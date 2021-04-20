Samsung akıllı telefon pazarında yeniden lider

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Apple’ın gelir anlamında tarih yazdığı geçen yıl son çeyrekte akıllı telefon pazarında liderliği kaptıran Samsung bu yıl yeniden zirveye yerleşti. Galaxy S serisi bu yıla iyi bir başlangıç yaptı.

Samsung ne kadar telefon sattı?

Galaxy S21 serisinin bu yıl iyi bir performans gösterdiği daha önce gündeme gelmişti. Ayrıca Galaxy A ve Galaxy M serilerinin özellikle 5G versiyonları da Samsung’un yüzünü güldüren unsurlar oldu.

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Yapılan analizlere göre Samsung yılın ilk çeyreğinde 77 milyon adet akıllı telefon sattı ve yıl bazında yüzde 32 büyüdü. Pazar payı ise yüzde 23 oldu. Apple toplamda 57 milyon satış ile yüzde 44 büyüdü ve yüzde 17 pazar payına ulaştı.

Pazarda en iyi çıkışı Xiaomi yaptı. 49 milyon adet satan firma yüzde 85 büyüdü ve Apple’ı tehdit etmeye başladı. Farklı ülkelerde aynı telefon modelinin farklı isimlendirmeleri işe yaramış gibi görünüyor. Çinli üreticiler ise ilk beş içerisinde 124 milyon adet satış yaptı ve ülke bazında liderliğe oturdu.

Pazarın genelinde 340 milyon adet akıllı telefon satılırken yüzde 24 artış elde edildi. İlk beş üreticinin pazardaki toplam payı ise yüzde 76 seviyelerine ulaştı. Diğer kategorisindeki firmaların gerileme yaşadığı görülüyor.

https://www.gizmochina.com/2021/04/20/samsung-lead-smartphone-market-q1-2021/

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