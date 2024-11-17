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    Anlık Bildirim

    Samsung, katlanabilir telefon pazarında tekrar liderliği aldı: İşte sıralama

    2024'ün ikinci çeyreğinde katlanabilir telefon satışlarında liderliğini Huawei'ye kaybeden Samsung, üçüncü çeyrekte yeniden zirveye yükseldi. İşte sıralama...   
    Samsung, katlanabilir telefon pazarında tekrar liderliği aldı: Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir telefonları kitlesel olarak piyasaya süren ilk marka olarak piyasanın çoğunu elinde tutuyordu. Daha sonra Huawei, Honor ve Xiaomi gibi Çinli markaların rekabetçi ürünler piyasaya sürmesiyle Samsung'un pazar payı azaldı ve 2024'ün ikinci çeyreğinde liderliğini kaybetti. Ancak Güney Koreli dev üçüncü çeyrekte yeniden liderliği aldı.

    Samsung yeniden zirvede

    2024'ün ikinci çeyreğinde %16,4 paya gerileyenSamsung, liderliği %27,5 pay elde etmeyi başaran Huawei'ye kaptırmıştı. IDC'nin yeni raporuna göre Samsung, 2024'ün üçüncü çeyreğinde katlanabilir akıllı telefon pazarında %51,2'lik pay elde ederek tekrar liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sırayı %15,1 ile Lenovo (Motorola), üçüncü sırayı ise%13,2 ile Huaweielde etti.

    Bu yükselişin sebebi şüphesiz, bu dönemde Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın tanıtılmış olması. Her ne kadar Z Fold 6 önceki modele göre daha yüksek performans, daha hafif ve ince kasa gibi yenilikler getirse de, özellikle incelik ve pil kapasitesi gibi konularda Çinli rakiplerinin gerisinde kalıyor. Dolayısıyla üçüncü çeyrekteki bu yükseliş trendine rağmen, yıl genelinde Samsung'un pazar payı olarak geçtiğimiz senenin gerisinde kalması bekleniyor.

    Yine de Samsung, geçtiğimiz ay Güney Kore'ye özel olarak piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6 SE modeliyle anavatanında büyük ilgi görmeyi başardı. Daha büyük ekrana ve daha ince tasarıma sahip olan telefon, gelecek nesil Galaxy Fold modellerinde daha rekabetçi ürünler görebileceğimizin sinyalini veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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