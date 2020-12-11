Samsung 110 inçlik microLED Wall TV modelini tanıttı

Televizyon sektöründe yeni bir teknoloji arayışında olan firmaların son dönemdeki ilgisi microLED ekranlar üzerine yoğunlaştı. Bu alanda Samsung oldukça önce de pek çok model piyasaya sürdü. 110 inçlik yeni Wall TV buna son örnek.

110 inçlik Wall TV neler sunuyor?

MicroLED teknolojisi bilindiği üzere mikroskopik boyutlardaki LED modüllerden oluşuyor Bu modüller yüksek parlaklık ve enerji verimliliği sunuyor. Ayrıca yanma problemleri de yaşanmıyor. Bununla birlikte henüz yaygın kullanıma geçebilecek kadar uygun fiyatlı değil.

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Samsung ilk kez 2018 yılında microLED teknolojisi ile donattığı The Wall televizyon serisini piyasaya sürmüştü. The Wall modelleri birden fazla microLED panelin birleştirilmesi ile oluşuyor ve teknik destek gerektiriyor.

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The Wall serisinde 146 inç, 219 inç, 292 inç, 75 inç, 583 inç gibi farklı boyutlar mevcut ve modüler tasarım sayesinde çeşitli seçenekler elde edilebiliyor. Yine de Samsung bu serinin tamamen entegre ve yekpare panele sahip modeller sunmasını da istiyor.

Tam Boyutta Gör

110 inçlik yeni The Wall modeli bunu temsil ediyor. Yekpare bir microLED panel elde edebilmek için yeni bir panel yuvası teknolojisi geliştirilmiş. Ayrıca yeni bir üretim teknolojisine de ihtiyaç duyulmuş. Ürünün çerçevesiz tasarımı aynı bir tablo gibi görünmesini sağlıyor.

4K HDR ekrana sahip olan yeni The Wall modeli 4 farklı kaynaktan görüntü alarak aynı anda yanıstabiliyor. Böylece bir pencerede maç izlerken diğer pencerede oyun oynayabiliyorsunuz.

Ekran iç pencerelerin in en fazla 55 inçe kadar büyüyebildiği belirtiliyor. 5.1 kanal Majestic Ses Sistemi yüksek ses kalitesi sunarken Nesne Takip Eden Ses Pro (OTS Pro) özelliği ekrandaki nesneleri takip ederek daha etkili bir ses tecrübesi sunuyor.

Yeni The Wall televizyonu için 150-160 bin dolar arasında bir fiyat etiketi konuşuluyor. Samsung daha küçük boyutlarda The Wall televizyonları üreterek oturma odalarında etkili olmasını planlıyor. 2021 yılından itibaren ülkemizde de bu modeli görebileceğiz.

https://www.engadget.com/samsungs-microled-tv-presale-korea-043149097.html

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