Samsung aracınıza oyuncu sistemi yerleştirecek

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Araç içi eğlence sistemleri de gelişen teknolojiden payını fazlasıyla alıyor. Kaset çalarlar ile başlayan süreçte bugün karmaşık işlemleri yerine getirebilecek bilgisayar seviyesinde donanımlar karşımıza çıkıyor. Gelecek dönem ise bugünleri de unutturacak.

Araç içi oyuncu sistemi

Samsung’un CES 2021 sanal fuarında tanıttığı Digital Cockpit 2021 konsepti aracınızı ekran dolu bir eğlence merkezi haline getirmeyi planlıyor. Hatta bir oyuncu odaklı özellik de sisteme dahil edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi"

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Digital Cockpit 2021 konseptinde 5G bağlantısı temel alınırken güvenlik ve rahat bir kullanıcı tecrübesi hedefleniyor. Tüm konsolu kaplayan dev QLED ana ekran, bu ekran üzerinde dikiz aylarının yerini alan iki küçük ekran, arka koltukta bir ekran, direksiyon üzerinde bir OLED ekran ve standart araç içi OLED eğlence ekranı bu sistemi oluşturuyor. Ayrıca ızgaraların önüne yerleştirilen bir microLED ekran da yayaları bilgilendiriyor.

Telefonunuzu DeX üzerinden ekrana yansıtabilen bu sistem ayrıca oyun için de ideal. Koltuk baş kısmının iki yanında bulunan hoparlörleri aşağı indirdiğinizde yoğun bir tecrübe yaşayabiliyorsunuz. Elbette bu tecrübe hangi aralıkta yaşanacak o da merak konusu.

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Fotoğraflarınızı düzenleyebildiğiniz bu sistemde standart olarak araç ve yol ile ilgili tüm bilgiler de yansıtılıyor. Sistemde araç dışına yerleştirilen 360 derecelik kameralar kullanılıyor. Derin öğrenme algoritması verileri analiz ederek bilgiler oluşturuyor. Herhangi bir acil durumda ekranlarda uyarı veriliyor. Ayrıca sürücü de sürekli takip edilerek riskli durumların önüne geçiliyor.

Samsung Exynos Auto V9 işlemcisinden gücünü alan bu sistemde entegre 5G modem mevcut. GPS, WiFi, Bluetooth gibi tüm kablosuz bağlantılar da hazır. Henüz Digital Cockpit 2021 konsepti ne zaman ve hangi markalarda kullanılacak bilinmiyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-digital-cockpit-2021-smart-car-screen/

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