Samsung, 18 yıldır küresel TV pazarının lideri

18 yıldır üst üste küresel TV pazarının lideri
Pazar araştırma firması Omdia’nın son raporuna göre Samsung, 2023 yılında küresel TV pazarında %30,1 pazar payına sahip oldu. Şirket, 2023 yılında 8,31 milyon QLED ve Neo QLED TV sattı. Bu segmentte 2017 yılından bu yana da 44 milyon satış gerçekleştirdi.
Samsung, ultra premium TV segmentinde de (2.500 $ veya daha yüksek fiyatlı ve 75 inç veya daha büyük boyutlu TV modellerini kapsıyor) birinciliğini korudu. Marka, 2023 yılı rakamlarına göre ultra premium TV segmentinde %60,5 pazar payı sahibi. Bu, 2022'deki pazar payından (%48,3) %12,2 daha yüksek.
Samsung, 2022’deki ilk modelden bu yana bir milyonun üzerinde OLED TV satışı gerçekleştirerek %22,7 pazar payı elde etti. Şirket, önceki yıllara göre ekran boyutu olarak daha fazla seçenek sunduğundan OLED TV satışlarının bu yıl artmasını bekliyor. Samsung Electronic Görsel Ekran Bölümü Başkanı Yong Seok-woo, tüketicilerin güveninin bunu mümkün kıldığını söylüyor ve gelecekte daha fazla yenilik sunacaklarının sözünü verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.