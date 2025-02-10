Samsung, bu sefer Apple Intelligence'dan vurdu

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25 serisindeki nesne silme aracı şaşırtıcı derecede akıllı. Yapay zekanın gücünden yararlanarak kişinin yüzüne oldukça benzer görüntüler oluşturabiliyor. Apple Intelligence ise gerçekten komik görüntüler oluşturuyor. Bu paylaşımlar viral olunca Samsung, dayanamadı.

Samsung Galaxy S25 Ultra yapay zekâsı zirvede 3 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S25 yapay zeka nesne silme aracı viral oldu

Galaxy S25 Ultra ve hatta daha eski modelleri kullanan kullanıcılar, yapay zeka destekli nesne silme özelliğini oldukça başarılı buldu. Özellikle telefonun yüzü kapattığı fotoğraflarda Galaxy AI’ın telefonu silerken oluşturduğu yüz oldukça başarılı. Buna karşın iPhone’ların yapay zekası Apple Intelligence telefonu son derece amatör şekilde siliyor, kişinin yüzünü de üretemiyor. Ortaya garip bir görüntü çıkıyor.

Samsung S25 serisinin yapay zeka silme aracı yalnızca yüz değil, el, avuç içi ve parmakları üretmede de çok başarılı. Bu karşılaştırma trend oldu ve Samsung, Apple'ı eleştirme fırsatını elbette kaçırmadı. Viral bir gönderiyi alıntılayan Samsung, "Bizimki gibi değil #GalaxyAI" diyerek Apple'ı eleştirdi.

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