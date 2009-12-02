Samsung, 3W desteği sunan SPH-M8400'ü Güney Kore'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor

İlk olarak ekim ayının ortalarına doğru internette boy gösteren SPH-M8400'ün Güney Kore'de dağıtımına başlandığını Samsung ve Korea Telekom birlikte anons etti.

3W özelliği sunan ilk telefonlardan Samsung SPH-M8400, 800 MHz hızındaki işlemciyi bünyesinde barındırıyor ve Microsoft'un Windows Mobile işletim sistemini kullanıyor. 3W'nun açılımını merak ediyorsanız açıklayalım: WCDMA, WI-FI ve WiBro. WCDMA alt yapısıyla uyumlu çalışabilen telefon, WI-FI'nin dışında WiBro'yu da desteklemekte. Güney Kore'deki WI-MAX teknolojisi WiBro olarak isimlendirilmiş.

Telefonun diğer dikkat çekici detayları arasında 3.7 inç boyutunda 800 x 480 piksel dokunmatik AMOLED ekran, microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve Korea Telekom'un sağladığı özel uygulama merkezine (Appstore) erişim imkanı yer alıyor. M8400'ün fiyatıyla alakalı herhangi bir bilgi bulunmuyor.