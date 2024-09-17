Samsung, gelecek sene yuvarlanabilir ekranlı telefonunu piyasaya sürebilir

Sektörde bir ilk olacak
Bu telefonlar üzerinde çalışan üreticilerden biri de Samsung. Güney Koreli teknoloji haber sitesi Elec'in haberine göre Samsung, üzerinde çalıştığı yuvarlanabilir ekranlı telefonunu 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürebilir. Site, telefonun açıldığında 12,4 inç büyüklükte ekrana sahip olacağını ve Huawei'nin geçen hafta tanıtılan üçe katlanabilir telefonu Mate XT Ultimate'in 10,2 inçlik ekran boyutunu geride bırakacağını iddia ediyor. Ayrıca telefonun ekran altı kameraya sahip olacağını belirtiyor. Eğer haber gerçekleşirse, Samsung, dünyada yuvarlanabilir ekranlı telefonu piyasaya süren ilk üretici olacak.
İlk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u 2019 yılında piyasaya süren ve bu alanda öncü olan Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilerin başarılı modellerinin ardından katlanır telefon satışlarında liderliği kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Samsung, yeni telefonuyla sektörde bir ilki gerçekleştirerek yeniden zirvedeki yerini sağlaştırmayı hedefliyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsungs-rollable-phone-massive-screen-arriving-2025/ https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30115 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...