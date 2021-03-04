Samsung, akıllı telefonlarda kamera kalitesini iyileştiren ISOCELL 2.0 teknolojisini tanıttı

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Samsung bugün, gelişmiş akıllı telefon kameraları için ışık hassasiyetini artırmak ve görüntü sensörlerindeki kumlanmayı azaltmak için ISOCELL 2.0 teknolojisini resmi olarak tanıttı.

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Samsung'un mevcut sensörleri, pikseller arasındaki metal bölmenin üst kısmını "yeni malzeme" ile değiştiren ISOCELL Plus teknolojisini kullanıyor. Gerçek şu ki, metal, gelen ışığı absorbe etme veya yansıtma eğiliminde olup, nihai görüntü kalitesini düşürmekte. Ancak ISOCELL 2.0'da şirket bu metali, farklı bir malzeme ile değiştirdiğini belirtiyor.

Daha ayrıntılı görüntüler sağlayacak

Ayrıntıları açıklanmayan bu yeni malzemenin kullanılması, optik kaybı en aza indiriyor ve ışık hassasiyetini önemli ölçüde artırıyor. Mevcut bilgilere göre, ISOCELL Plus ile karşılaştırıldığında, sonuç olarak matrise %12'ye kadar daha fazla ışık giriyor. Bu sayede de Samsung, sensörlerin renk üretiminden ve genel kaliteden ödün vermeden daha ayrıntılı görüntüler oluşturmak için daha fazla piksel içerebileceğini söylüyor.

Samsung, ISOCELL 2.0'ın 0.7 mikron piksel boyutuna sahip yeni sensörlerde kullanılacağını zaten doğruladı. Ek olarak, bu teknoloji daha yüksek çözünürlüklü sensörlerin oluşturulmasına izin verecek. Şirketin halihazırda 600 megapiksel modüller geliştirdiğini de hatırlatalım.

https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/isocell/newsroom/blog/isocell-2-0-let-there-be-light/

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