Samsung, Apple için katlanabilir ekran teknolojisi geliştiriyor

Katlanabilir MacBook'lar Samsung imzası taşıyabilir
SID Review etkinliğinde konuşan bir Samsung yöneticisi, Apple'ın tüm katlanabilir pazarın başarılı olması için katlanabilir bir ürünü ticarileştirmesinin gerekli olduğunun altını çizdi. Yöneticinin konuşma tarzına bakılırsa panel bir dizüstü bilgisayarda, yani MacBook'ta kullanılmak üzere tasarlanıyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)