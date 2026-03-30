Samsung'un 2 nm üretim sürecinde işler yolunda: Verimlilik %60'a çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Samsung, ikinci nesil 2 nm üretim süreci olan SF2P’yi tanıttı. Bunu sektörde ilk gerçekleştiren şirket olarak, aralarında Tesla gibi firmaların da bulunduğu birçok teknoloji şirketinin dikkatini çekti.

Ancak geçen yılın ikinci yarısında 2 nm üretim sürecindeki verim oranı yalnızca yaklaşık %20 seviyesindeydi. Yani bir wafer üzerinde üretilen her 100 çipten sadece 20’si tamamen çalışır durumdaydı. Bu kadar düşük verim, kârlılığı neredeyse ortadan kaldırırken, hatta zarara yol açabilecek bir tablo ortaya koyuyordu.

Samsung 2 nm'de verimliliği arttırıyor

Son gelişmelere göre ise Samsung bu alanda önemli ilerleme kaydetmiş durumda. Güney Kore kaynaklı yeni bir rapora göre, şirketin 2 nm üretim verimi, özellikle Bitcoin madenciliği için çip üreten Canaan ve MicroBT gibi Çinli müşteriler için %60 seviyesine ulaştı. Öte yandan, Galaxy S26 ve S26 Plus modellerine güç veren Exynos 2600 işlemcisinin veriminin de %50 civarında olduğu belirtiliyor.

Verim oranlarının yükselmesi, hem kârlılığı artırıyor hem de yeni müşterileri cezbetme açısından kritik rol oynuyor. Ayrıca bu durum, çiplerin performansına ve üretim verimliliğine de olumlu katkı sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, rakip TSMC’nin 2 nm sürecinde verim oranının %60 ila %70 arasında olduğu ifade ediliyor. Samsung henüz bu seviyeye tam olarak ulaşamamış olsa da aradaki farkı hızla kapattığı görülüyor.