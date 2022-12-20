Samsung, süper hızlı şarj edebilen 10000 mAh powerbankini duyurdu

Samsung Galaxy 25W Battery Pack özellikleri
Samsung Galaxy 25W Battery Pack, estetik bir tasarıma sahip ve 200g’ın biraz üzerinde ağırlığı var. Adından da anlaşılacağı üzere, 25W’a kadar kablolu şarjı destekleyen cihazlar için tasarlanmış olan powerbank, iki adet USB Type-C bağlantı noktası üzerinden çıkış veren 10.000 mAh pil bulunduruyor. %20’si geri dönüştürülebilen malzemeden üretilen powerbank, rakiplerinin çoğundan biraz daha ağır ve büyük. Powerbank, 20cm USB-C kablosuyla geliyor. İki cihaz aynı anda şarj edildiğinde, maksimum şarj hızı 9W.
Samsung’un yeni powerbanki Galaxy S25W Battery Pack 10.000 mAh ürün adıyla şirketin resmî Belçika sitesinde görülebiliyor ancak fiyat bilgisi yok. Powerbank elbette diğer pazarlarda da satışa sunulacak ve farklı renk seçenekleri olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...