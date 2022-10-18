Samsung, akıllı yüzük çalışmalarına başladı: Oura Ring'e rakip geliyor

Kan basıncı ve kalp atış hızı sensörleri ile gelecek
Güney Koreli haber kaynağı Naver, şirketin geçtiğimiz yılın Ekim ayında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne akıllı yüzük ile ilgili bir patent sunduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu patent, Samsung imzalı yeni akıllı yüzüğün kan basıncını ve kalp atış hızını ölçmek için bir optik kan akışı ölçüm sensörü (PPG) ve bir elektrokardiyogram (EKG) sensörü içereceğini gösteriyor.
Geliştirilmekte olan akıllı yüzük modeli hakkında Samsung cephesinden herhangi bir resmi bilgi paylaşmadı. Kaynaklar ise, geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarında olduğunu söylüyor. Peki siz Sağlık ve fitness takibi için akıllı saat yerine bir akıllı yüzüğü tercih eder misiniz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC
şu araba için ölmeye hazırım