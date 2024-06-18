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    Galaxy Buds 3’ün kutusu ortaya çıktı: AirPods’a benzer tasarım kesinleşti

    Android kullanıcıları için dikkat çekici kulaklıklar üreten Samsung, yeni Buds serisi üzerinde çalışıyor. AirPods benzeri tasarıma sahip olması beklenen Galaxy Buds 3, bir kez daha ortaya çıktı.
    Galaxy Buds3 - Satış kutusu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonları, tabletleri, akıllı saatleri, kablosuz kulaklıkları ve bilgisayarları ile başarılı bir ekosistem oluşturan Samsung, rekabetçi ürünler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bir süredir tartışmaların konusu olan Samsung’un yeni ürünü Galaxy Buds 3, bir kez daha sızıntılara konu oldu.

    Galaxy Buds 3’ün kutusu tartışma konusu oldu

    Mobil teknoloji sektöründe güvenilir kaynakları ile bilinen 91Mobiles, Galaxy Buds 3’ün kutusunu paylaştı. Ortaya çıkan görsel, önceki sızıntıları doğruluyor ve Galaxy Buds 3’ün AirPods benzeri bir tasarım anlayışına sahip olacağını gösteriyor. Ancak Sammobile dahil birçok kaynak, cihazın sızdırılan görselin gerçek olamayacak kadar kötü olduğunu belirtiyor. 91Mobiles ise bu konu hakkında ek bir açıklama yapmadı.

    Eğer ortaya çıkan görsel gerçekse Galaxy Buds 3, önceki nesillerden oldukça farklı bir tasarım anlayışına sahip olacak. Ayrıca görsele göre Buds 3, tek şarjda 6 saat kullanım sunacak. AKG tasarımlı bir ses profiline sahip olacak yeni Buds, ter ve suya karşı dayanıklı olacak. Galaxy Buds 3’ün önümüzdeki ay düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Galaxy Buds 3’ün ortaya çıkan görseli hakkında ne düşünüyorsunuz? 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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