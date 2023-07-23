Samsung, Apple için katlanabilir ekran teknolojisi geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un Apple için katlanabilir ekran projesi üzerinde çalıtığı artık bir söylenti ya da spekülasyon olmaktan çıktı. Bu hafta Seul'deki SID İnceleme Atölyesinde Samsung, dolaylı bir şekilde Apple için büyük bir katlanabilir ekran geliştirmeye çalıştığını doğruladı.

Samsung, Galaxy S24 serisine özel bir yapay zeka geliştiriyor 1 gün önce eklendi

Katlanabilir MacBook'lar Samsung imzası taşıyabilir

SID Review etkinliğinde konuşan bir Samsung yöneticisi, Apple'ın tüm katlanabilir pazarın başarılı olması için katlanabilir bir ürünü ticarileştirmesinin gerekli olduğunun altını çizdi. Yöneticinin konuşma tarzına bakılırsa panel bir dizüstü bilgisayarda, yani MacBook'ta kullanılmak üzere tasarlanıyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Bu Apple ürünü ortaya çıkmadan önce, Samsung'un Apple standartlarını karşılamak için katlanabilir ekran teknolojisindeki birkaç kusuru düzeltmesi gerekiyor. Bunlar panel dayanıklılığının ve katlama izinin iyileştirilmesi olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.