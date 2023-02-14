Samsung 990 Pro SSD kullanım sorunu çözülüyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay bazı kullanıcılar tarafından rapor edilen Samsung 990 Pro SSD sürücüsündeki kullanım sağlığı problemine yönelik olarak bir güncelleme yayınlandı. Güncelleme sağlık sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Samsung 990 Pro SSD problemi çözülüyor

Samsung’un amiral gemisi SSD sürücüsü olsa da Samsung 990 Pro SSD modelinde bir süredir kullanım sağlığı sıkıntıları yaşanıyordu. Samsung Magician uygulamasında elde edilen verilere göre sürücünün kullanım sağlığının hızlı bir şekilde azaldığı tespit edilmişti. Hatta Samsung 980 Pro SSD modelinde de benzer bir sorun rapor edilmişti.

Samsung 990 PRO SSD şikâyet konusu oldu 3 hf. önce eklendi

Samsung kısa süre önce Samsung 980 Pro SSD için yama yayınladıktan sonra Samsung 990 Pro SSD amiral gemisini de listeye aldı. Sürücüdeki akıllı yüzde kullanımı veya sağlık durumu özelliğinden kaynaklandığı tahmin edilen problem için Samsung Magician yazılımından gerekli yamayı kurabilirsiniz.

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