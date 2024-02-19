Tam Boyutta Gör Samsung, 18 yıldır dünyanın en büyük TV markası olma başarısını sürdürüyor. 2006 yılında TV segmentinde pazar lideri olan şirket, o günden bu yana birinciliği kaptırmadı. Samsung’un LCD TV’lerden üst seviye Micro LED TV’lere her bütçeye uygun televizyonu bulunuyor.

Android 15 alması muhtemel Samsung telefonlar listesi 22 sa. önce eklendi

18 yıldır üst üste küresel TV pazarının lideri

Pazar araştırma firması Omdia’nın son raporuna göre Samsung, 2023 yılında küresel TV pazarında %30,1 pazar payına sahip oldu. Şirket, 2023 yılında 8,31 milyon QLED ve Neo QLED TV sattı. Bu segmentte 2017 yılından bu yana da 44 milyon satış gerçekleştirdi.

Samsung, ultra premium TV segmentinde de (2.500 $ veya daha yüksek fiyatlı ve 75 inç veya daha büyük boyutlu TV modellerini kapsıyor) birinciliğini korudu. Marka, 2023 yılı rakamlarına göre ultra premium TV segmentinde %60,5 pazar payı sahibi. Bu, 2022'deki pazar payından (%48,3) %12,2 daha yüksek.

Samsung, 2022’deki ilk modelden bu yana bir milyonun üzerinde OLED TV satışı gerçekleştirerek %22,7 pazar payı elde etti. Şirket, önceki yıllara göre ekran boyutu olarak daha fazla seçenek sunduğundan OLED TV satışlarının bu yıl artmasını bekliyor. Samsung Electronic Görsel Ekran Bölümü Başkanı Yong Seok-woo, tüketicilerin güveninin bunu mümkün kıldığını söylüyor ve gelecekte daha fazla yenilik sunacaklarının sözünü verdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Samsung, 18 yıldır küresel TV pazarının lideri