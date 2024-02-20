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    Galaxy Fit 3 için pazarlama materyalleri sızdı: İşte özellikleri

    Samsung'un yeni akıllı bilekliği Galaxy Fit 3'ün pazarlama materyalleri sızdı. Peki Galaxy Fit 3 beraberinde neler getiriyor? İşte özellikleri ve tüm bildiklerimiz...
    Galaxy Fit 3 için pazarlama materyalleri sızdı: İşte özellikleri
    Samsung’un Galaxy Fit 3hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere akıllı bileklik, önemli tasarımsal yenilikler ve sağlık sensörleri ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Fit 3'ün teknik özelliklerini gösteren pazarlama materyallari sızdırıldı. İşte dikdörtgen tasarım, 13 gün pil süresi ve daha fazlasıyla yenilenen Galaxy Fit 3...

    Galaxy Fit 3 için  pazarlama materyalleri sızdı

    Pazarlama materyallerine göre Samsung Galaxy Fit 3, daha önce de doğrulandığı gibi alüminyumdan yapılma dikdörtgen bir kadrana sahip olacak. Gri, Gümüş ve Pembe Altın renklerinde tanıtılacak cihazın sağ bölümünde, bir adet fiziksel tuş ve mikrofon bulunuyor. Görüntüler ise, cihazın IP68 ve 5ATM'ye kadar suya dayanıklı olacağını doğruladı. 

    Galaxy Fit 3 için pazarlama materyalleri sızdı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    42.9 x 28.8 x 9.9 mm boyutlarında ve 36.8gr ağırlığında olan Galaxy Fit 3, ön yüzünde 256 x 402 piksel çözünürlük sunan 1,6 inç AMOLED ekrandan destek alıyor. Bunun yanında Samsung, cihazın önceki modele kıyasla yüzde 46 daha büyük ve yüzde 11 daha ince olacağını söylüyor. Ayrıca daha fazla saat yüzü sunacak.

    Sensör bölümünde ise akıllı bileklik, her zamanki gibi kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, stres izleyici, adım sayacı, 101 egzersiz modu desteği ve 6 modu otomatik olarak takip etme yeteneği ile donatılacak. Ayrıca pazarlama görüntüleri, cihazın kadınlar için döngü takibi ve dört aşamalı uyku analizi gibi gelişmelere sahip olduğunu gösteriyor.

    Galaxy Fit 3 için pazarlama materyalleri sızdı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Aynı zamanda uyku koçluğu, düşme algılama, acil SOS, hızlı yanıt, telefonumu bulma ve medya kontrolü gibi işlevler de unutulmamış.Galaxy Fit 3, 16MB RAM ve 256MB depolama alanına sahip olacak. Bu noktada 208mAh pil kapasitesi ile eşleştirilecek cihazın, 13 güne kadar pil süresi sunacağı belirtiliyor. 

    Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla akıllı bilekliğin lansman tarihi halen belirsiz. Ancak yeni sızıntı, cihazın hazır olduğunu bizlere gösteriyor. Bu bağlamda çok yakında sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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