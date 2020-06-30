Samsung 980 PRO SSD sertifika onaylarını tamamladı

Samsung’un PCIe 4.0 standardına geçişinin ilk ürünü olacak 980 PRO SSD modeli CES 2020 fuarında görücüye çıkmış ancak bir türlü piyasaya sürülememişti. Halen geliştirmenin devam ettiği SSD modeli Güney Kore’de sertifika onaylarını tamamladı.

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Samsung 980 PRO özellikleri

Samsung 980 PRO SSD modeli firmanın PCIe 4.0 standardına yer verdiği ilk depolama ürünü ve sıfırdan tasarlanmış PCI-Express 4.0 x4 ara yüzü olan yeni bir kontrolcü ile birlikte satışa sunulacak.

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Hücre başı 2 bit veriye izin veren MLC NAND bellek modüllerinin kullanıldığı 980 PRO SSD modelinde 5000MB/s civarında yazma hızlarına ve 6500MB/s civarında okuma hızlarına erişilebiliyor.

Kapasite olarak 1 TB (MZ-V8P1T0), 500 GB (MZ-V8P500) ve 250 GB (MZ-V8P250) seçenekleri mevcut. Daha yüksek kapasite isteyenler farklı modellere bakmak zorunda kalabilir. Samsung 980 PRO için Ekim ayına kadar beklemek gerekiyor.

https://www.techpowerup.com/269225/samsung-980-pro-clears-korean-regulators-comes-in-three-sizes

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