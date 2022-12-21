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    İlk 12nm sınıfı DDR5 RAM, Samsung'dan geldi

    Samsung, sektörün ilk 12nm üretim sürecinden geçen DDR5 RAM'ini tanıttı. AMD Zen işlemcilerle uyumluluğu tamamlanan Samsung 12nm DDR5 RAM özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    samsung 12nm ddr5 dram Tam Boyutta Gör
    Samsung, 12 nanometre sınıfı üretim teknolojisi kullanılarak geliştirilen sektörün ilk DDR5 RAM yongalarını tanıttı. 16GB DDR5 DRAM’in geliştirildiği ve AMD Zen işlemciler ile uyumluluk için ürün değerlendirmesinin tamamlandığı belirtildi.

    %23 performans artışı

    Samsung’un yeni 12nm DDR5 DRAM yongaları, daha fazla güç tasarrufu sağlıyor ve önceki nesil DRAM yongalarından %23 daha yüksek performans sunuyor. Şirketin açıklamasına göre bu geliştirme, hücre kapasitansını artıran yüksek k materyali ve kritik devre özelliklerini iyileştiren tescilli tasarım teknolojisinin kullanılmasıyla sağlanmış. Gelişmiş, çok katmanlı, aşırı ultraviyole litografi ile birleştirilen yeni DRAM, yonga plakası verimliliğinde %20’lik bir artışla sektörün en yüksek kalıp yoğunluğuna sahip.

    7.2Gbps veri aktarım hızı

    En yeni DDR5 standardından faydalanan Samsung’un 12nm sınıf DRAM’i saniyede 7.2Gbps veri aktarım hızına sahip. Bu da Samsung’a göre 30GB boyutunda 4K UHD kalitede bir filmin bir saniyede işlenmesi anlamına geliyor.

    2023'ün başlarında seri üretime geçilecek

    Samsung, 12nm üretim sürecinden geçen yeni DDR RAM’lerinin olağanüstü performans ve güç verimliliği ile yeni nesil bilgi işlem, veri merkezleri ve yapay zekayla çalışan sistemler gibi alanlarda daha sürdürülebilir işler için temel oluşturacağını düşünüyor. Şirket, yeni DDR5 DRAM yongalarının seri üretimine 2023’ün başlarında başlayacak.

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