalıyordu. İşten çıkarmalar ile birlikte firmanın bir süre daha krediye ihtiyaç duymadan idare edebileceği tahmin ediliyor. Pandemi sonrasında da seyahat alışkanlıklarının kolay kolay eski haline dönmeyeceği düşünüldüğü için Airbnb bir süre daha kemer sıkmak zorunda kalabilir.



    https://www.engadget.com/airbnb-to-lay-off-25-percent-of-workforce-195225679.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 1 hf.
    Paylaşımlı ekonomi eski modelleri yutan yeni bir modeldi. Herkes girişimini paylaşımlı model üzerine kurmaya başlamışken corona çıktı fırlattı attı hepsini bir kenara. Bu kadar skuter girişiminin durumu ne olacak bizde merak ediyorum.
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Büyüyen sektörlere de değinemelisiniz
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