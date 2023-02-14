Samsung 990 Pro SSD kullanım sorunu çözülüyor

Samsung 990 Pro SSD problemi çözülüyor
Samsung’un amiral gemisi SSD sürücüsü olsa da Samsung 990 Pro SSD modelinde bir süredir kullanım sağlığı sıkıntıları yaşanıyordu. Samsung Magician uygulamasında elde edilen verilere göre sürücünün kullanım sağlığının hızlı bir şekilde azaldığı tespit edilmişti. Hatta Samsung 980 Pro SSD modelinde de benzer bir sorun rapor edilmişti.
Samsung kısa süre önce Samsung 980 Pro SSD için yama yayınladıktan sonra Samsung 990 Pro SSD amiral gemisini de listeye aldı. Sürücüdeki akıllı yüzde kullanımı veya sağlık durumu özelliğinden kaynaklandığı tahmin edilen problem için Samsung Magician yazılımından gerekli yamayı kurabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah