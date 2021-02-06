Samsung, 6.000mAh bataryalı Galaxy M12'yi piyasaya sürdü

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş seviye özelliklere sahip yeni bir telefonunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl Mart ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy M11'in halefi olan Galaxy M12, dörtlü arka kamera kurulumu, damla çentik tasarımlı ekran, ve 6.000mAh batarya ile geliyor.

Ayrıca Bkz. "5.000 mAh bataryalı ve uygun fiyatlı Samsung Galaxy M02 tanıtıldı"

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Samsung Galaxy M12 özellikleri

Samsung Galaxy M12, 6.5 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel) çözünürlüklü LDC Infinity-V ekrana sahip.

Telefon, sekiz çekirdekli Exynos 850 yonga setinden güç alıyor. Cihazda, 3G/4GB/6GB RAM ve 32 GB/ 64 GB/128 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca hafıza, 1TB'a kadar microSD kart desteğine sahip.

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Galaxy M12'nin arka dörtlü kamera kurulumunda, f/2.0 diyafram açıklığıyla 48MP birincil lens, f/2.2 diyafram açıklığıyla 5MP ultra geniş açılı lens ve f/2.4 diyafram açıklıklarıyla 2MP derinlik ve 2MP makro sensörler yer alıyor. Ön kamera ise f/2.2 diyafram açıklığıyla 8MP çözünürlüğe sahip.

Cihazın bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b / g / n), Bluetooth v5.0, GPS, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Parmak izi sensörü cihazın yan tarafında güç tuşuna entegre edilmiş. 164,0 x 75,9 x 9,7 mm boyutlarında ve 221 gram ağırlığında olan telefonda, 15W hızlı şarj desteiğiyle 6.000mAh batarya yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_unveils_galaxy_m12_with_6000_mah_battery_48_mp_main_camera-news-47600.php

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