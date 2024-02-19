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    Anlık Bildirim

    Samsung, 18 yıldır küresel TV pazarının lideri

    Pazar araştırma şirketi Omdia'nın verilerine göre Samsung, Neo QLED, ultra büyük boyutlu ve yaşam stili ürünleri gibi premium ürünleri sayesinde 2023'te de TV pazarının lideri oldu.
    samsung 18 yıl küresel TV pazarı lideri Tam Boyutta Gör
    Samsung, 18 yıldır dünyanın en büyük TV markası olma başarısını sürdürüyor. 2006 yılında TV segmentinde pazar lideri olan şirket, o günden bu yana birinciliği kaptırmadı. Samsung’un LCD TV’lerden üst seviye Micro LED TV’lere her bütçeye uygun televizyonu bulunuyor.

    18 yıldır üst üste küresel TV pazarının lideri

    Pazar araştırma firması Omdia’nın son raporuna göre Samsung, 2023 yılında küresel TV pazarında %30,1 pazar payına sahip oldu. Şirket, 2023 yılında 8,31 milyon QLED ve Neo QLED TV sattı. Bu segmentte 2017 yılından bu yana da 44 milyon satış gerçekleştirdi.

    Samsung, ultra premium TV segmentinde de (2.500 $ veya daha yüksek fiyatlı ve 75 inç veya daha büyük boyutlu TV modellerini kapsıyor) birinciliğini korudu. Marka, 2023 yılı rakamlarına göre ultra premium TV segmentinde %60,5 pazar payı sahibi. Bu, 2022'deki pazar payından (%48,3) %12,2 daha yüksek.

    Samsung, 2022’deki ilk modelden bu yana bir milyonun üzerinde OLED TV satışı gerçekleştirerek %22,7 pazar payı elde etti. Şirket, önceki yıllara göre ekran boyutu olarak daha fazla seçenek sunduğundan OLED TV satışlarının bu yıl artmasını bekliyor. Samsung Electronic Görsel Ekran Bölümü Başkanı Yong Seok-woo, tüketicilerin güveninin bunu mümkün kıldığını söylüyor ve gelecekte daha fazla yenilik sunacaklarının sözünü verdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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