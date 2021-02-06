Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, 6.000mAh bataryalı Galaxy M12'yi piyasaya sürdü

    Samsung'un giriş seviye yeni akıllı telefonu Galaxy M12, sekiz çekirdekli Exynos 850 yonga setinden güç alıyor. Telefonda, 3 farklı RAM ve 3 farklı dahili depolama seçenekleri bulunuyor.
    06 Şubat 2021, 10:30 (1 hf.)
    6,4b
    1
    10
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Samsung, 6.000mAh bataryalı Galaxy M12'yi piyasaya sürdü
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş seviye özelliklere sahip yeni bir telefonunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl Mart ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy M11'in halefi olan Galaxy M12, dörtlü arka kamera kurulumu, damla çentik tasarımlı ekran, ve 6.000mAh batarya ile geliyor.  

      Ayrıca Bkz. "5.000 mAh bataryalı ve uygun fiyatlı Samsung Galaxy M02 tanıtıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek

    Samsung Galaxy M12 özellikleri

    Samsung Galaxy M12, 6.5 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel) çözünürlüklü LDC Infinity-V ekrana sahip.

    Telefon, sekiz çekirdekli Exynos 850 yonga setinden güç alıyor. Cihazda, 3G/4GB/6GB RAM ve 32 GB/ 64 GB/128 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca hafıza, 1TB'a kadar microSD kart desteğine sahip.

    Samsung, 6.000mAh bataryalı Galaxy M12'yi piyasaya sürdü
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy M12'nin arka dörtlü kamera kurulumunda, f/2.0 diyafram açıklığıyla 48MP birincil lens, f/2.2 diyafram açıklığıyla 5MP ultra geniş açılı lens ve f/2.4 diyafram açıklıklarıyla 2MP derinlik ve 2MP makro sensörler yer alıyor. Ön kamera ise f/2.2 diyafram açıklığıyla 8MP çözünürlüğe sahip.

    Cihazın bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b / g / n), Bluetooth v5.0, GPS, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Parmak izi sensörü cihazın yan tarafında güç tuşuna entegre edilmiş. 164,0 x 75,9 x 9,7 mm boyutlarında ve 221 gram ağırlığında olan telefonda, 15W hızlı şarj desteiğiyle 6.000mAh batarya yer alıyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_unveils_galaxy_m12_with_6000_mah_battery_48_mp_main_camera-news-47600.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kraaz (Altan CAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tam bana göre telefon olmuş, en düşük konfigurasyonu bana yeter. Uygun fiyata gelirse alırım bir adet.

    Telefonda oyun oynamıyorum, arada whatsapp facebook yaparım, bu kadar kamera olmasına gerek bile yok.

    Pil büyük, çözünürlük düşük, pil süresi çok iyi olur bunda. Bana gerekli de o zaten.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung powerbank satışlarında baya iyi gidiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guaire (Tayfun ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    &lt;b&gt;kuasudba&lt;/b&gt;

    M31 6000mAh batarya ve 15W adaptör ile 2.5 saatte tam şarj oluyor. Bu da hemen hemen aynı performansı verir.

    &lt;b&gt;muhlisgursoy&lt;/b&gt;

    Görünüşe göre powerbank ihtiyacı ortadan kalkıyor.

    &lt;b&gt;Biyturs_OnSr&lt;/b&gt;

    Konuyla ne alakası var? Piyasada böyle tek bir telefon var zaten. Alacak olan alır.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Guaire
    @Guaire Konuyla alakası, Samsung'un sürekli birbirinin aynısı modelleri piyasaya sürmesi. Madem her alanda telefon çıkarıyorlar, S mini gibi modelleri tekrar çıkarabilirler.

    @nightsoldier Telefon oldukça güzel ancak üreticisi kullanıcının aklıyla dalga geçiyor. Zaten yüksek olan fiyatın daha da yükselmesi(dolar bazında), kutudan şarj aletinin çıkarılıp fiyatın aynı kalması vs. artık çizgiyi geçtiklerini düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuasudba 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kaç saatte şarj oluyor?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muhlisgursoy (Muhlis Gürsoy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Görünüşe göre bundan sonra 10.000 mAh kapasiteli powerbankler 2 şarja yetmeyecek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    130x70x9mm boyutları (iPhone 6'dan küçük, Xperia Compact benzeri) civarında amiral gemisi telefon arıyorum hala, bulabilecek miyiz bakalım. Birkaç sene öncesine kadar yazdığım ölçüler bile büyüktü..
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nightsoldier 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Biyturs_OnSr
    İphone 12 miniye göz atabilirsiniz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. ABD Başkanı'nın değişmesi Huawei'ye uygulanan yasakları kaldırmayacak 1 hf. 12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın 1 hf. Oppo F19 serisi Mart ayında piyasaya sürülecek 1 hf. Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor 1 hf. Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir 1 hf. Xiaomi, Mi 11'in global lansmanında 4K TV ve elektrikli scooter da duyuracak 1 hf. GeForce NOW'ın Türkiye sunucuları Mart'ta aktif oluyor! 1 hf. Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı 1 hf. Apple ile Hyundai/ Kia arasındaki elektrikli otomobil üretim görüşmeleri askıya alındı 1 hf. Otomotivde çip krizi büyüyor: Kayıp 1 milyon adedi bulabilir 1 hf. Steam'de 2K oyunlarında %92'ye varan indirimler başladı: Mafia, NBA 2K, BioShock ve daha fazlası 1 hf. Galaxy SmartTag Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri 1 hf. Yapay aorta geliştirildi 1 hf. Tom Holland, Spider-Man 3'ün şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmi olduğunu söyledi 1 hf. Samsung yeniden NXP’nin peşinde 1 hf. 2si1 "PlayStation 5'deki Stok Sıkıntısı" Yargı Dağıtan Teknoloji ve Oyun Programı 1 hf. Bütçe odaklı 5G telefon, Realme V11 5G piyasaya sürüldü 1 hf. Prince of Persia: The Sands of Time Remake belirsiz bir tarihe ertelendi 1 hf. Apple, çabuk yıpranan kablolar için çözüm geliştiriyor 1 hf. Samsung yeni ABD tesisi için 1 milyar dolara yakın vergi muafiyeti elde edebilir 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung, 6.000mAh bataryalı Galaxy M12'yi piyasaya sürdü Sonraki Apex Legends, iOS ve Android için birkaç ay içinde çıkabilir 1 hf. Haftaya A101 ve ŞOK marketlerde robot süpürge savaşları var 1 hf. Idle Museum Tycoon ile müze yönetimi eğlenceli hale geliyor 1 hf. Türkiye Uzay Ajansı'ndan gizemli paylaşım: 9 Şubat'ta ne olacak? 1 hf. ABD Hava Kuvvetleri, F-35 projesindeki sorunlar nedeniyle yönünü yeniden F-16’ya çeviriyor 1 hf. MSB, Azerbaycan’a ihraç edilen MEMATT mayın temizleme teçhizatının Bakü’ye ulaştığını açıkladı 1 hf. Spider-Man'in başrolü Tom Holland, James Bond rolüne de talip 1 hf. Nissan, büyük SUV modeli Pathfinder'ı yeniledi 1 hf. Dünyanın en ünlü gökdeleni artık tamamen rüzgar enerjisi kullanıyor 1 hf. Birden fazla ücretsiz Warcraft oyunu mobil cihazlar için geliştirilme aşamasında 1 hf. ASRock 12 GB RX 6600XT ve 6 GB VRAMli RX 6700 planlıyor 1 hf. Qualcomm yonga sıkıntısı yaşıyor 1 hf. Marvel filmi Eternal'ın yönetmeninden bilim kurgu-vahşi batı temalı bir Dracula filmi geliyor 1 hf. Haftalık Film Önerisi 12: The Endless 1 hf. 198 beygirlik 'en güçlü' Hyundai Kona satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Instagram, hikayeler bölümüne TikTok tarzı gezinme yöntemini getirecek 1 hf. Koronavirüs Güney Afrika ve Brezilya varyantları Türkiye'de görüldü 1 hf. Amazon, Los Angeles'ta elektrikli araçlarla teslimat yapmaya başladı 1 hf. Tüm Android telefonlara, kalp atışı ve solunum hızını ölçme özelliği geliyor 1 hf. Razer’dan şık ve RGB aydınlatmalı Thunderbolt 4 kutusu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız