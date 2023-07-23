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    Anlık Bildirim

    Samsung, Apple için katlanabilir ekran teknolojisi geliştiriyor

    Teknoloji devi Samsung, Apple için katlanabilir ekran teknolojisi geliştirdiğini onayladı. İşte şimdiye kadar söylenti olarak gündeme gelen teknolojinin detayları:
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    Samsung, Apple için katlanabilir ekran teknolojisi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Apple için katlanabilir ekran projesi üzerinde çalıtığı artık bir söylenti ya da spekülasyon olmaktan çıktı. Bu hafta Seul'deki SID İnceleme Atölyesinde Samsung, dolaylı bir şekilde Apple için büyük bir katlanabilir ekran geliştirmeye çalıştığını doğruladı.

    Katlanabilir MacBook'lar Samsung imzası taşıyabilir

    SID Review etkinliğinde konuşan bir Samsung yöneticisi, Apple'ın tüm katlanabilir pazarın başarılı olması için katlanabilir bir ürünü ticarileştirmesinin gerekli olduğunun altını çizdi. Yöneticinin konuşma tarzına bakılırsa panel bir dizüstü bilgisayarda, yani MacBook'ta kullanılmak üzere tasarlanıyor olabilir.

    Samsung, Apple için katlanabilir ekran teknolojisi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Bu Apple ürünü ortaya çıkmadan önce, Samsung'un Apple standartlarını karşılamak için katlanabilir ekran teknolojisindeki birkaç kusuru düzeltmesi gerekiyor. Bunlar panel dayanıklılığının ve katlama izinin iyileştirilmesi olabilir. 
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    Evren7 2 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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