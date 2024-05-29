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    Anlık Bildirim

    AMD, Samsung'un 3nm üretim sürecini kullanabilir

    3nm üretim sürecinde üretim verimliliğini yakalayamayan ve müşteri çekemeyen Samsung, ikinci nesille beraber müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı. AMD, Samsung'un ilk büyük müşterisi olabilir.
    AMD, Samsung'un 3nm üretim sürecini kullanabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2022'nin sonlarında dünyada 3nm çip üretmeye başlayan ilk şirket olmasına rağmen, üretim verimliliğini yakalayamaması sebebiyle hiçbir büyük müşteriyi kendisine çekemedi. Yeni üretim süreci üzerinde çalışmalarını sürdüren şirketin, ikinci nesil 3nm süreciyle verimlilik problemlerini çözdüğü haberleri gelmişti. Görünüşe göre Samsung, çabalarının karşılığı olarak AMD'nin ilgisini çekmeyi başardı.

    AMD'nin CEO'su Lisa Su, Samsung'u ima etti

    Gelen haberlere göre AMD'nin CEO'su Lisa Su, ITF World 2024 fuarındaki açılış konuşmasında şirketin, 3nm yongaları için Gate All Around (GAA) sürecini benimseyebileceğini ima etti. Şuanda, 3nm'de GAA mimarisini kullanan tek yarı iletken üreticisinin Samsung olduğunun belirtelim.

    Mevcut FinFET teknolojisiyle karşılaştırıldığında GAA teknolojisi, daha yeni bir transistör mimarisi kullanarak daha fazla akım sürücüsüne olanak tanıyor ve güç sızıntılarını azaltıyor. Dolayısıyla, teorik olarak daha performanslı ve verimli çiplerin üretilmesine olanak tanıyor. Ancak şu ana kadar, bu teknolojiyi kullanan tüketici sınıfı 3nm bir çip piyasaya sürülmedi. 

    AMD'nin, Samsung'un 3nm sürecini kullanması, Samsung'un sıkıntılar yaşadığı yeni üretim sürecine güven sağlayacağı ve diğer müşterileri de çekeceği şüphesiz. Bazı raporlar, Qualcomm'un da önümüzdeki sene Samsung'un 3nm sürecini kullanacağını iddia ediyor.

    Samsung halihazırda AMD'ye, yapay zeka hızlandırıcıları için HBM3 bellek yongaları sağlıyor. Şirket ayrıca, mobil işlemcilerinde kullandığı Xclipse GPU'ları için AMD'nin RDNA mimarisini kullanıyor. AMD, Samsung'un 3nm sürecini benimserse, iki şirket arasındaki ilişkiler daha gelişecek. Dahası, Samsung'un TSMC'yi yakalamasına yardımcı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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