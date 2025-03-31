Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, dünyanın en güçlü kablosuz dikey süpürgesini tanıttı

    Samsung, "Welcome to Bespoke AI" global etkinliğinde dünyanın en güçlü kablosuz dikey elektrikli süpürgesi olan Bespoke AI Jet Ultra'yı tanıttı. İşte özellikleri:
    Samsung Bespoke AI Jet Ultra kablosuz dikey elektrikli süpürge Tam Boyutta Gör
    Samsung, en iyi mobil cihazları ve dizüstü bilgisayarlarının ardından süpürgede de Ultra adını kullanmaya başladı. Dünyanın en güçlü kablosuz dikey elektrikli süpürgesi Bespoke AI Jet Ultra adıyla geliyor. Bu yeni elektrikli süpürge, Samsung'un akıllı ev aletlerindeki liderliğini sürdürmek için geliştirilmiş yapay zeka temizleme modu ve gelişmiş HEPA filtreleme sistemi gibi etkileyici özelliklerle geliyor.

    Güçlü emiş gücü, AI temizleme modu, gelişmiş HEPA filtreleme sistemi

    Samsung Bespoke AI Jet Ultra, 400W'a kadar emiş gücüyle kapsamlı temizlik sunuyor. Özel HexaJet Motoru sayesinde en zorlu temizlik işlerinin bile üstesinden gelebiliyor. Motor, hava akışını iyileştirmek ve verimliliği artırmak için ikinci aşama difüzör ve kalınlığı azaltılmış bir pervaneye sahip. Motor, güçlü olmakla kalmıyor, Min modunu kullanarak tam şarjla 100 dakikaya kadar çalışabiliyor. Pilin kapasitesi 3970 mAh.

    Bespoke AI Jet Ultra, temizlik yüzeyini ve fırça yükünü algılayarak elektrikli süpürgenin performansını otomatik olarak ayarlayan AI Cleaning Mode 2.0 özelliğine sahip. Halılar gibi farklı zemin tiplerini tanıyıp buna göre emiş gücünü ve fırça hızını ayarlıyor. Bu, pil ömrünü %21 oranında azaltmaya, manevra kabiliyetini %8 oranında artırmaya yardımcı oluyor.

    Samsung’un yeni dikey elektrik süpürge modeli, ayrıca 0,3 mikron kadar küçük toz parçacıklarını yakalayan yüksek performanslı filtreleme sistemiyle geliyor. Çok Katmanlı Filtreleme sistemi, süpürürken havanın temiz kalmasını sağlayan ince tozu yakalayan HEPA filtreleri içeriyor.

    Samsung, Bespoke AI Jet Ultra elektrikli dikey süpürgenin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı ancak küresel olarak satışa sunulacağını belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    S
    swordoftemple 7 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

    Profil resmi
    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    debriyaja basınca gelen ses nasıl hasta olunur golf 7 sol ayna camı düştü efexor ne zaman etkisini gösterir fm 24 yenilmez taktik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkPad E14
    Lenovo ThinkPad E14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum