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    Samsung, büyük düşüşe rağmen yatırımlarını azaltmayı planlamıyor

    Samsung için 2022 yılı beklenenden oldukça uzakta tamamlandı ve firma son çeyrekte önemli kâr kayıpları yaşadı. Buna rağmen şirketin 2023 için yatırımlarını azaltmayacağı söyleniyor.
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    Samsung, büyük düşüşe rağmen yatırımlarını azaltmayacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, kısa bir süre önce 2022 yılının son çeyreği ve tam yıl verilerini açıkladı. Şirket hem son çeyrekte hem de yıl genelin kârlılık anlamında kayıp yaşadı. Samsung için en önemli gösterge ise gelirlerin rekor seviyeye ulaşmış olması. Bu veriler ışığında Samsung, kârlılığında düşüş yaşasa da yatırımlarını düşürmeyi planlamıyor.

    Samsung, teknoloji yatırımlarını azaltmayacak

    Yıllık verilerin açıklandığı sırada Samsung, yarı iletken çipler, akıllı telefonlar, TV'ler ve diğer mobil cihazlara olan talepteki düşüşe rağmen yatırımlarını azaltmayacağını yineledi. Firma içinde bulunulan durumu geleceğe hazırlanmak için harika bir fırsat olarak görüyor. Dolayısıyla Güney Koreli teknoloji devi orta ve uzun vadeli talebi karşılamak için gerekli altyapı ve yarı iletken çip üretim fabrika yatırımlarına devam edecek.

    Samsung, büyük düşüşe rağmen yatırımlarını azaltmayacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, çip araştırma ve geliştirmeye yönelik toplam harcamalarının 2022'ye kıyasla artacağını ifade ediyor. Şirket, “üretim teknolojisinde rekabet gücümüzü artırmak ve üretim teknolojimizi erkenden istikrara kavuşturmak için" Ar-Ge yatırımlarını artıracağını açıkladı. Bilindiği üzere TSMC'den sonra en büyük yarı iletken üreticisi Samsung ve firma bu alanda liderliği almak için uzun bir süredir mega yatırımlar gerçekleştiriyor.

    Samsung, 2022'nin 4. çeyreğinde 57,21 milyar dolar gelir ve yaklaşık 3,5 milyar dolar işletme kârı bildirdi. 2022 yılı genelinde ise Samsung, kendileri için rekor seviyede 245 milyar dolar gelir ve 35,22 milyar kâr elde etti.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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