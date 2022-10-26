Samsung Bakım modu kullanıma sunuluyor

Tam Boyutta Gör Teknik servislerdeki cihazlardan son zamanlarda sızdırılan veriler önemli skandallara sebep olmuştu. Samsung bu nedenle teknik servisten önce veriler konusunda kullanıcılara katı bir kontrol sunuyor.

Samsung Bakım modu nedir?

Yaz aylarında Çin ve Güney Kore’de testlere başlayan Samsung Maintenance yani Bakım modu teknik servise göndermeden önce akıllı telefonlarınızda yer alan kişisel verileri erişime kapamanızı sağlıyor.

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Yeni özelliğe Ayarlar-Batarya menüsü altından erişilebiliyor. Özelliği aktif ederek cihazı yeniden başlattığınızda kişisel verileriniz ve uygulamalarınız teknik servis tarafından erişilemez hale geliyor. Servis sonrasında kullanıcı özelliği kapattığında ise bu süreçte yüklenmiş uygulamalar ve veriler siliniyor. Özellik ilgili menüden kapatılabiliyor.

Samsung Bakım modu One UI 5.0 ara yüzü içerisine entegre olarak geliyor. Global olarak da dağıtım başlamış durumda. Galaxy S21 ve Galaxy S22 serilerinden belirli modeller yeni özelliğe erişebiliyor. 2023 sonuna kadar daha fazla cihaza yayınlanmış olacak.

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