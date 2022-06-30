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    Samsung, 3nm çip üretimine başladığını duyurdu

    Samsung, daha hızlı ve daha verimli bir chip sınıfı olan 3 nanometre işlemcilerin seri üretimine başladığını duyurdu. 3nm chip özellikleri ne olacak? 3 nm yonga ne gibi iyileştirme sağlayacak?
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    samsung 3nm chip üretimi

    Samsung, beklendiği üzere Çarşamba günü 3 nanometre chip için seri üretime başladığını duyurdu.

    Performansta %23 artış

    Samsung, yaptığı açıklamada gelişmiş işlemci teknolojisinin güç tüketimini %45, kaplama alanını %16 azaltacağını ve 5nm işlemciye kıyasla performansın %23 artacağını söyledi.

    samsung 3nm chip performansı

    Yeni nesil üretim teknolojisine geçiş olağanüstü derecede karmaşık. Çipler, her biri bir toz zerresinden çok daha küçük olan transistör adında milyarlarca elektronik bileşenden oluşuyor. Transistörler minyatürleştirildiğinden hem alandan kazanılıyor hem hız artımı sağlanıyor hem de güç tüketimi azaltılıyor.

    Yeni Samsung 3nm çipler, sektörde yoğun rekabetin yaşandığı dönemde geliyor. Veri sağlayıcı TrendForce’a göre TSMC, 2022’nin ilk çeyreğinde küresel pazarın yaklaşık %54’ünü kontrolü altına alarak dünyanın en baskın yonga üreticisi konumunda.

    Samsung, 2025’te 2GAP adını verdiği ikinci, daha gelişmiş gate-all-around mimarisine geçmeyi planlıyor. Bu üretim yöntemi Samsung’un 2nm neslinin ilki olacak.

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    _Dominic_Toretto_ 20 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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