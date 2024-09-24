Samsung'dan otomotiv sektöründe bir ilk: 8. Nesil V-NAND tabanlı SSD

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, bellek teknolojilerindeki liderliğini bir kez daha kanıtlayarak, otomotiv uygulamaları için 8. nesil dikey NAND (V-NAND) tabanlı PCIe 4.0 SSD'sini geliştirdiğini duyurdu. AM9C1 kod adlı bu yeni SSD, özellikle otonom araçlar ve yapay zeka destekli uygulamalar için tasarlanmış durumda.

Otomobiller için SSD

Yüzde 50 oranında güç verimliliği artışı sağlayan bu SSD, selefi AM991'e kıyasla daha yüksek hız ve güvenilirlik sunuyor. 256 GB kapasiteye sahip AM9C1, 4400 MB/s'e kadar sıralı okuma ve 400 MB/s'e kadar sıralı yazma hızları ile dikkat çekiyor. Samsung'un 5 nm denetleyicisi üzerine inşa edilen ve SLC (Single-Level Cell) Namespace özelliği sunan otomotiv SSD'si, büyük dosyalara daha kolay erişim için yüksek performans sergiliyor. Kullanıcılar, orijinal TLC (Triple-Level Cell) durumundan SLC moduna geçerek sırasıyla 4.700 MB/sn ve 1.400 MB/sn'ye kadar artırılmış okuma ve yazma hızlarına erişebiliyor.

Samsung'un yeni otomotiv SSD'si, geniş bir sıcaklık aralığında (-40°C ile 105°C arası) stabil performans sunarak, AEC-Q1003 Grade 2 otomotiv yarı iletken kalite standartlarını karşılıyor. Ayrıca, şirket bu ürün için ASPICE CL3 sertifikası alarak güvenilirliği öne çıkarıyor.

“5D” bellek kristalleri ile veriler sonsuza kadar saklanacak 16 sa. önce eklendi

ISO/SAE 21434 sertifikasyonu için de çalışmalarını sürdüren Samsung, AM9C1 modelinin 256 GB versiyonu şu anda seçkin iş ortaklarına örnekliyor. Firma yıl sonuna kadar yeni otomotiv SSD'si için seri üretime geçmeyi planlıyor. Bununla birlikte, 128 GB ile 2 terabayt (TB) arasında değişen kapasitelerde de seçenekler sunulacak. Özellikle 2 TB modeli, otomotiv sektöründe sunulacak en yüksek kapasiteyi temsil edecek ve önümüzdeki yılın başında seri üretime geçecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.