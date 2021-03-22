Poco F3 tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 870 işlemci ve 48 MP kamera

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Poco markası bugün iki yeni akıllı telefon birden tanıttı. Şirketin tanıttığı modellerden biri olan Poco F3, geçen ay tanıştığımız Redmi K40'ın global versiyonu ve 2018'de piyasaya sürülen Poco F1'in halefi olarak geldi.

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Akıllı telefon teknik özellik bakımından Çinli muadilinden pek farklı değil. Poco F3 plastik çerçeveli cam gövde ve üç renk seçeneğine sahip. Cihazda 6.67 inç Super AMOLED ekran var. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan panel, 20 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapan 2.76 mm çapında küçük bir delik içeriyor.

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Poco F3 gücünü 5G destekli Snapdragon 870 platformundan alıyor. Giriş seviyesi modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına yer verilmiş. Üst versiyon ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Pil kapasitesinin 4.520 mAh olduğunu belirtelim.

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Fiyatı ve çıkış tarihi

Akıllı telefonun arka tarafında 48 + 8 + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Diğer özelliklerini 33W hızlı şarj, su sıçramasına karşı IP53 koruması, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler ve NFC olarak sıralayabilriiz.

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Poco F3, 27 Mart itibarıyla satışa çıkacak. Akıllı telefon lansmana özel indirimle satın alınabilecek. Fiyat etiketleri şu şekilde:

6/128 GB - 299 euro (daha sonra 349 euro)

(daha sonra 349 euro) 8/256 GB - 349 euro (daha sonra 399 euro)

https://twitter.com/POCOGlobal/status/1373983046412595202

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