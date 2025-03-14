Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, kamera tarafında önemli iyileştirmelerle geliyor. En büyük yenilik, 200 megapiksele yükseltilen ana kamera olacak. Daha yüksek çözünürlük, özellikle detaylı çekimler ve düşük ışık performansı açısından önemli bir fark yaratacak. Bunun yanında, ekran altı selfie kamerası da geliştiriliyor. Önceki modellerde düşük çözünürlük nedeniyle eleştirilen bu sistemin, daha iyi bir sensörle güncellenmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, tüm kameralarda bir değişiklik söz konusu değil. Ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel, telefoto lens ise 10 megapiksel olarak kalıyor. Aynı şekilde, dış ekranda yer alan 10 megapiksellik selfie kamerasında da bir yenilik olmayacak. Ancak Samsung'un gelişmiş görüntü işleme algoritmaları sayesinde, donanım aynı kalsa bile kamera performansında genel bir iyileşme bekleniyor.

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Şirketin, katlanabilir telefonlarında genel fotoğraf kalitesini artırmak için ciddi bir yazılım optimizasyonu yaptığı söyleniyor. Yapay zeka destekli görüntü işleme sayesinde, daha net detaylar, gelişmiş dinamik aralık ve düşük ışıkta daha başarılı çekimler mümkün olacak.

Galaxy Z Fold 7'nin, Temmuz ayında Galaxy Z Flip 7 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Ayrıca, Samsung'un üç panelli ve iki menteşeli yeni bir "tri-fold" modeli üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Ancak bu modelin bu yıl içinde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

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Samsung Galaxy Z Fold 7 önemli bir kamera kurulumu ile gelecek