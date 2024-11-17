Samsung, katlanabilir telefon pazarında tekrar liderliği aldı: İşte sıralama

Tam Boyutta Gör Samsung, katlanabilir telefonları kitlesel olarak piyasaya süren ilk marka olarak piyasanın çoğunu elinde tutuyordu. Daha sonra Huawei, Honor ve Xiaomi gibi Çinli markaların rekabetçi ürünler piyasaya sürmesiyle Samsung'un pazar payı azaldı ve 2024'ün ikinci çeyreğinde liderliğini kaybetti. Ancak Güney Koreli dev üçüncü çeyrekte yeniden liderliği aldı.

Samsung yeniden zirvede

2024'ün ikinci çeyreğinde %16,4 paya gerileyenSamsung, liderliği %27,5 pay elde etmeyi başaran Huawei'ye kaptırmıştı. IDC'nin yeni raporuna göre Samsung, 2024'ün üçüncü çeyreğinde katlanabilir akıllı telefon pazarında %51,2'lik pay elde ederek tekrar liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sırayı %15,1 ile Lenovo (Motorola), üçüncü sırayı ise%13,2 ile Huaweielde etti.

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Bu yükselişin sebebi şüphesiz, bu dönemde Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın tanıtılmış olması. Her ne kadar Z Fold 6 önceki modele göre daha yüksek performans, daha hafif ve ince kasa gibi yenilikler getirse de, özellikle incelik ve pil kapasitesi gibi konularda Çinli rakiplerinin gerisinde kalıyor. Dolayısıyla üçüncü çeyrekteki bu yükseliş trendine rağmen, yıl genelinde Samsung'un pazar payı olarak geçtiğimiz senenin gerisinde kalması bekleniyor.

Yine de Samsung, geçtiğimiz ay Güney Kore'ye özel olarak piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6 SE modeliyle anavatanında büyük ilgi görmeyi başardı. Daha büyük ekrana ve daha ince tasarıma sahip olan telefon, gelecek nesil Galaxy Fold modellerinde daha rekabetçi ürünler görebileceğimizin sinyalini veriyor.

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