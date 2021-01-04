Samsung 870 EVO SSD modeli geliyor

Samsung’un geçen yıl büyük beğeni toplayan QLC tabanlı 870 QVO SSD modelinin ardından standart hücreler kullanan Samsung 870 EVO SSD modeli de piyasaya çıkmak için gün sayıyor.İlginizi Çekebilir Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü tanıtıldı
Samsung 870 EVO SSD neler sunacak?
Samsung 870 EVO SATA SSD modelinin yeni nesil 96 katmanlı 3D TLC NAND bellek modüllerini barındıracağı tahmin ediliyor. Böylece aynı zar üzerinde daha yoğun depolama kapasiteleri elde edilebilecek.
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Performans tarafında da bir miktar ilerleyecek olan modelin 560MB/s okuma hızları ve 530MB/s yazma hızlarına erişeceği ifade ediliyor. TLC modüller sayesinde yazma ömrü de QVO modeline göre daha iyi olacak.
Son dönemde depolama alanı giderek artan oyunlar için yüksek kapasite arayanları hedefleyen Samsung 870 EVO SSD modeli 4TB seviyesine kadar çıkan seçeneklere sahip olacak. Sürücünün ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.
https://www.techpowerup.com/276741/samsung-readies-870-evo-sata-ssd-to-soak-up-your-swelling-game-libraries Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Teamgroup 1 TB SSD 70$ idi indirimle şuan 85$ olmuş gerçi. En ucuz 1 TB. 1 TB ile 2 TB arasında 100$ fark var. Zamanla 2 TB olanlar ucuzlayacak.
32x cd yazıcı
adını hatırlayamadığım 1-2mb boyutunda kartlar
nf2 underground .......
fx5200 ekran kartı , senin ekran kartı kaç megabayt dönemleri.....