Samsung, akıllı telefonlar için yeni güvenlik çipi geliştirdi!

Tam Boyutta Gör Kişisel bilgilerimizi, ödeme seçeneklerimizi ve bir çok bilginizinin yer aldığı mobil cihazlarda bu verileri koruma ihtiyacı günümüzde daha da artmıştır. Bu ihtiyacı gidermek için Samsung, telefonları ve içinde saklanan kişisel verileri güvende tutacağını vaat ettiği yeni nesil bağımsız anahtar teslimi güvenlik çözümünü başlatıyor.

Samsung Electronics 'ten Dongho Shin: “Bu mobilite ve temassız etkileşimler çağında, akıllı telefonlar veya tabletler gibi bağlı cihazlarımızın kişisel verileri korumak ve mobil bankacılık, hisse senedi ticareti ve kripto para birimi işlemleri gibi FinTech faaliyetlerinin çok daha güvenli olmasını bekliyoruz. Yeni bağımsız güvenlik çözüm elemanı(S3FV9RR) ile Samsung, özel bilgileri korumak için akıllı cihazlara güçlü bir bileşen ekliyor." dedi.

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Bu yeni çip(S3FV9RR), şirketin ilk kez Galaxy S20 serisi için kullandığı CC EAL(Ortak Kriterler Değerlendirme Güvence Seviyesi) 5 + sertifikalı güvenlik çözümününün daha da geliştirilmiş versiyonu olarak geliyor.

Yeni çip; e-pasaportlar, donanım cüzdanları gibi ürünlerde kullanılan en son CC EAL 6+ sertifikası da dahil olmak üzere birkaç güncellemeye sahip. S3FV9RR, öncekinden iki kat daha güvenli depolama alanına sahip. Özetle, bu güvenlik sistemi, yalnızca onaylı anahtarlara sahip yazılımın çalıştığından emin olmak için her önyüklemede telefonun yazılımını kontrol eder. Bu sadece kötü niyetli saldırılara karşı değil, aynı zamanda yetkisiz yazılım güncellemelerine karşı da koruma sağlar.

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Samsung, akıllı telefonlar için dahili olarak sunduğu yeni çipi bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunacak. Bu da, Ağustos ayında çıkacak olan Galaxy Note 20 serisinde yeni teknolojinin kullanılacağı beklentilerini oluşturuyor.

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