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    Samsung ve TikTok yeni bir düzenleme aracı duyurdu

    TikTok kullanıcıları bundan sonra uyumlu müzik parçaları üzerinde diledikleri bileşen ile oynayarak farklı karışımlar elde edebilecek. StemDrop bunun için geliştirildi.
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    TikTok Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya sektöründe yeni bir çığır açan TikTok, rakip platformların benzer konseptlerine rağmen halen popülerliğini koruyor. Sosyal ağ bu anlamda dikkat çekici bir yeniliği kullanıma sunuyor.

    StemDrop nedir?

    Samsung ve TikTok ortaklığında geliştirilen StemDrop adındaki müzik düzenleme aracı platformda yeni bir trendi başlatacak gibi görünüyor. StemDrop için Syco Entertainment ve  Universal Music Group da önemli katkılar yapmış.

    Stem tanımı bir müzik parçasının içerisindeki vokaller, davullar, bass gibi eleman blokları için kullanılıyor. StemDrop Mixer sayesinde kullanıcılar bu bloklar ile orijinal parçaları çok farklı şekillerde mix yapabiliyor. Oluşturulan bu StemDrop formatındaki parçalar içeriklerde kullanılabiliyor.

    Yeni iş birliğinin anısına Max Martin, Savan Kotecha ve Ali Payami özel bir şarkı hazırladı. StemDrop olarak paylaşılacak olan bu parça üzerinde kullanıcılar mix yaparak kendi kopyalarını yükleyebilecekler. StemDrop özelliğinin 26 Ekim itibariyle kullanıma sunulacağı açıklandı.

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