Samsung, dünyanın en güçlü kablosuz dikey süpürgesini tanıttı

Güçlü emiş gücü, AI temizleme modu, gelişmiş HEPA filtreleme sistemi
Samsung Bespoke AI Jet Ultra, 400W'a kadar emiş gücüyle kapsamlı temizlik sunuyor. Özel HexaJet Motoru sayesinde en zorlu temizlik işlerinin bile üstesinden gelebiliyor. Motor, hava akışını iyileştirmek ve verimliliği artırmak için ikinci aşama difüzör ve kalınlığı azaltılmış bir pervaneye sahip. Motor, güçlü olmakla kalmıyor, Min modunu kullanarak tam şarjla 100 dakikaya kadar çalışabiliyor. Pilin kapasitesi 3970 mAh.
Bespoke AI Jet Ultra, temizlik yüzeyini ve fırça yükünü algılayarak elektrikli süpürgenin performansını otomatik olarak ayarlayan AI Cleaning Mode 2.0 özelliğine sahip. Halılar gibi farklı zemin tiplerini tanıyıp buna göre emiş gücünü ve fırça hızını ayarlıyor. Bu, pil ömrünü %21 oranında azaltmaya, manevra kabiliyetini %8 oranında artırmaya yardımcı oluyor.
Samsung’un yeni dikey elektrik süpürge modeli, ayrıca 0,3 mikron kadar küçük toz parçacıklarını yakalayan yüksek performanslı filtreleme sistemiyle geliyor. Çok Katmanlı Filtreleme sistemi, süpürürken havanın temiz kalmasını sağlayan ince tozu yakalayan HEPA filtreleri içeriyor.
Samsung, Bespoke AI Jet Ultra elektrikli dikey süpürgenin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı ancak küresel olarak satışa sunulacağını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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