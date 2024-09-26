Samsung, %50 hız artışı sunan 990 EVO Plus SSD'lerini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatları

Samsung 990 EVO Plus'ın özellikleri
7.250 MB/sn'ye kadar sıralı okuma hızı ve 6.300 MB/sn'ye kadar yazma hızı sunan 990 EVO Plus, sırasıyla 1.050K IOPS ve 1.400K IOPS rastgele okuma ve yazma performansına sahip. Maksimum performans için Samsung TurboWrite 2.0 ile donatılan SSD'ler, yüksek yazma hızının yanında düşük gecikme süreleri de sunuyor.
Samsung'un en son 8. nesil V-NAND TLC yongalarına ve 5 nm denetleyicisine sahip olan DRAM'siz SSD'ler, yenilikçi nikel kaplamalı ısı kalkanı sayesinde aşırı ısınmayı en aza indirerek selefinden %73 daha yüksek güç verimliliği sunmayı başarıyor.
Üç kapasite seçeneğine sahip olan Samsung 990 EVO'nun 1 TB modeli 110 dolar, 2 TB modeli 185 dolar ve 4 TB modeli 350 dolar fiyattan yakında satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu