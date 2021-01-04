Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung 870 EVO SSD modeli geliyor

    Samsung 870 EVO SSD daha fazla katmanlı bellek modülleri ile daha yoğun kapasiteler sunuyor. Veri aktarım hızları da bir miktar artan 870 EVO SSD yakın zamanda piyasada olacak.
    5 gün
    3b
    1
    17
    HDD / SSD
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Samsung 870 EVO SSD modeli geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un geçen yıl büyük beğeni toplayan QLC tabanlı 870 QVO SSD modelinin ardından standart hücreler kullanan Samsung 870 EVO SSD modeli de piyasaya çıkmak için gün sayıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü tanıtıldı

    Samsung 870 EVO SSD neler sunacak?

    Samsung 870 EVO SATA SSD modelinin yeni nesil 96 katmanlı 3D TLC NAND bellek modüllerini barındıracağı tahmin ediliyor. Böylece aynı zar üzerinde daha yoğun depolama kapasiteleri elde edilebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Exxen dizisi Şeref Bey'den fragman yayınlandı"

    Performans tarafında da bir miktar ilerleyecek olan modelin 560MB/s okuma hızları ve 530MB/s yazma hızlarına erişeceği ifade ediliyor. TLC modüller sayesinde yazma ömrü de QVO modeline göre daha iyi olacak.

    Son dönemde depolama alanı giderek artan oyunlar için yüksek kapasite arayanları hedefleyen Samsung 870 EVO SSD modeli 4TB seviyesine kadar çıkan seçeneklere sahip olacak. Sürücünün ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/276741/samsung-readies-870-evo-sata-ssd-to-soak-up-your-swelling-game-libraries Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    M.2 SSD ler varken bu SSD ler de çöp olacak bence
    4 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    yimmasabi reyis M.2 SSD soketi olmayan laptoplar ya da M.2 SSD slotu olmayan pcleri az masraf yaparak ssd ile tekrar ayağa kaldırmak için hddye göre en ideal çözümlerdir. Önceden 2,5 inç ssd ler hddye göre pahalıydı. Şimdi ise pcde depolama olarak sadece ssd ya da M.2 ssd ler kullanılmakta.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dreamblue35 (yunus aydemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    şu yüksek kapasiteli ssd leri halen ucuzlamış olarak satın alamıyoruz ya ona yanıyorum; 2 tb bu modeli 500-600 tl den satın almış olsak ne kadar iyi olurdu değil mi...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    M.2 SSD ler varken bu SSD ler de çöp olacak bence
    4 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 5 gün ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    İşin tuhaf tarafı da Nvme SSD ile 2.5 inç sata 3 SSD aynı fiyata neredeyse. Aradaki okuma yazma hızı farkı 5-6 kat olmasına rağmen neden bu kadar yakın olduğunu anlamak mümkün değil.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    keremec (Kerem Safa ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    Ben alırken Evo 970'in fiyatı m2 Evo 860'ın 2 katından daha fazlaydı. Evo 860'ın m2 versiyonu da bir miktar daha pahalıydı 2.5 inç versiyona göre. Şimdi ise ucuza dramsiz sata ssd alayım diye başlıyorsun az üstüne koy dramli al, az üstüne koy samsung al, az daha üstüne koy derken Evo 970 lere çıkıyorsun
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    Sata SSD' lerin belkide tek artısı, daha düşük okuma yazma hızları nedeniyle ömürleri ki Nvme ler o konuda da artık çok iyi. Güzelce soğutabilirseniz mis. Ben Nvme diski birinci disk, sata SSD yi yedek olarak kullanıyorum, oldukça memnunum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk bilgisayarımın 850 MB harddiskini düşünüyorum, sonra şu güne bakıyorum...
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 5 gün ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    40gb - 80gb zamanlarıda güzeldi :)

    32x cd yazıcı

    adını hatırlayamadığım 1-2mb boyutunda kartlar


    nf2 underground .......


    fx5200 ekran kartı , senin ekran kartı kaç megabayt dönemleri.....
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün PS Plus Ocak 2021 oyunları indirmeye sunuldu 4 gün Turksat 5A'nın yeni fırlatma tarihi belli oldu 4 gün FCA ve PSA birleşmesinde sona doğru: Yönetim katından Stellantis'e onay çıktı 4 gün Windows'un tasarımı yenileniyor: Microsoft'tan kapsamlı revizyon planı 5 gün God of War ve Uncharted gibi PlayStation oyunlarının remake'leri yapılıyor olabilir 5 gün Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik] 5 gün Bütçe dostu 5G telefonları mümkün kılacak Snapdragon 480 tanıtıldı! 5 gün Türkiye'de geçen sene 10 milyonun üzerinde telefon satıldı 5 gün Xbox oyunlarında "Son Şans İndirimi": %70'e varan fırsatlar 5 gün 158 TL değerinde altı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 5 gün Türkiye’de bilgisayar satışları yüzde 80 artış gösterdi 5 gün Marvel dizisi WandaVision, 9 bölümden oluşacak; yeni fragman yayınlandı 5 gün Hankook'un akıllı lastiği ile tanışın: Hexonic 5 gün SpaceX'ten çılgın plan: Dünyanın en büyük roketini 'kuleyle yakalamaya' çalışacak 5 gün G.Kore, 2029 yılı itibariyle dizel yakıtla işleyen tüm yolcu trenlerini kullanımdan kaldıracak 5 gün 2020'de gişe hasılatıları %72 düştü: Çin ilk kez dünya lideri oldu 5 gün Xbox başkanı Phil Spencer, Xbox'ın geleceğinde Bethesda'nın fazlasıyla kritik bir role sahip olduğunu belirtti 5 gün Epic Games, alışveriş merkezi satın aldı 5 gün Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Academy 11 Ocak'ta başlıyor 5 gün Galaxy M02s önümüzdeki günlerde tanıtılıyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Samsung 870 EVO SSD modeli geliyor Sonraki Samsung dizüstüler için OLED panellerini çeşitlendirecek 5 gün SolarWinds saldırısı bilinenden çok daha büyük 5 gün Intel Core i7-11700K selefinden %19 hızlı 5 gün Dünyanın en çok satan oyuncaklarından Rubik Küpü'nün filmi geliyor 5 gün Ukraynalı komutandan Bayraktar TB2 İHA'ya övgü 5 gün Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı 5 gün Uygun fiyatlı Oppo A73 kutusundan çıkıyor 5 gün Sony yakında bazı PlayStation 4 modellerinin üretimini durduracak 5 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Ocak 2021 5 gün Huawei Mate 40 Pro özçekim puanında lider 5 gün Cyberpunk 2077'nin oyuna 3. şahıs bakış açısı ekleyen modu yayınlandı 5 gün Araç muayene ücretlerine zam geldi: İşte 2021 tarifesi 5 gün Yeni yayın servisi 'Discovery Plus' Türkiye'ye geliyor 5 gün MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV 5 gün Tesla'nın otopilot sistemi sürücü yardımı olmadan 600 kilometre yol kat etti [video] 5 gün The Mandalorian, 2020'nin en çok korsan izlenen dizisi oldu 5 gün Kamu bankalarından yeni Ortak ATM kararı 5 gün Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi 5 gün Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'den ilk fragman yayınlandı 5 gün WhatsApp günlük görüşme sayısında rekor kırıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız