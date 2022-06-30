Samsung, 3nm çip üretimine başladığını duyurdu

Samsung, beklendiği üzere Çarşamba günü 3 nanometre chip için seri üretime başladığını duyurdu.

Performansta %23 artış

Samsung, yaptığı açıklamada gelişmiş işlemci teknolojisinin güç tüketimini %45, kaplama alanını %16 azaltacağını ve 5nm işlemciye kıyasla performansın %23 artacağını söyledi.

Yeni nesil üretim teknolojisine geçiş olağanüstü derecede karmaşık. Çipler, her biri bir toz zerresinden çok daha küçük olan transistör adında milyarlarca elektronik bileşenden oluşuyor. Transistörler minyatürleştirildiğinden hem alandan kazanılıyor hem hız artımı sağlanıyor hem de güç tüketimi azaltılıyor.

Yeni Samsung 3nm çipler, sektörde yoğun rekabetin yaşandığı dönemde geliyor. Veri sağlayıcı TrendForce’a göre TSMC, 2022’nin ilk çeyreğinde küresel pazarın yaklaşık %54’ünü kontrolü altına alarak dünyanın en baskın yonga üreticisi konumunda.

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Samsung, 2025’te 2GAP adını verdiği ikinci, daha gelişmiş gate-all-around mimarisine geçmeyi planlıyor. Bu üretim yöntemi Samsung’un 2nm neslinin ilki olacak.

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Samsung, 3nm işlemci üretimine başladı