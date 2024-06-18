Galaxy Buds 3’ün kutusu ortaya çıktı: AirPods’a benzer tasarım kesinleşti

Galaxy Buds 3’ün kutusu tartışma konusu oldu
Mobil teknoloji sektöründe güvenilir kaynakları ile bilinen 91Mobiles, Galaxy Buds 3’ün kutusunu paylaştı. Ortaya çıkan görsel, önceki sızıntıları doğruluyor ve Galaxy Buds 3’ün AirPods benzeri bir tasarım anlayışına sahip olacağını gösteriyor. Ancak Sammobile dahil birçok kaynak, cihazın sızdırılan görselin gerçek olamayacak kadar kötü olduğunu belirtiyor. 91Mobiles ise bu konu hakkında ek bir açıklama yapmadı.
Eğer ortaya çıkan görsel gerçekse Galaxy Buds 3, önceki nesillerden oldukça farklı bir tasarım anlayışına sahip olacak. Ayrıca görsele göre Buds 3, tek şarjda 6 saat kullanım sunacak. AKG tasarımlı bir ses profiline sahip olacak yeni Buds, ter ve suya karşı dayanıklı olacak. Galaxy Buds 3’ün önümüzdeki ay düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Galaxy Buds 3’ün ortaya çıkan görseli hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.