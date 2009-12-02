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Samsung, 3W desteği sunan SPH-M8400'ü Güney Kore'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,8b
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4
Diğer
knight
Haber Editörü
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İlk olarak ekim ayının ortalarına doğru internette boy gösteren SPH-M8400'ün Güney Kore'de dağıtımına başlandığını Samsung ve Korea Telekom birlikte anons etti.

3W özelliği sunan ilk telefonlardan Samsung SPH-M8400, 800 MHz hızındaki işlemciyi bünyesinde barındırıyor ve Microsoft'un Windows Mobile işletim sistemini kullanıyor. 3W'nun açılımını merak ediyorsanız açıklayalım: WCDMA, WI-FI ve WiBro. WCDMA alt yapısıyla uyumlu çalışabilen telefon, WI-FI'nin dışında WiBro'yu da desteklemekte. Güney Kore'deki WI-MAX teknolojisi WiBro olarak isimlendirilmiş.

Telefonun diğer dikkat çekici detayları arasında 3.7 inç boyutunda 800 x 480 piksel dokunmatik AMOLED ekran, microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve Korea Telekom'un sağladığı özel uygulama merkezine (Appstore) erişim imkanı yer alıyor. M8400'ün fiyatıyla alakalı herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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thorismund 10 yıl
Kameralarını geliştirsinler bence önce...Hd i8910 cıkarmıslar ama Nokia n900 kadar akkıcı ve çözünürlüğü o kadr iyi değil...
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cssbaycelebi 10 yıl
wm yi tek geçerim.
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artenis 10 yıl
arigatokozaimas
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Batuist 10 yıl
Telefonda Windows Mobile işletim sisteminin kullanılması iyi olmuş bence.. samsung çok hızlı gidiyor...
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