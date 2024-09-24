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    Samsung'dan otomotiv sektöründe bir ilk: 8. Nesil V-NAND tabanlı SSD

    Gelişmiş bellek teknolojisinde dünya lideri olan Samsung, sekizinci nesil V-NAND tabanlı sektörün ilk PCIe 4.0 otomotiv SSD'sini başarıyla geliştirdiğini duyurdu.
    Samsung'dan otomotivde bir ilk: 8. Nesil V-NAND tabanlı SSD Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, bellek teknolojilerindeki liderliğini bir kez daha kanıtlayarak, otomotiv uygulamaları için 8. nesil dikey NAND (V-NAND) tabanlı PCIe 4.0 SSD'sini geliştirdiğini duyurdu. AM9C1 kod adlı bu yeni SSD, özellikle otonom araçlar ve yapay zeka destekli uygulamalar için tasarlanmış durumda.

    Otomobiller için SSD

    Yüzde 50 oranında güç verimliliği artışı sağlayan bu SSD, selefi AM991'e kıyasla daha yüksek hız ve güvenilirlik sunuyor. 256 GB kapasiteye sahip AM9C1, 4400 MB/s'e kadar sıralı okuma ve 400 MB/s'e kadar sıralı yazma hızları ile dikkat çekiyor. Samsung'un 5 nm denetleyicisi üzerine inşa edilen ve SLC (Single-Level Cell) Namespace özelliği sunan otomotiv SSD'si, büyük dosyalara daha kolay erişim için yüksek performans sergiliyor. Kullanıcılar, orijinal TLC (Triple-Level Cell) durumundan SLC moduna geçerek sırasıyla 4.700 MB/sn ve 1.400 MB/sn'ye kadar artırılmış okuma ve yazma hızlarına erişebiliyor.

    Samsung'un yeni otomotiv SSD'si, geniş bir sıcaklık aralığında (-40°C ile 105°C arası) stabil performans sunarak, AEC-Q1003 Grade 2 otomotiv yarı iletken kalite standartlarını karşılıyor. Ayrıca, şirket bu ürün için ASPICE CL3 sertifikası alarak güvenilirliği öne çıkarıyor.

    ISO/SAE 21434 sertifikasyonu için de çalışmalarını sürdüren Samsung, AM9C1 modelinin 256 GB versiyonu şu anda seçkin iş ortaklarına örnekliyor. Firma yıl sonuna kadar yeni otomotiv SSD'si için seri üretime geçmeyi planlıyor. Bununla birlikte, 128 GB ile 2 terabayt (TB) arasında değişen kapasitelerde de seçenekler sunulacak. Özellikle 2 TB modeli, otomotiv sektöründe sunulacak en yüksek kapasiteyi temsil edecek ve önümüzdeki yılın başında seri üretime geçecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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