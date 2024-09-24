Samsung'dan otomotiv sektöründe bir ilk: 8. Nesil V-NAND tabanlı SSD

Otomobiller için SSD
Yüzde 50 oranında güç verimliliği artışı sağlayan bu SSD, selefi AM991'e kıyasla daha yüksek hız ve güvenilirlik sunuyor. 256 GB kapasiteye sahip AM9C1, 4400 MB/s'e kadar sıralı okuma ve 400 MB/s'e kadar sıralı yazma hızları ile dikkat çekiyor. Samsung'un 5 nm denetleyicisi üzerine inşa edilen ve SLC (Single-Level Cell) Namespace özelliği sunan otomotiv SSD'si, büyük dosyalara daha kolay erişim için yüksek performans sergiliyor. Kullanıcılar, orijinal TLC (Triple-Level Cell) durumundan SLC moduna geçerek sırasıyla 4.700 MB/sn ve 1.400 MB/sn'ye kadar artırılmış okuma ve yazma hızlarına erişebiliyor.
Samsung'un yeni otomotiv SSD'si, geniş bir sıcaklık aralığında (-40°C ile 105°C arası) stabil performans sunarak, AEC-Q1003 Grade 2 otomotiv yarı iletken kalite standartlarını karşılıyor. Ayrıca, şirket bu ürün için ASPICE CL3 sertifikası alarak güvenilirliği öne çıkarıyor.
ISO/SAE 21434 sertifikasyonu için de çalışmalarını sürdüren Samsung, AM9C1 modelinin 256 GB versiyonu şu anda seçkin iş ortaklarına örnekliyor. Firma yıl sonuna kadar yeni otomotiv SSD'si için seri üretime geçmeyi planlıyor. Bununla birlikte, 128 GB ile 2 terabayt (TB) arasında değişen kapasitelerde de seçenekler sunulacak. Özellikle 2 TB modeli, otomotiv sektöründe sunulacak en yüksek kapasiteyi temsil edecek ve önümüzdeki yılın başında seri üretime geçecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)