Samsung 870 EVO SATA SSD sürücüsü tanıtıldı

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Samsung’un SSD sektöründeki en önemli serilerinden birisi olan EVO; son üyesiyle karşımızda. Samsung 870 EVO SATA SSD sürücüsü yüksek kapasiteler ve maliyet odaklı yapı ile geliyor.

Samsung 870 EVO özellikleri ve fiyatı

Samsung 870 EVO firmanın 128 katmanlı TLC NAND bellek modüllerini temel alıyor. Böylece dayanıklılık ve performans konusunda QLC tabanlı 870 QVO SSD modelinden biraz daha iyi konuma geliyor.

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Okuma hızları 560MB/s, yazma hızları da 530MB/s seviyelerine kadar çıkabilen 870 EVO SSD sürücüsü rastgele okuma hızında 98K IOPS, yazma hızında da 88K IOPS değerlerine ulaşabiliyor.

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Samsung 870 EVO SSD modeli geliyor

Intelligent TurboWrite ile daha verimli bir SATA 6 ara yüzü kullanımı sunan ürün 2400TB’a kadar yazma ömrüne sahip. Kapasiteye göre 512MB/1GB/2GB/4GB boyutlarında da RAM tampon ölçekleme yer alıyor. Samsung 870 EVO fiyatlandırması şu şekilde:

256GB – 50$

500GB – 80$

1TB – 140$

2TB – 270$

4TB – 530$

https://www.techpowerup.com/277466/samsung-officially-announces-870-evo-sata-ssd-series

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