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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung 980 PRO SSD sertifika onaylarını tamamladı

    6500MB/s hızlarına kadar veri aktarım imkanı sunacak olan PCIe 4.0 destekli Samsung 980 PRO SSD merakla bekleniyor ancak halen son aşamaya gelinebilmiş değil.
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung 980 PRO SSD sertifika onaylarını tamamladı

    Samsung’un PCIe 4.0 standardına geçişinin ilk ürünü olacak 980 PRO SSD modeli CES 2020 fuarında görücüye çıkmış ancak bir türlü piyasaya sürülememişti. Halen geliştirmenin devam ettiği SSD modeli Güney Kore’de sertifika onaylarını tamamladı.

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    Samsung 980 PRO özellikleri

    Samsung 980 PRO SSD modeli firmanın PCIe 4.0 standardına yer verdiği ilk depolama ürünü ve sıfırdan tasarlanmış PCI-Express 4.0 x4 ara yüzü olan yeni bir kontrolcü ile birlikte satışa sunulacak.

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    Hücre başı 2 bit veriye izin veren MLC NAND bellek modüllerinin kullanıldığı 980 PRO SSD modelinde 5000MB/s civarında yazma hızlarına ve 6500MB/s civarında okuma hızlarına erişilebiliyor.

    Kapasite olarak 1 TB (MZ-V8P1T0), 500 GB (MZ-V8P500) ve 250 GB (MZ-V8P250) seçenekleri mevcut. Daha yüksek kapasite isteyenler farklı modellere bakmak zorunda kalabilir. Samsung 980 PRO için Ekim ayına kadar beklemek gerekiyor.



    https://www.techpowerup.com/269225/samsung-980-pro-clears-korean-regulators-comes-in-three-sizes Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tayfunjean (Tayfun Cin) 59 dk.
    Samsung 990 Pro Plus bekliyorum daha aşağı modeller alınmaz.
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