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    TSMC üçüncü çeyrek verilerini açıkladı: Toparlanma başladı

    TSMC 2023 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı. Bir önceki çeyreğe göre gelirlerde %10 artış gerçekleşti. Toparlanmanın dördüncü çeyrekte de sürmesi bekleniyor.

    TSMC üçüncü çeyrek verilerini açıkladı: Toparlanma başladı Tam Boyutta Gör

    TSMC bugün 2023 üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Firmanın çeyrek gelirleri 17.28 milyar dolar olurken gelirler bir önceki çeyreğe göre %10.2 artış, geçen seneye göre %14.6 düşüş kaydetti. Yarı iletken sektöründeki durgunluğun sürdüğü bu dönemde geçen çeyreğe göre bir miktar toparlanma görüldü. Tayvan dolarındaki dalgalanmalar ve ABD dolarındaki değerlenme de gelir artışında rol oynadı.

    İlk defa bu çeyrekte TSMC 3 nm çip satışlarından gelir elde etti. Açıklanan verilere göre üçüncü çeyrek gelirlerinin %6'sıni 3 nm çip gelirleri oluşturuyor. Fakat gelirlerdeki aslan payı 5 nm üretim sürecine ait. Firma tüm gelirlerinin %37'sini 5 nm ürünlerinden elde ediyor.

    Akıllı telefon gelirleri arttı

    Ürün tiplerinin gelirlerdeki paylarına baktığımızda, Yüksek Performans Hesaplama (HPC) kategorisindeki gelirler toplam gelirlerin %42'sini oluşturuken akıllı telefon çipleri %39 ile ikinci sırada yer aldı. Akıllı telefon gelirleri geçen sene aynı çeyrekte %33 paya sahipti. Geçen çeyreğe göre akıllı telefon gelirleri %33 artarken, HPC gelirleri %6 artış gösterdi. Internet of Things (IoT) gelirleri ise %24 arttı.

    Toparlanma sürecek

    Firma bu yılın dördüncü çeyreğinde 18.8 ile 19.8 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi bekliyor. Bu rakam geçen senenin aynı dönemiyle benzer bir gelire işaret ediyor. TSMC'deki bu yükseliş çip endüstrisindeki gerilemenin sona ermeye başladığını göstermesi açısından önemli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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