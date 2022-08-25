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    Samsung 990 PRO SSD tanıtıldı

    Samsung 990 PRO SSD modeli 7450MB/s veri aktarım hızları ile PCIe 4.0 sınıfında en hızlısı olduğunu iddia ediyor. Samsung 990 PRO SSD özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Samsung 990 PRO SSD
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    Samsung’un bir süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi SSD modeli Samsung 990 PRO SSD tanıtıldı. Beklentilerin aksine PCIe 4.0 standardını kullanan sürücü yine de sınıfının en hızlısı olduğunu iddia ediyor.

    Samsung 990 PRO SSD özellikleri ve fiyatı

    Samsung 990 PRO SSD sürücüsü okuma hızları olarak 7450MB/s, yazma hızları olarak da 6900MB/s seviyesine çıkıyor. Önceki nesilde bu rakamlar 7000MB/s ve 5000MB/s idi. Yani özellikle yazma tarafında önemli bir artış göze çarpıyor.

    Rastgele performans ise okumada 1400K IOPS, yazmada 1550K IOPS. Böylece oyunlarda ve profesyonel işlerde önemli bir destek oluyor. Forspoken oyununda harita yükleme süresi sadece 1 saniye olarak ölçülmüş.

    Samsung’un yeni kontrolcüsü önceki nesle göre yüzde 50 daha enerji verimli. Her kapasite için kapasitesi kadar GB olarak LPDDR4 tampon bellek eklenmiş. Toplam yazma ömrü ise 600TB-1200TB-2400TB olarak belirlenmiş.

    Samsung 990 PRO SSD modeli 1TB kapasite 179$, 2TB kapasite 309$ olarak Ekim ayında satılacak. Gelecek yıl ise 4TB kapasite piyasaya çıkacak. Ayrıca RGB aydınlatmalı termal katmanı olan bir versiyon da var ancak bunun fiyat farkı olacak mı belirtilmemiş.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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    Samsung 990 PRO SSD, Samsung ve
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