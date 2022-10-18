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    Samsung, akıllı yüzük çalışmalarına başladı: Oura Ring'e rakip geliyor

    Samsung'un, sağlık ve fitness izleme özellikleri sunacak bir akıllı yüzük modeli üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor. Yeni cihaz neler sunacak? İşte detaylar
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    Samsung, akıllı yüzük çalışmalarına başladı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro akıllı saat modellerini piyasaya süren Samsung, son birkaç yıl içerisinde giyilebilir teknolojiler konusunda büyük başarılara imza attı. Şimdi de teknoloji devi, yeni bir akıllı yüzük üzerinde çalışıyor.

    Kan basıncı ve kalp atış hızı sensörleri ile gelecek 

    Güney Koreli haber kaynağı Naver, şirketin geçtiğimiz yılın Ekim ayında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne akıllı yüzük ile ilgili bir patent sunduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu patent, Samsung imzalı yeni akıllı yüzüğün kan basıncını ve kalp atış hızını ölçmek için bir optik kan akışı ölçüm sensörü (PPG) ve bir elektrokardiyogram (EKG) sensörü içereceğini gösteriyor.

    Samsung, akıllı yüzük çalışmalarına başladı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Samsung, piyasadaki diğer akıllı yüzükler ile rekabet etmek için kullanıcıların akıllı yüzükle dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve TV'ler gibi bağlı cihazları kontrol etmelerini sağlayacak birkaç ekstra özellik üzerinde de çalışıyor. Buna ek olarak yeni yüzük, sıcaklık algılama, uyku izleme ve SpO2 izleme dahil olmak üzere Galaxy Watch 5'te bulunan diğer sağlık ve fitness izleme özellikleri için de destek sunabilir.

    Geliştirilmekte olan akıllı yüzük modeli hakkında Samsung cephesinden herhangi bir resmi bilgi paylaşmadı. Kaynaklar ise, geliştirme sürecinin henüz erken aşamalarında olduğunu söylüyor. Peki siz Sağlık ve fitness takibi için akıllı saat yerine bir akıllı yüzüğü tercih eder misiniz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    slamdunk393 4 gün önce

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