Samsung, büyük düşüşe rağmen yatırımlarını azaltmayı planlamıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, kısa bir süre önce 2022 yılının son çeyreği ve tam yıl verilerini açıkladı. Şirket hem son çeyrekte hem de yıl genelin kârlılık anlamında kayıp yaşadı. Samsung için en önemli gösterge ise gelirlerin rekor seviyeye ulaşmış olması. Bu veriler ışığında Samsung, kârlılığında düşüş yaşasa da yatırımlarını düşürmeyi planlamıyor.

Samsung, teknoloji yatırımlarını azaltmayacak

Yıllık verilerin açıklandığı sırada Samsung, yarı iletken çipler, akıllı telefonlar, TV'ler ve diğer mobil cihazlara olan talepteki düşüşe rağmen yatırımlarını azaltmayacağını yineledi. Firma içinde bulunulan durumu geleceğe hazırlanmak için harika bir fırsat olarak görüyor. Dolayısıyla Güney Koreli teknoloji devi orta ve uzun vadeli talebi karşılamak için gerekli altyapı ve yarı iletken çip üretim fabrika yatırımlarına devam edecek.

Tam Boyutta Gör Samsung, çip araştırma ve geliştirmeye yönelik toplam harcamalarının 2022'ye kıyasla artacağını ifade ediyor. Şirket, “üretim teknolojisinde rekabet gücümüzü artırmak ve üretim teknolojimizi erkenden istikrara kavuşturmak için" Ar-Ge yatırımlarını artıracağını açıkladı. Bilindiği üzere TSMC'den sonra en büyük yarı iletken üreticisi Samsung ve firma bu alanda liderliği almak için uzun bir süredir mega yatırımlar gerçekleştiriyor.

Samsung, son sekiz yılın en kötü dönemini yaşadı 11 sa. önce eklendi

Samsung, 2022'nin 4. çeyreğinde 57,21 milyar dolar gelir ve yaklaşık 3,5 milyar dolar işletme kârı bildirdi. 2022 yılı genelinde ise Samsung, kendileri için rekor seviyede 245 milyar dolar gelir ve 35,22 milyar kâr elde etti.

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Samsung, büyük düşüşe rağmen yatırımlarını azaltmayacak