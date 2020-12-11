Samsung 110 inçlik microLED Wall TV modelini tanıttı

Televizyon sektöründe yeni bir teknoloji arayışında olan firmaların son dönemdeki ilgisi microLED ekranlar üzerine yoğunlaştı. Bu alanda Samsung oldukça önce de pek çok model piyasaya sürdü. 110 inçlik yeni Wall TV buna son örnek.
110 inçlik Wall TV neler sunuyor?
MicroLED teknolojisi bilindiği üzere mikroskopik boyutlardaki LED modüllerden oluşuyor Bu modüller yüksek parlaklık ve enerji verimliliği sunuyor. Ayrıca yanma problemleri de yaşanmıyor. Bununla birlikte henüz yaygın kullanıma geçebilecek kadar uygun fiyatlı değil.
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Samsung ilk kez 2018 yılında microLED teknolojisi ile donattığı The Wall televizyon serisini piyasaya sürmüştü. The Wall modelleri birden fazla microLED panelin birleştirilmesi ile oluşuyor ve teknik destek gerektiriyor.İlginizi Çekebilir Samsung The Wall konsepti artık 292 inç
The Wall serisinde 146 inç, 219 inç, 292 inç, 75 inç, 583 inç gibi farklı boyutlar mevcut ve modüler tasarım sayesinde çeşitli seçenekler elde edilebiliyor. Yine de Samsung bu serinin tamamen entegre ve yekpare panele sahip modeller sunmasını da istiyor.
110 inçlik yeni The Wall modeli bunu temsil ediyor. Yekpare bir microLED panel elde edebilmek için yeni bir panel yuvası teknolojisi geliştirilmiş. Ayrıca yeni bir üretim teknolojisine de ihtiyaç duyulmuş. Ürünün çerçevesiz tasarımı aynı bir tablo gibi görünmesini sağlıyor.
4K HDR ekrana sahip olan yeni The Wall modeli 4 farklı kaynaktan görüntü alarak aynı anda yanıstabiliyor. Böylece bir pencerede maç izlerken diğer pencerede oyun oynayabiliyorsunuz.
Ekran iç pencerelerin in en fazla 55 inçe kadar büyüyebildiği belirtiliyor. 5.1 kanal Majestic Ses Sistemi yüksek ses kalitesi sunarken Nesne Takip Eden Ses Pro (OTS Pro) özelliği ekrandaki nesneleri takip ederek daha etkili bir ses tecrübesi sunuyor.
Yeni The Wall televizyonu için 150-160 bin dolar arasında bir fiyat etiketi konuşuluyor. Samsung daha küçük boyutlarda The Wall televizyonları üreterek oturma odalarında etkili olmasını planlıyor. 2021 yılından itibaren ülkemizde de bu modeli görebileceğiz.
https://www.engadget.com/samsungs-microled-tv-presale-korea-043149097.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizlerin evlerine gelecek iki duvar TV teknolojisi olacak; Ya bunların çerçevesiz fayans gibi olanlarını, çok az birleşim izli, banyo-tuvalete fayans taşı döşer gibi parça parça duvara montajlanabilir olanlarını sunacaklar, ya da halı gibi katlanabilir ve yine halı büyüklüğünde olanlarını. Tek bir kablo ile bağlanacak kontrol üniteleri de ekrandan farklı bir yerde konumlanacaktır ve değiştirilebilir olacaktır; onları da ayrı satarlar, her yıl yenisi çıkar. Bu öyle bir yaygınlaşır ki, her evde böyle duvarlar sıradan hale gelir, 2030 gibi olur herhalde.
babam günde 4-5 saat köy tv izliyor, açık bırakıyor ve bir sorun yok açıkçası oledin ülkemizde pejo gibi kötü bir algısı var ve ne yazık ki yıkılamıyor.
Tv tavsiye forumunda da bir arkadaş oled yerine q80t falan öneriyor ki tam rezalet, q90t bile çoğu yerlerde denk fiyatlı oledden geride kalıyor iken...