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    Samsung, Android güncellemelerini daha da hızlı dağıtmak istiyor

    Güncelleme konusundaki eksiklikleriyle eleştirilen Samsung, bu alanda yaptığı geliştirmelerle kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı. Görünen o ki Samsung, gelecekte daha hızlı olmak istiyor.
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    Samsung, Android güncellemelerini daha da hızlı dağıtmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android yazılım güncellemelerinde sabıkası çok da iyi olmayan firmalardan birisi olarak gösteriliyordu. Ancak son yıllardaki gelişim göz önüne alındığında artık güncelleme konusunda güçlü bir firma haline bürünmüş durumda.

    Samsung yaptığı açıklamada, Google’ın kararlı Android 13 güncellemesini yayınlamasının ardından sadece iki ay sonra kendi güncellemelerini yayınladığını aktarıyor. Önceki yıllara baktığımızda Güney Koreli firma daha önce hiç bu kadar hızlı ana yazılım güncellemesi dağıtımı gerçekleştirmemişti. Fakat firma daha da iyisini yapmak istiyor.

    Samsung güncellemeleri daha da hızlı vermek istiyor

    Galaxy S22 serisi Android 13 güncellemesini 24 Ekim'de, Galaxy S21 ise 8 Kasım'da Android 13 güncellemesini aldı. Samsung ayrıca güncellemeyi Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy S20 serisi için Kasım 2022 bitmeden yayınlayacağını duyurdu. Öte yandan firma bu yılın sonundan önce Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Fold 3 için Android 13 güncellemesini yayınlama sözü de verdi. Bizi takip edenlerin hatırlayacağı üzere Galaxy A ve M serisi de Android 13 güncellemesini almaya başlamıştı.

    Samsung yaptığı açıklamada gelecekte güncellemeleri daha hızlı ve daha kaliteli yayınlamak için Google ile iş birliğine devam edeceğinin altını çiziyor. Bu nedenle, Android 14 (One UI 6.0) için, tüm üst düzey ve orta sınıf akıllı telefonların 2023'ün sonundan önce güncellemeyi almasını bekleyebiliriz.

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