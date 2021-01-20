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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung 870 EVO SATA SSD sürücüsü tanıtıldı

    Samsung 870 EVO SATA SSD sürücüsü 128 katmanlı TLC NAND bellek modülleri ile daha yoğun kapasitelere imza atabiliyor. Samsung 870 EVO özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    HDD / SSD
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung 870 EVO SATA SSD sürücüsü tanıtıldı
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    Samsung’un SSD sektöründeki en önemli serilerinden birisi olan EVO; son üyesiyle karşımızda. Samsung 870 EVO SATA SSD sürücüsü yüksek kapasiteler ve maliyet odaklı yapı ile geliyor.

    Samsung 870 EVO özellikleri ve fiyatı

    Samsung 870 EVO firmanın 128 katmanlı TLC NAND bellek modüllerini temel alıyor. Böylece dayanıklılık ve performans konusunda QLC tabanlı 870 QVO SSD modelinden biraz daha iyi konuma geliyor.

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    Okuma hızları 560MB/s, yazma hızları da 530MB/s seviyelerine kadar çıkabilen 870 EVO SSD sürücüsü rastgele okuma hızında 98K IOPS, yazma hızında da 88K IOPS değerlerine ulaşabiliyor.

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    Intelligent TurboWrite ile daha verimli bir SATA 6 ara yüzü kullanımı sunan ürün 2400TB’a kadar yazma ömrüne sahip. Kapasiteye göre 512MB/1GB/2GB/4GB boyutlarında da RAM tampon ölçekleme yer alıyor. Samsung 870 EVO fiyatlandırması şu şekilde:

    256GB – 50$

    500GB – 80$

    1TB – 140$

    2TB – 270$

    4TB – 530$



    https://www.techpowerup.com/277466/samsung-officially-announces-870-evo-sata-ssd-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    23 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski Türkiye zamanı 500 liraya almistim Ssd’imi 7 yıl geçti zarar etmemişim lol.
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    F FreeRun 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    SATA 3 6Gbit/s de takıldı kaldı nenden şunu 10Gbit/s çıkarmıyorlar anlamıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) FreeRun
    çünkü Donanımın desteği max bu kadar
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    ankaland (mehmet yok) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) FreeRun
    sata 10Gb yerine PCI 4.0 çıktı.. sata muhtemelen gelecekte olmayacaktır.. IDE bağlantısı gibi tarih olacaktır. DVD rom kullanılmıyor, ssdler PCI üzeri kullanılıyor..
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