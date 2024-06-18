Galaxy Buds 3’ün kutusu ortaya çıktı: AirPods’a benzer tasarım kesinleşti

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonları, tabletleri, akıllı saatleri, kablosuz kulaklıkları ve bilgisayarları ile başarılı bir ekosistem oluşturan Samsung, rekabetçi ürünler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bir süredir tartışmaların konusu olan Samsung’un yeni ürünü Galaxy Buds 3, bir kez daha sızıntılara konu oldu.

Motorola Razr 50, 50 Ultra ve G85'in fiyatı ortaya çıktı 2 sa. önce eklendi

Galaxy Buds 3’ün kutusu tartışma konusu oldu

Mobil teknoloji sektöründe güvenilir kaynakları ile bilinen 91Mobiles, Galaxy Buds 3’ün kutusunu paylaştı. Ortaya çıkan görsel, önceki sızıntıları doğruluyor ve Galaxy Buds 3’ün AirPods benzeri bir tasarım anlayışına sahip olacağını gösteriyor. Ancak Sammobile dahil birçok kaynak, cihazın sızdırılan görselin gerçek olamayacak kadar kötü olduğunu belirtiyor. 91Mobiles ise bu konu hakkında ek bir açıklama yapmadı.

Eğer ortaya çıkan görsel gerçekse Galaxy Buds 3, önceki nesillerden oldukça farklı bir tasarım anlayışına sahip olacak. Ayrıca görsele göre Buds 3, tek şarjda 6 saat kullanım sunacak. AKG tasarımlı bir ses profiline sahip olacak yeni Buds, ter ve suya karşı dayanıklı olacak. Galaxy Buds 3’ün önümüzdeki ay düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Galaxy Buds 3’ün ortaya çıkan görseli hakkında ne düşünüyorsunuz?



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Galaxy Buds 3 ilk kez görüntülendi