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    Samsung, akıllı telefonlar için yeni güvenlik çipi geliştirdi!

    Samsung yaptığı açıklamada, şirketin mobil cihazlardaki kişisel ve önemli bilgileri korumak için yeni bir güvenlik çipi geliştirdiğini söyledi. Yeni çip, bu senenin 3. çeyreğinde kullanılabilir olacak
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    İşlemci
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, akıllı telefonlar için yeni güvenlik çipi geliştirdi!
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    Kişisel bilgilerimizi, ödeme seçeneklerimizi ve bir çok bilginizinin yer aldığı mobil cihazlarda bu verileri koruma ihtiyacı günümüzde daha da artmıştır. Bu ihtiyacı gidermek için Samsung, telefonları ve içinde saklanan kişisel verileri güvende tutacağını vaat ettiği yeni nesil bağımsız anahtar teslimi güvenlik çözümünü başlatıyor.

    Samsung Electronics 'ten Dongho Shin: “Bu mobilite ve temassız etkileşimler çağında, akıllı telefonlar veya tabletler gibi bağlı cihazlarımızın kişisel verileri korumak ve mobil bankacılık, hisse senedi ticareti ve kripto para birimi işlemleri gibi FinTech faaliyetlerinin çok daha güvenli olmasını bekliyoruz.  Yeni bağımsız güvenlik çözüm elemanı(S3FV9RR) ile Samsung, özel bilgileri korumak için akıllı cihazlara güçlü bir bileşen ekliyor." dedi.

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    Samsung, akıllı telefonlar için yeni güvenlik çipi geliştirdi!
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    Bu yeni çip(S3FV9RR), şirketin ilk kez Galaxy S20 serisi için kullandığı CC EAL(Ortak Kriterler Değerlendirme Güvence Seviyesi) 5 + sertifikalı güvenlik çözümününün daha da geliştirilmiş versiyonu olarak geliyor.

    Yeni çip; e-pasaportlar, donanım cüzdanları gibi ürünlerde kullanılan en son CC EAL 6+ sertifikası da dahil olmak üzere birkaç güncellemeye sahip. S3FV9RR, öncekinden iki kat daha güvenli depolama alanına sahip. Özetle, bu güvenlik sistemi, yalnızca onaylı anahtarlara sahip yazılımın çalıştığından emin olmak için her önyüklemede telefonun yazılımını kontrol eder. Bu sadece kötü niyetli saldırılara karşı değil, aynı zamanda yetkisiz yazılım güncellemelerine karşı da koruma sağlar.

    Ayrıca Bkz. "4K ekranlı ve MEMC teknolojili Redmi Smart TV X serisi tanıtıldı"

    Samsung, akıllı telefonlar için dahili olarak sunduğu yeni çipi bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunacak. Bu da, Ağustos ayında çıkacak olan Galaxy Note 20 serisinde yeni teknolojinin kullanılacağı beklentilerini oluşturuyor.



    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-announces-second-gen-smartphone-security-chip-features/ https://news.samsung.com/global/samsung-elevates-data-protection-for-mobile-devices-with-new-security-chip-solution Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 sa.
    Okumadım. Samsung ve Güvenlik Yanyana görünce inanmıyorum çünkü. Leyla ile Mecnundaki İsmail abi gibi “taam taam inandım” diyorum
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 2 sa.
    Kullanıcı güvenliğinin sağlanması üreticiler için oldukça önemli bir görev olmalı. Yoksa basit şifrelerle ne kadar güvenlik sağlanabilir ki.
    Ayrıca firmalar ürettikleri telefonlarına daha fazla yazılım ve güvenlik güncelleştirmesi desteği sunmalı ki insanlar cihazlarını uzu süe kullanabilsinler. Keşke bütün telefonların freedos versiyonları olsa da biz de istediğimiz işletim sistemini kurabilsek.
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