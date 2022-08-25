Tam Boyutta Gör

Samsung’un bir süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi SSD modeli Samsung 990 PRO SSD tanıtıldı. Beklentilerin aksine PCIe 4.0 standardını kullanan sürücü yine de sınıfının en hızlısı olduğunu iddia ediyor.

Samsung 990 PRO SSD özellikleri ve fiyatı

Samsung 990 PRO SSD sürücüsü okuma hızları olarak 7450MB/s, yazma hızları olarak da 6900MB/s seviyesine çıkıyor. Önceki nesilde bu rakamlar 7000MB/s ve 5000MB/s idi. Yani özellikle yazma tarafında önemli bir artış göze çarpıyor.

Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü tanıtıldı 2 yıl önce eklendi

Rastgele performans ise okumada 1400K IOPS, yazmada 1550K IOPS. Böylece oyunlarda ve profesyonel işlerde önemli bir destek oluyor. Forspoken oyununda harita yükleme süresi sadece 1 saniye olarak ölçülmüş.

Samsung’un yeni kontrolcüsü önceki nesle göre yüzde 50 daha enerji verimli. Her kapasite için kapasitesi kadar GB olarak LPDDR4 tampon bellek eklenmiş. Toplam yazma ömrü ise 600TB-1200TB-2400TB olarak belirlenmiş.

Samsung 990 PRO SSD modeli 1TB kapasite 179$, 2TB kapasite 309$ olarak Ekim ayında satılacak. Gelecek yıl ise 4TB kapasite piyasaya çıkacak. Ayrıca RGB aydınlatmalı termal katmanı olan bir versiyon da var ancak bunun fiyat farkı olacak mı belirtilmemiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

HDD / SSD Haberleri

Samsung 990 PRO SSD tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı