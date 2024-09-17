Samsung, gelecek sene yuvarlanabilir ekranlı telefonunu piyasaya sürebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon üreticileri farklı form faktörüne sahip telefonlar geliştirmeye devam ediyor. Katlanabilir telefonlar giderek yaygınlaşmaya devam ederken, gelecekte yuvarlanabilir/kaydırılabilir ekranlı telefonlar da piyasada yer alacak gibi görünüyor.

Sektörde bir ilk olacak

Bu telefonlar üzerinde çalışan üreticilerden biri de Samsung. Güney Koreli teknoloji haber sitesi Elec'in haberine göre Samsung, üzerinde çalıştığı yuvarlanabilir ekranlı telefonunu 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürebilir. Site, telefonun açıldığında 12,4 inç büyüklükte ekrana sahip olacağını ve Huawei'nin geçen hafta tanıtılan üçe katlanabilir telefonu Mate XT Ultimate'in 10,2 inçlik ekran boyutunu geride bırakacağını iddia ediyor. Ayrıca telefonun ekran altı kameraya sahip olacağını belirtiyor. Eğer haber gerçekleşirse, Samsung, dünyada yuvarlanabilir ekranlı telefonu piyasaya süren ilk üretici olacak.

Üç kez katlanabilen Huawei Mate XT Ultimate Design tanıtıldı! 6 gün önce eklendi

İlk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u 2019 yılında piyasaya süren ve bu alanda öncü olan Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilerin başarılı modellerinin ardından katlanır telefon satışlarında liderliği kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Samsung, yeni telefonuyla sektörde bir ilki gerçekleştirerek yeniden zirvedeki yerini sağlaştırmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.