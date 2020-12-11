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    Samsung 110 inçlik microLED Wall TV modelini tanıttı

    MicroLED teknolojisinin oturma odalarına kadar girmesini isteyen Samsung yeni bir yekpare gövde üretim yöntemi kullandığı 110 inçlik yeni Wall TV modelini tanıttı.
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung 110 inçlik microLED Wall TV modelini tanıttı

    Televizyon sektöründe yeni bir teknoloji arayışında olan firmaların son dönemdeki ilgisi microLED ekranlar üzerine yoğunlaştı. Bu alanda Samsung oldukça önce de pek çok model piyasaya sürdü. 110 inçlik yeni Wall TV buna son örnek.

    110 inçlik Wall TV neler sunuyor?

    MicroLED teknolojisi bilindiği üzere mikroskopik boyutlardaki LED modüllerden oluşuyor Bu modüller yüksek parlaklık ve enerji verimliliği sunuyor. Ayrıca yanma problemleri de yaşanmıyor. Bununla birlikte henüz yaygın kullanıma geçebilecek kadar uygun fiyatlı değil.

    Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisinin referans tasarım modellerinin üretimi durmuş olabilir [Güncelleme]"

    Samsung ilk kez 2018 yılında microLED teknolojisi ile donattığı The Wall televizyon serisini piyasaya sürmüştü. The Wall modelleri birden fazla microLED panelin birleştirilmesi ile oluşuyor ve teknik destek gerektiriyor.

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    The Wall serisinde 146 inç, 219 inç, 292 inç, 75 inç, 583 inç gibi farklı boyutlar mevcut ve modüler tasarım sayesinde çeşitli seçenekler elde edilebiliyor. Yine de Samsung bu serinin tamamen entegre ve yekpare panele sahip modeller sunmasını da istiyor.

    Samsung 110 inçlik microLED Wall TV modelini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    110 inçlik yeni The Wall modeli bunu temsil ediyor. Yekpare bir microLED panel elde edebilmek için yeni bir panel yuvası teknolojisi geliştirilmiş. Ayrıca yeni bir üretim teknolojisine de ihtiyaç duyulmuş. Ürünün çerçevesiz tasarımı aynı bir tablo gibi görünmesini sağlıyor. 

    4K HDR ekrana sahip olan yeni The Wall modeli 4 farklı kaynaktan görüntü alarak aynı anda yanıstabiliyor. Böylece bir pencerede maç izlerken diğer pencerede oyun oynayabiliyorsunuz. 

    Ekran iç pencerelerin in en fazla 55 inçe kadar büyüyebildiği belirtiliyor. 5.1 kanal Majestic Ses Sistemi  yüksek ses kalitesi sunarken Nesne Takip Eden Ses Pro (OTS Pro) özelliği ekrandaki nesneleri takip ederek daha etkili bir ses tecrübesi sunuyor.

    Yeni The Wall televizyonu için 150-160 bin dolar arasında bir fiyat etiketi konuşuluyor. Samsung daha küçük boyutlarda The Wall televizyonları üreterek oturma odalarında etkili olmasını planlıyor. 2021 yılından itibaren ülkemizde de bu modeli görebileceğiz. 



    https://www.engadget.com/samsungs-microled-tv-presale-korea-043149097.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eapantherea (354D 437) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Guzel gelisme, 6-7 yil icinde bu sorunu olmayan panelleri tv lere sunabilir hale gelirler ve oledin yuzune kimse bakmaz
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Unutmadan ucuz Microled panel bekleyenler boşuna beklemesin bu paneller öyle herkesin evine girecek bir fiyat düşüşü olmayacak çünkü çok maliyetli ve özel üretim gerektiren bir teknoleji
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    spencermilas 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İleride gelişirse güzel olur ucuzlarsa duvarı bunla kaplarsın cam gibi görünür ama yeri geldiginde ise tv olur böyle şeyler güzel tv de monitörde sıfır cerceve yoluna gidiyor kalınlık desen artık söylenmez oldu kağıt gibi tvler cıkar oldu...zamanla fiyatlarıda ucuzlar herzaman ilk cıkanlar bazı sorunları ile gelir sonra düzeltilir fiyat ucuzlar
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Biz de daha 32” fullhd 1080i AWOX tv ye talim edelim.
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim merak ettiğim bunu kargo nasıl getirecek? Hadi getirdi servis nasıl kuracak? hadi kurdu bozulursa nasıl geri götürecek? Ben bu yenilere pek meraklı değilim. Bir sebebi de samsungun reklam politikası. Tv menüsünde de reklam göreceksem ne bileyim...
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi ) fotifoti
    Microled paneller modüler bir yapıya sahipleridir tek parçadan oluşmazlar
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    asaltek (İsmail Ozan İZCİ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Son kullanıcı olan bizlerin beklemesi gereken bu değil. Duvar büyüklüğünde bir şeyi normal insanın evine sokamazsın. Bununla anca prototiplerin parasını çıkarırsın. Asıl para kaynakları biziz ve sıradan evlere girebilecek çözümler üreteceklerdir zamanı geldiğinde.

    Bizlerin evlerine gelecek iki duvar TV teknolojisi olacak; Ya bunların çerçevesiz fayans gibi olanlarını, çok az birleşim izli, banyo-tuvalete fayans taşı döşer gibi parça parça duvara montajlanabilir olanlarını sunacaklar, ya da halı gibi katlanabilir ve yine halı büyüklüğünde olanlarını. Tek bir kablo ile bağlanacak kontrol üniteleri de ekrandan farklı bir yerde konumlanacaktır ve değiştirilebilir olacaktır; onları da ayrı satarlar, her yıl yenisi çıkar. Bu öyle bir yaygınlaşır ki, her evde böyle duvarlar sıradan hale gelir, 2030 gibi olur herhalde.
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    aytek66 (Aytekin Altun) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) asaltek
    Film gibi izledim..
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    eapantherea (354D 437) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Guzel gelisme, 6-7 yil icinde bu sorunu olmayan panelleri tv lere sunabilir hale gelirler ve oledin yuzune kimse bakmaz
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    hanıncipsi 1 hf. ( Mesaj Silindi ) eapantherea
    güncel oled tv kullanıyorum yüzüne baktığım için çok mutluyum, iyi ki tercih etmişim.

    babam günde 4-5 saat köy tv izliyor, açık bırakıyor ve bir sorun yok açıkçası oledin ülkemizde pejo gibi kötü bir algısı var ve ne yazık ki yıkılamıyor.

    Tv tavsiye forumunda da bir arkadaş oled yerine q80t falan öneriyor ki tam rezalet, q90t bile çoğu yerlerde denk fiyatlı oledden geride kalıyor iken...
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