Samsung, katlanabilir telefon pazarında tekrar liderliği aldı: İşte sıralama

Samsung yeniden zirvede
2024'ün ikinci çeyreğinde %16,4 paya gerileyenSamsung, liderliği %27,5 pay elde etmeyi başaran Huawei'ye kaptırmıştı. IDC'nin yeni raporuna göre Samsung, 2024'ün üçüncü çeyreğinde katlanabilir akıllı telefon pazarında %51,2'lik pay elde ederek tekrar liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sırayı %15,1 ile Lenovo (Motorola), üçüncü sırayı ise%13,2 ile Huaweielde etti.
Bu yükselişin sebebi şüphesiz, bu dönemde Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın tanıtılmış olması. Her ne kadar Z Fold 6 önceki modele göre daha yüksek performans, daha hafif ve ince kasa gibi yenilikler getirse de, özellikle incelik ve pil kapasitesi gibi konularda Çinli rakiplerinin gerisinde kalıyor. Dolayısıyla üçüncü çeyrekteki bu yükseliş trendine rağmen, yıl genelinde Samsung'un pazar payı olarak geçtiğimiz senenin gerisinde kalması bekleniyor.
Yine de Samsung, geçtiğimiz ay Güney Kore'ye özel olarak piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6 SE modeliyle anavatanında büyük ilgi görmeyi başardı. Daha büyük ekrana ve daha ince tasarıma sahip olan telefon, gelecek nesil Galaxy Fold modellerinde daha rekabetçi ürünler görebileceğimizin sinyalini veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir