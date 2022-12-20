Samsung, süper hızlı şarj edebilen 10000 mAh powerbankini duyurdu

Tam Boyutta Gör Samsung, süper hızlı şarjı destekleyen ve USB-C üzerinden aynı anda iki cihaz şarj edebilen yeni powerbanki Galaxy 25W Battery Pack’i tanıttı.

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Samsung Galaxy 25W Battery Pack özellikleri

Samsung Galaxy 25W Battery Pack, estetik bir tasarıma sahip ve 200g’ın biraz üzerinde ağırlığı var. Adından da anlaşılacağı üzere, 25W’a kadar kablolu şarjı destekleyen cihazlar için tasarlanmış olan powerbank, iki adet USB Type-C bağlantı noktası üzerinden çıkış veren 10.000 mAh pil bulunduruyor. %20’si geri dönüştürülebilen malzemeden üretilen powerbank, rakiplerinin çoğundan biraz daha ağır ve büyük. Powerbank, 20cm USB-C kablosuyla geliyor. İki cihaz aynı anda şarj edildiğinde, maksimum şarj hızı 9W.

Samsung’un yeni powerbanki Galaxy S25W Battery Pack 10.000 mAh ürün adıyla şirketin resmî Belçika sitesinde görülebiliyor ancak fiyat bilgisi yok. Powerbank elbette diğer pazarlarda da satışa sunulacak ve farklı renk seçenekleri olacak.

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Samsung Galaxy 25W Battery Pack tanıtıldı: İşte özellikleri