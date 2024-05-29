AMD, Samsung'un 3nm üretim sürecini kullanabilir

AMD'nin CEO'su Lisa Su, Samsung'u ima etti
Gelen haberlere göre AMD'nin CEO'su Lisa Su, ITF World 2024 fuarındaki açılış konuşmasında şirketin, 3nm yongaları için Gate All Around (GAA) sürecini benimseyebileceğini ima etti. Şuanda, 3nm'de GAA mimarisini kullanan tek yarı iletken üreticisinin Samsung olduğunun belirtelim.
Mevcut FinFET teknolojisiyle karşılaştırıldığında GAA teknolojisi, daha yeni bir transistör mimarisi kullanarak daha fazla akım sürücüsüne olanak tanıyor ve güç sızıntılarını azaltıyor. Dolayısıyla, teorik olarak daha performanslı ve verimli çiplerin üretilmesine olanak tanıyor. Ancak şu ana kadar, bu teknolojiyi kullanan tüketici sınıfı 3nm bir çip piyasaya sürülmedi.
AMD'nin, Samsung'un 3nm sürecini kullanması, Samsung'un sıkıntılar yaşadığı yeni üretim sürecine güven sağlayacağı ve diğer müşterileri de çekeceği şüphesiz. Bazı raporlar, Qualcomm'un da önümüzdeki sene Samsung'un 3nm sürecini kullanacağını iddia ediyor.
Samsung halihazırda AMD'ye, yapay zeka hızlandırıcıları için HBM3 bellek yongaları sağlıyor. Şirket ayrıca, mobil işlemcilerinde kullandığı Xclipse GPU'ları için AMD'nin RDNA mimarisini kullanıyor. AMD, Samsung'un 3nm sürecini benimserse, iki şirket arasındaki ilişkiler daha gelişecek. Dahası, Samsung'un TSMC'yi yakalamasına yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.