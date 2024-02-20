Galaxy Fit 3 için pazarlama materyalleri sızdı: İşte özellikleri

Galaxy Fit 3 için pazarlama materyalleri sızdı
Pazarlama materyallerine göre Samsung Galaxy Fit 3, daha önce de doğrulandığı gibi alüminyumdan yapılma dikdörtgen bir kadrana sahip olacak. Gri, Gümüş ve Pembe Altın renklerinde tanıtılacak cihazın sağ bölümünde, bir adet fiziksel tuş ve mikrofon bulunuyor. Görüntüler ise, cihazın IP68 ve 5ATM'ye kadar suya dayanıklı olacağını doğruladı.
Sensör bölümünde ise akıllı bileklik, her zamanki gibi kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, stres izleyici, adım sayacı, 101 egzersiz modu desteği ve 6 modu otomatik olarak takip etme yeteneği ile donatılacak. Ayrıca pazarlama görüntüleri, cihazın kadınlar için döngü takibi ve dört aşamalı uyku analizi gibi gelişmelere sahip olduğunu gösteriyor.
Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla akıllı bilekliğin lansman tarihi halen belirsiz. Ancak yeni sızıntı, cihazın hazır olduğunu bizlere gösteriyor. Bu bağlamda çok yakında sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.