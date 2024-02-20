Galaxy Fit 3 için pazarlama materyalleri sızdı: İşte özellikleri

Samsung’un Galaxy Fit 3hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere akıllı bileklik, önemli tasarımsal yenilikler ve sağlık sensörleri ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Fit 3'ün teknik özelliklerini gösteren pazarlama materyallari sızdırıldı. İşte dikdörtgen tasarım, 13 gün pil süresi ve daha fazlasıyla yenilenen Galaxy Fit 3...

Galaxy Fit 3 için pazarlama materyalleri sızdı

Pazarlama materyallerine göre Samsung Galaxy Fit 3, daha önce de doğrulandığı gibi alüminyumdan yapılma dikdörtgen bir kadrana sahip olacak. Gri, Gümüş ve Pembe Altın renklerinde tanıtılacak cihazın sağ bölümünde, bir adet fiziksel tuş ve mikrofon bulunuyor. Görüntüler ise, cihazın IP68 ve 5ATM'ye kadar suya dayanıklı olacağını doğruladı.

Tam Boyutta Gör 42.9 x 28.8 x 9.9 mm boyutlarında ve 36.8gr ağırlığında olan Galaxy Fit 3, ön yüzünde 256 x 402 piksel çözünürlük sunan 1,6 inç AMOLED ekrandan destek alıyor. Bunun yanında Samsung, cihazın önceki modele kıyasla yüzde 46 daha büyük ve yüzde 11 daha ince olacağını söylüyor. Ayrıca daha fazla saat yüzü sunacak.

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Sensör bölümünde ise akıllı bileklik, her zamanki gibi kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, stres izleyici, adım sayacı, 101 egzersiz modu desteği ve 6 modu otomatik olarak takip etme yeteneği ile donatılacak. Ayrıca pazarlama görüntüleri, cihazın kadınlar için döngü takibi ve dört aşamalı uyku analizi gibi gelişmelere sahip olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Aynı zamanda uyku koçluğu, düşme algılama, acil SOS, hızlı yanıt, telefonumu bulma ve medya kontrolü gibi işlevler de unutulmamış.Galaxy Fit 3, 16MB RAM ve 256MB depolama alanına sahip olacak. Bu noktada 208mAh pil kapasitesi ile eşleştirilecek cihazın, 13 güne kadar pil süresi sunacağı belirtiliyor.

Kaçıranlar için Galaxy Fit3'ün bu yılın başında resmiyet kazanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla akıllı bilekliğin lansman tarihi halen belirsiz. Ancak yeni sızıntı, cihazın hazır olduğunu bizlere gösteriyor. Bu bağlamda çok yakında sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

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Galaxy Fit 3 için pazarlama materyalleri sızdı: İşte özellikleri