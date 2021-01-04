Samsung 870 EVO SSD modeli geliyor

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Samsung’un geçen yıl büyük beğeni toplayan QLC tabanlı 870 QVO SSD modelinin ardından standart hücreler kullanan Samsung 870 EVO SSD modeli de piyasaya çıkmak için gün sayıyor.

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Samsung 870 EVO SSD neler sunacak?

Samsung 870 EVO SATA SSD modelinin yeni nesil 96 katmanlı 3D TLC NAND bellek modüllerini barındıracağı tahmin ediliyor. Böylece aynı zar üzerinde daha yoğun depolama kapasiteleri elde edilebilecek.

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Performans tarafında da bir miktar ilerleyecek olan modelin 560MB/s okuma hızları ve 530MB/s yazma hızlarına erişeceği ifade ediliyor. TLC modüller sayesinde yazma ömrü de QVO modeline göre daha iyi olacak.

Son dönemde depolama alanı giderek artan oyunlar için yüksek kapasite arayanları hedefleyen Samsung 870 EVO SSD modeli 4TB seviyesine kadar çıkan seçeneklere sahip olacak. Sürücünün ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/276741/samsung-readies-870-evo-sata-ssd-to-soak-up-your-swelling-game-libraries

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