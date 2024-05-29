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Tam Boyutta Gör Samsung, 2022'nin sonlarında dünyada 3nm çip üretmeye başlayan ilk şirket olmasına rağmen, üretim verimliliğini yakalayamaması sebebiyle hiçbir büyük müşteriyi kendisine çekemedi. Yeni üretim süreci üzerinde çalışmalarını sürdüren şirketin, ikinci nesil 3nm süreciyle verimlilik problemlerini çözdüğü haberleri gelmişti. Görünüşe göre Samsung, çabalarının karşılığı olarak AMD'nin ilgisini çekmeyi başardı.

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Gelen haberlere göre AMD'nin CEO'su Lisa Su, ITF World 2024 fuarındaki açılış konuşmasında şirketin, 3nm yongaları için Gate All Around (GAA) sürecini benimseyebileceğini ima etti. Şuanda, 3nm'de GAA mimarisini kullanan tek yarı iletken üreticisinin Samsung olduğunun belirtelim.

Mevcut FinFET teknolojisiyle karşılaştırıldığında GAA teknolojisi, daha yeni bir transistör mimarisi kullanarak daha fazla akım sürücüsüne olanak tanıyor ve güç sızıntılarını azaltıyor. Dolayısıyla, teorik olarak daha performanslı ve verimli çiplerin üretilmesine olanak tanıyor. Ancak şu ana kadar, bu teknolojiyi kullanan tüketici sınıfı 3nm bir çip piyasaya sürülmedi.

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AMD'nin, Samsung'un 3nm sürecini kullanması, Samsung'un sıkıntılar yaşadığı yeni üretim sürecine güven sağlayacağı ve diğer müşterileri de çekeceği şüphesiz. Bazı raporlar, Qualcomm'un da önümüzdeki sene Samsung'un 3nm sürecini kullanacağını iddia ediyor.

Samsung halihazırda AMD'ye, yapay zeka hızlandırıcıları için HBM3 bellek yongaları sağlıyor. Şirket ayrıca, mobil işlemcilerinde kullandığı Xclipse GPU'ları için AMD'nin RDNA mimarisini kullanıyor. AMD, Samsung'un 3nm sürecini benimserse, iki şirket arasındaki ilişkiler daha gelişecek. Dahası, Samsung'un TSMC'yi yakalamasına yardımcı olacak.

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AMD, Samsung'un 3nm üretim sürecini kullanabilir