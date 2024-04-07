Yeni güncelleme ile Galaxy Watch 6'lardaki dokunmatik ekran sorunu düzeliyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, birkaç gün önce Galaxy Watch hatalarını düzelten ve Samsung TV'ler için egzersiz entegrasyonu ekleyen büyük bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Ancak bu güncellemeden sonra Galaxy Watch 6 serisinde, dokunmatik ekranla ilgili bir hata ortaya çıktı ve bu hata şu anda yeni bir güncellemeyle düzeltiliyor.

Galaxy Watch 6 serisindeki saatin uyanmasını engelleyen dokunmatik ekran sorunu, yeni bir güncelleme ile düzeltiliyor

Galaxy Watch 6'nın son güncellemesi Güney Kore'de kullanıma sunuldu. R930XXU1AXC2 yazılım sürümü ile gelen yeni güncelleme, önümüzdeki birkaç gün içinde diğer ülkelerdeki kullanıcılara da sunulması bekleniyor. Güvenilirlik iyileştirmelerinin yanı sıra güncelleme, ekrana dokunulduğunda saatin uyanmasını engelleyen dokunmatik ekran sorununu da düzeltmekte.

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Güncelleme geniş çapta kullanıma sunulduktan sonra ise Galaxy Watch 6 serisi akıllı saatinizi güncellemek için telefonunuzdaki Wearable uygulamasını açıp Saat ayarları » Yazılım güncellemesi seçeneğini seçip İndir ve yükle seçeneğine dokunarak güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

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Samsung Galaxy Watch 6'lardaki dokunmatik ekran sorunu düzeliyor