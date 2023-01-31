Samsung, büyük düşüşe rağmen yatırımlarını azaltmayı planlamıyor

Yıllık verilerin açıklandığı sırada Samsung, yarı iletken çipler, akıllı telefonlar, TV'ler ve diğer mobil cihazlara olan talepteki düşüşe rağmen yatırımlarını azaltmayacağını yineledi. Firma içinde bulunulan durumu geleceğe hazırlanmak için harika bir fırsat olarak görüyor. Dolayısıyla Güney Koreli teknoloji devi orta ve uzun vadeli talebi karşılamak için gerekli altyapı ve yarı iletken çip üretim fabrika yatırımlarına devam edecek.
Samsung, 2022'nin 4. çeyreğinde 57,21 milyar dolar gelir ve yaklaşık 3,5 milyar dolar işletme kârı bildirdi. 2022 yılı genelinde ise Samsung, kendileri için rekor seviyede 245 milyar dolar gelir ve 35,22 milyar kâr elde etti.
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?