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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung AKG N400 tam kablosuz kulaklıklar duyuruldu

    Samsung AKG N400 tam kablosuz kulaklık modeli iki markayı yanyana getiren ilk ürün olma özelliğine sahip. Ayrıca firmanın Galaxy Buds serisine de rakip oluyor.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung AKG N400 tam kablosuz kulaklıklar duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar tam kablosuz kulaklık sınıfında Galaxy Buds serisi ile mücadele eden Samsung artık yan iştiraklerini de rekabete sokmaya başladı. Harman iştirakinin markası olan AKG tam kablosuz kulaklık modelini duyurdu.

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    Samsung AKG N400 özellikleri ve fiyatı

    Samsung AKG N400 adıyla tanıtılan tam kablosuz kulaklık 8.2mm sürücüler ile üst seviye bir ses deneyimi vadediyor. Aktif gürültü engelleme ise en önemli silahı. Ayrıca dış ortam seslerini belirli seviyelerde içeri aktarabilen Ambient Aware ve kulaklık sesini kısan TalkThru teknolojileri de mevcut.

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    Parlak bir gövde tasarımına sahip olan kulaklık modelinin dış dokunmatik yüzeyi ile ses kontrolü sağlanıyor ve ses asistanlarına bağlanabiliyor. Dokunmatik yüzey uygulama üzerinden aktif ediliyor.

    Kulaklığın 55mAh kapasiteli bataryası 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Kablosuz şarj olabilen kılıf ile birlikte bu süre 12 saate kadar uzayabiliyor. 10 dakika şarj ile 1 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Verimli ses aktarımı için ilgili tüm Bluetooth standartlarına destek veren Samsung AKG N400 tam kablosuz kulaklık 187$ civarında bir fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/02/samsung-launches-akg-n400-tws-earbuds-costs-more-than-the-galaxy-buds/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    savcınız 4 gün
    fiyatı nedir tahmini ?
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    ahmetbmyo (ahme t) 5 gün
    Senaiser momentum truwriles 2 ile arasındaki farkı bilgili bir arkadaşım açıklarsa memnun olurum
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    Like a Sir (Mert Doğan) 5 gün
    Samsung’s new earbuds connect via Bluetooth 5.0 and support the following Bluetooth profiles:

    HFP V1.6
    A2DP V1.3
    AVRC
    P V1.5
    It also supports AAC and SBC audio codecs.

    Buds+'ın ANC eklenmiş versiyonu
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