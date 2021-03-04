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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, akıllı telefonlarda kamera kalitesini iyileştiren ISOCELL 2.0 teknolojisini tanıttı

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, akıllı telefon kameralarının daha kaliteli görüntü vermesini sağlayacak olan ISOCELL 2.0 teknolojisini duyurdu.
    04 Mart 2021, 20:00 (3 gün)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, akıllı telefonlarda kamera kalitesini iyileştiren ISOCELL 2.0 teknolojisini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung bugün, gelişmiş akıllı telefon kameraları için ışık hassasiyetini artırmak ve görüntü sensörlerindeki kumlanmayı azaltmak için ISOCELL 2.0 teknolojisini resmi olarak tanıttı.

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    Samsung'un mevcut sensörleri, pikseller arasındaki metal bölmenin üst kısmını "yeni malzeme" ile değiştiren ISOCELL Plus teknolojisini kullanıyor. Gerçek şu ki, metal, gelen ışığı absorbe etme veya yansıtma eğiliminde olup, nihai görüntü kalitesini düşürmekte. Ancak ISOCELL 2.0'da şirket bu metali, farklı bir malzeme ile değiştirdiğini belirtiyor.

    Daha ayrıntılı görüntüler sağlayacak

    Ayrıntıları açıklanmayan bu yeni malzemenin kullanılması, optik kaybı en aza indiriyor ve ışık hassasiyetini önemli ölçüde artırıyor. Mevcut bilgilere göre, ISOCELL Plus ile karşılaştırıldığında, sonuç olarak matrise %12'ye kadar daha fazla ışık giriyor. Bu sayede de Samsung, sensörlerin renk üretiminden ve genel kaliteden ödün vermeden daha ayrıntılı görüntüler oluşturmak için daha fazla piksel içerebileceğini söylüyor.

    Samsung, ISOCELL 2.0'ın 0.7 mikron piksel boyutuna sahip yeni sensörlerde kullanılacağını zaten doğruladı. Ek olarak, bu teknoloji daha yüksek çözünürlüklü sensörlerin oluşturulmasına izin verecek. Şirketin halihazırda 600 megapiksel modüller geliştirdiğini de hatırlatalım.



    https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/isocell/newsroom/blog/isocell-2-0-let-there-be-light/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    polatxp635 (Blue DRagonTR) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
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    V V4LKyR 3 gün ( Mesaj Silindi )
    12% 'ye KADAR demiş. Öyle pek de büyük bir farklılık yok, 30-40 olsaydı iyiydi.
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    Bloodin 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung bu teknoloji ile daha küçük piksellere rağmen her pikselin aldığı ışığın oldukça yükseleceğini iddia ediyor. Eğer iddia ettiği gibi çıkarsa küçük sensörler kendisinden çok daha büyük sensörlerin ışık hassasiyetine sahip kaliteli fotoğraflar çekebilir. Sadece doğal bokeh (portre fotoğraf) konusunda onlardan geri kalırlar ki bu da zaten yapay bokeh teknolojisinin oldukça gelişmesi ile artık pek önemli olmamaya başladı.
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