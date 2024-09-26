Samsung, %50 hız artışı sunan 990 EVO Plus SSD'lerini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatları

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Tam Boyutta Gör Samsung, 990 EVO'ya göre %50 hız artışı sunan 990 EVO Plus Gen4 SSD'lerini piyasaya sürdü.

Samsung 990 EVO Plus'ın özellikleri

7.250 MB/sn'ye kadar sıralı okuma hızı ve 6.300 MB/sn'ye kadar yazma hızı sunan 990 EVO Plus, sırasıyla 1.050K IOPS ve 1.400K IOPS rastgele okuma ve yazma performansına sahip. Maksimum performans için Samsung TurboWrite 2.0 ile donatılan SSD'ler, yüksek yazma hızının yanında düşük gecikme süreleri de sunuyor.

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Samsung'dan otomotivde bir ilk: 8. Nesil V-NAND tabanlı SSD 2 gün önce eklendi

Samsung'un en son 8. nesil V-NAND TLC yongalarına ve 5 nm denetleyicisine sahip olan DRAM'siz SSD'ler, yenilikçi nikel kaplamalı ısı kalkanı sayesinde aşırı ısınmayı en aza indirerek selefinden %73 daha yüksek güç verimliliği sunmayı başarıyor.

Üç kapasite seçeneğine sahip olan Samsung 990 EVO'nun 1 TB modeli 110 dolar, 2 TB modeli 185 dolar ve 4 TB modeli 350 dolar fiyattan yakında satışa sunulacak.

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