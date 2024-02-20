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    Samsung, Auracast ve 360 Audio gibi ses teknolojilerini daha fazla cihaza getiriyor

    Samsung, Auracast, 360 Audio ve Auto Switch gibi ses teknolojilerini daha fazla cihaza getireceğini açıkladı. Galaxy Buds 2 ve Buds FE için Auracast desteği yakında geliyor.
    Samsung, Auracast ve 360 Audio'yu daha fazla cihaza getiriyor
    Samsung, Auracast, 360 Audio ve Auto Switch gibi ses teknolojilerini daha fazla cihaza getireceğini açıkladı. Firma, Buds 2 Pro'ya ek olarak Galaxy Buds 2 ve Buds FE için de bu ayın sonundan itibaren güncellemelerin aşamalı olarak sunulacağını söyledi.

    Auracast

    Bir cihazın hoparlör ve kulaklık gibi çok sayıda kaynağa ses aktarmasına olanak tanıyan yeni bir Bluetooth teknolojisi olan Auracast, geçtiğimiz yıl Galaxy Buds 2 Pro ve Samsung'un üst seviye televizyonlarında destekleniyordu. Ocak ayında tanıtılan Galaxy S24 serisi de Auracast desteğiyle geldi. Firma şimdi bu destekleyen cihaz sayısını arttırıyor.

    Auracast desteği için cihazların Samsung One UI 6.1 ve üstünü çalıştırması gerekecek. Desteklenen cihazlar arasında Galaxy S23 serisi, Z Fold 5, Z Flip 5 akıllı telefonlar ve Tab S9 tabletler yer alacak. Bu arada One UI 5.1.1 çalıştıran cihazlar Auracast yayınlarını seçip alabilecek. Listede yukarıdaki cihazların yanı sıra Z Fold 4, Z Flip 4, A54 5G, M54 5G akıllı telefonlar ile Tab S9 FE ve Tab Active 5 5G tabletler de yer alıyor.

    Auracast'in, JBL ve Sennheiser gibi markaların hoparlörlerine ve kulaklıklarına da gelen, sektör çapında bir teknoloji olduğunu belirtelim.

    Galaxy S24 serisi ve gerçek zamanlı çeviri özelliği ile ilgili olarak Samsung, Galaxy Buds'ın telefonla eşleştirildiğinde çevrilmiş sesin kulaklıklar aracılığıyla duyulacağını, konuştuğunuz kişinin ise telefonunuzun hoparlörü aracılığıyla çevrilmiş kelimelerinizi duyacağını söylüyor. 

    360 Audio

    Samsung ayrıca 360 Audio desteğini çeşitli Neo QLED ve OLED TV'lerine genişletiyor. Bu teknoloji, kafanın hareketini takip ederek sesin ekranın olduğu taraftan geliyormuş gibi görünmesini sağlayan bir surround teknolojisi.ekranınızın yönünden geliyormuş gibi görünmesini sağlamak için kafa izlemeyi kullanan bir surround ses teknolojisidir ve şu anda belirli Samsung telefonlarda ve tabletlerde desteklenmektedir. Samsung, bu özelliğin Buds 2 Pro ve Buds 2 ile çalıştığını söylüyor. Özelliği destekleyen TV'ler ise şöyle: Samsung Neo QLED 8K (QN900D, QN800D), Neo QLED 4K (QN95D, QN90D, QN87D, QN85D), OLED (S95D, S90D, S85D) and QLED (Q80D, Q70D).

    Auto Switch

    Son olarak, bir arama geldiğinde Galaxy Buds 2 Pro Bluetooth bağlantınızı belirli Samsung tabletleri veya TV'leri ile akıllı telefonunuz arasında otomatik olarak değiştiren bir özellik olan Auto Switch bulunuyor. Samsung, özelliğin Samsung One UI 6.0 yazılımı yüklü Galaxy Book dizüstü bilgisayarları destekleyecek şekilde genişletildiğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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