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    Samsung, Galaxy S24 serisine özel yeni bir yapay zeka geliştiriyor

    Teknoloji devi Samsung, ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy S24 serisi için bazı yeni AI teknolojileri geliştiriyor. İşte yeni bir yapay zeka olması beklenen AI teknolojisi hakkında bilinenler:
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    Samsung, Galaxy S24 serisine özel bir yapay zeka geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Şimdilerde Galaxy Unpacked 2023 etkinliği üzerinde çalışan Samsung'un, önümüzdeki sene piyasaya sürmesi beklenen yeni serisi Galaxy S24 hakkında ortaya çıkan bilgiler kaldığı yerden devam ediyor. Yakın bir zamanda tipster Ice Universe tarafından yapılan Twitter paylaşımı ise Galaxy S24 serisi için özel bir yapay zekanın geliştirildiğini ortaya çıkardı.

    Samsung, Galaxy S24 serisi için AI teknolojisi geliştiriyor

    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan rapor sayesinde Samsung Galaxy S24 serisinin Snapdragon 8 Gen 3 SoC ve Exynos 2400 SoC'den güç alacağını, 144 Hz ekran yenileme hızına ve 200MP ana kameraya sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Şimdilerde ise tipster Ice Universe'in Twitter paylaşımı, Samsung'un Galaxy S24 serisi için bazı AI teknolojileri geliştirdiğini ortaya çıkardı.

    Tipster yaptığı Twitter paylaşımında AI teknolojisinin Bixby ile hiçbir ilgisi olmadığını da belirtti. Şu anda Samsung'un AI teknolojisini S24 serisi için nasıl entegre etmeyi planladığına dair diğer ayrıntılar ise belli değil. Ancak geçmiş bir rapor, Samsung'un güvenlik riski nedenlerini öne sürerek çalışanlarını Bard ve ChatGPT gibi üretken AI araçlarını kullanmayı bırakmalarını bildirdiğini ortaya çıkarmıştı. Bu yüzden Samsung tarafından daha üretken bir AI oluşturmak için Naver ile ortaklık kurması bekleniyor.

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    Evren7 1 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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