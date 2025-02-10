Samsung, bu sefer Apple Intelligence'dan vurdu

Samsung Galaxy S25 yapay zeka nesne silme aracı viral oldu
Galaxy S25 Ultra ve hatta daha eski modelleri kullanan kullanıcılar, yapay zeka destekli nesne silme özelliğini oldukça başarılı buldu. Özellikle telefonun yüzü kapattığı fotoğraflarda Galaxy AI’ın telefonu silerken oluşturduğu yüz oldukça başarılı. Buna karşın iPhone’ların yapay zekası Apple Intelligence telefonu son derece amatör şekilde siliyor, kişinin yüzünü de üretemiyor. Ortaya garip bir görüntü çıkıyor.
Samsung S25 serisinin yapay zeka silme aracı yalnızca yüz değil, el, avuç içi ve parmakları üretmede de çok başarılı. Bu karşılaştırma trend oldu ve Samsung, Apple'ı eleştirme fırsatını elbette kaçırmadı. Viral bir gönderiyi alıntılayan Samsung, "Bizimki gibi değil #GalaxyAI" diyerek Apple'ı eleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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